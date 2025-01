Adio, Costel Gâlcă? Cutremur la Universitatea Craiova! Întâlnire de gradul 0 între antrenor și patronul Mihai Rotaru. Exclusiv

Costel Gâlcă are zilele numărate la Universitatea Craiova . FANATIK a aflat că antrenorul se va întâlni cu patronul Mihai Rotaru pentru o decizie finală.

Momentul decisiv pentru mandatul lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova

După remiza de acasă cu Dinamo în primul meci oficial din 2025, înfrângerea din deplasarea cu Rapid a tulburat și mai tare apele în Bănie. Din informațiile FANATIK, în conducerea Universității Craiova există temeri majore pentru intrarea în play-off în urma ultimului rezultat.

În acest sens, Costel Gâlcă și Mihai Rotaru vor avea o întâlnire astăzi, luni, 27 ianuarie, existând posibilitatea să se rezilieze contractul cu înțelegerea părților:

„Informație de ultimă oră. Astăzi se anunță cutremur la Craiova. În jur de ora 13:30 este programată o întâlnire decisivă între Mihai Rotaru și Costel Gâlcă. Va fi o ședință care se poate termina cu demiterea lui Gâlcă.

Șansele sunt mari. Mihai Rotaru nu îl mai vrea pe Gâlcă la cârma Universității Craiova. Are 10 luni de zile la echipă, cu două cantonamente, și nu vezi nimic la echipa asta. Antrenorul ‘boring’, așa îi zic de acum.

Ai jucători talentați, dar cu toate astea Craiova joacă aceeași linie, nu reușește să facă nimic. O plictiseală totală, după chipul și asemănarea antrenorului. Plictiseală, repet, antrenorul plictiseală!

Șansele de play-off sunt mici, aproape compromise. Clauza de reziliere este de 500.000 de euro, el momentan este în obiectiv. Eu sper să plece de bunăvoie, este un obstacol pentru echipă”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Nu este prima întâlnire de urgență dintre Rotaru și Gâlcă. Ce s-a întâmplat la precedenta

În toamna anului trecut, Universitatea Craiova pierdea în mod rușinos împotriva celor de la Metalul Buzău, scor 0-1, în cadrul fazei grupelor din Cupă. Mihai Rotaru l-a convocat de urgență pe Costel Gâlcă, vorbindu-se și atunci de o posibilă despărțire între cele două părți.

În urma acelei întâlniri, . „Nu s-a discutat nicio secundă de condițiile de reziliere, de clauze, de rezilieri.

Am fost întrebat dacă să-și asume înseamnă demisia. Am zis că nu. Am fost întrebat în mod direct dacă vreau să-l dau afară și am zis nu”, spunea chiar Mihai Rotaru, într-o ediție mai veche de FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, reproșuri pentru Costel Gâlcă după eșecul cu Rapid

Sorin Cârțu a fost extrem de dezamăgit de jocul Universității Craiova cu Rapid. Președintele oltenilor a reacționat vehement după eșecul suferit în deplasarea din Giulești.

Mai exact, fostul mare jucător al formației din Bănie „Acum își dă examenul de ce înseamnă știința lui de antrenor.

Nimic sub nouă puncte în următoarele trei meciuri. Ai două partide acasă. Gâlcă își arată valoarea, decizia va fi a acționarilor. Dar ce e sub 9 puncte, suntem pa!”, a fost o parte a discursului lui Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

