Adio, Darius Olaru? Marius Baciu a vorbit despre ofertele căpitanului lui FCSB: „Sunt bucuros că am reușit să lucrăm împreună aceste două meciuri”

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Darius Olaru (28 de ani) este unul dintre cei mai interesanți jucători de la FCSB, deși până în acest moment nimeni nu a plătit clauza de 5 milioane de euro pentru a-l cumpăra. Cel mai probabil, el ar fi fost deja într-un alt campionat dacă nu ar fi pierdut jumătate de sezon din cauza accidentărilor. Chiar dacă mai are doi ani de contract, FCSB se află în discuții pentru a-și vinde căpitanul.

Marius Baciu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru

Unul dintre jucătorii care ar putea pleca pentru o sumă de transfer în această vară de la FCSB este Darius Olaru. însă acest lucru nu este un obiectiv pentru echipa patronată de Gigi Becali.

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Dacă nu se va ajunge la un acord cu echipa care îl dorește, Darius Olaru va rămâne la FCSB pentru a ajuta echipa să facă un sezon mult mai bun în SuperLiga României și să meargă cât mai departe în Conference League. Marius Baciu îl cunoaște de foarte mult timp și este recunoscător pentru puținul timp în care l-a avut sub comandă, chiar dacă el va pleca în cele din urmă. Tot antrenorul lui FCSB a dezvăluit că a fost sunat personal pentru transferul mijlocașului: „(n.r. Olaru) Sunt foarte bucuros că am reușit să lucrez cu el astea două meciuri. Nu știm dacă o să mai putem lucra în continuare. Într-adevăr, sunt niște discuții pentru el. E un jucător care dă totul. Din contră, asta e o problemă a lui, trebuie să fie puțin mai ponderat. Nervii înseamnă slăbiciune de multe ori. Dar e un jucător cum rar vezi pe terenul de fotbal. Ți-e mai mare dragul să-l vezi la antrenament.

Parcă trebuie să închizi ochii că se mai enervează câteodată. Are un spirit adevărat. Sunt discuții pentru el, nu neg. Chiar eu am fost sunat de o firmă foarte puternică de scouting pentru el. Nu știu ce va fi în continuare. Am spus exact ceea ce știu și cred despre el, chiar și părțile negative. Se pot îmbunătăți toate la Darius. Clar că e un jucător care pe noi ne va ajuta extrem de mult. E important ce simte el”, a declarat Marius Baciu, la

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Gigi Becali renunță la clauza de 5 milioane de euro. Cât cere patronul FCSB în schimbul căpitanului său

Darius Olaru și-a făcut treaba la FCSB, echipă alături de care a devenit campion doi ani la rând și a făcut performanțe notabile în cupele europene. Tocmai din acest motiv, mijlocașul va fi lăsat să plece dacă va primi o ofertă bună pentru el, dar și pentru club. și să-l vândă chiar și cu un milion de euro mai ieftin. „La Olaru să vedem… (n.r. – E discuția aia să plece în Arabia Saudită?) Da. Au dat ei trei, noi am cerut patru jumătate. De-aia am cerut patru jumate, ca să dea patru.

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Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui. La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă. Banii de pe Olaru îi investesc înapoi”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.