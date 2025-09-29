Adio, Cupa Mondială? Veste teribilă pentru titularul de la FCSB! FIFA a decis: 0-3 la masa verde

Unul dintre cei mai importanți jucători pe care campioana României îi are în lot, Siyabonga Ngezana, a primit o veste teribilă: naționala sa a pierdut, 0-3, la masa verde, și ar putea să nu ajungă la Cupa Mondială.

Ngezana și Africa de Sud, eșec la masa verde! Ar putea rata prezența la Cupa Mondială

în legătură cu prezența mijlocașului Teboho Mokoena, pe teren, la victoria cu Lesotho, 2-0, cei de la FIFA au ajuns la o concluzie, una dezastruoasă pentru Africa de Sud. Aceștia au pierdut la masa verde meciul și astfel se îngreunează teribil.

”Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a sancționat Asociația Sud-Africană de Fotbal (SAFA) pentru că a introdus pe teren un jucător neeligibil, Teboho Mokoena, în meciul Africa de Sud – Lesotho disputat pe 21 martie 2025 în cadrul competiției preliminare a Cupei Mondiale FIFA 2026, încălcând astfel articolul 19 din Codul Disciplinar FIFA (CSD) și articolul 14 din Regulamentul Competiției Preliminare M a Cupei Mondiale FIFA 2026.

În consecință, Comisia de Disciplină a FIFA a declarat meciul în cauză drept pierdut de echipa reprezentativă a Africii de Sud cu scorul de 0-3. SAFA a fost, de asemenea, obligată să plătească o amendă de 10.000 de franci elvețieni către FIFA, în timp ce Teboho Mokoena a primit un avertisment”, se arată în comunicatul FIFA.

Calificarea la Cupa Mondială: cum stă Africa de Sud în preliminarii

Încet, dar sigur, echipele care se califică la Cupa Mondială încep să se afle. În zona Americii de Sud, știm cele 6 echipe care și-au asigurat biletul pentru prezența la competiția din Statele Unite, Canada și Mexic. Argentina, Brazilia, Columbia, Uruguay, Paraguay și Ecuador sunt sigure că vor juca la turneul final. În zona africană, lucrurile încă nu sunt definitivate. Naționala lui Ngezana și-a îngreunat și mai mult drumul, iar acum va trebui să joace două meciuri decisive.

În acest moment, trupa jucătorului de la FCSB este pe primul loc, la egalitate cu reprezentativa din Benin, ambele cu câte 14 puncte. Sud-africanii dau piept, în ultimele două confruntări din preliminarii, cu Zimbabwe, în deplasare, și încheie calificările cu Rwanda, acasă. În caz de victorie în ambele partide, atunci calificarea ar fi asigurată, asta după ce s-a impus în ambele partide cu Benin, 2-1, acasă, și victorie 2-0, în deplasare.

România în preliminariile pentru Cupa Mondială

Tricolorii nu au o campanie tocmai reușită și au șanse destul de mici să prindă unul din primele două locuri în grupă. Înainte de ultimele partide, cu Austria, acasă, Bosnia, în deplasare, și San Marino, tot acasă, elevii lui Mircea lucescu au 7 puncte strânse, la 5 lungimi distanță de primele două locuri, ocupate de Austria și Bosnia. În luna octombrie, pe 12, mai exact, urmează meciul cu Austria, care este decisiv în a stabili dacă mai sunt speranțe în grupa de preliminarii.

Mai există, însă, o ultimă speranță și anume barajul asigurat de prestația foarte bună din Nations League. Acolo, însă, are de jucat mai întâi o semifinală, ce va fi, cel mai probabil, în deplasare, meci unic, după care o finală, care, de asemenea, va fi în deplasare, conform calculelor. Printre adversarele cele mai posibile se numără Italia, Turcia, Ucraina, Serbia sau Germania.

Cupa Mondială, fără Israel? Scandal politic uriaș

Tot mai multe voci din lumea fotbalului internațional cer excluderea Israelului din preliminariile Cupei Mondiale, invocând un precedent recent: eliminarea Rusiei din competițiile FIFA și UEFA după declanșarea conflictului din Ucraina. Mai multe federații și grupuri de suporteri susțin că, în contextul tensiunilor actuale din Orientul Mijlociu și al acuzațiilor privind încălcarea drepturilor omului, Israelul nu ar trebui să fie tratat diferit față de Rusia.

Aceștia argumentează că sportul nu poate rămâne complet separat de realitățile politice și că participarea unei țări implicate într-un conflict ar submina principiile de fair-play și solidaritate internațională. Din câte se pare, FIFA e aproape să ia decizia excluderii celor din Israel, însă presiunile uriașe, înclusiv din partea președintelui SUA, Donald Trump, fac ca lucrurile să se amâne pentru momentul actual.