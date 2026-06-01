Adio după 15 meciuri! Unul dintre cele mai surprinzătoare transferuri din SuperLigă a fost o mutare eșuată

Spaniolul Rafael Baldres Hermann, pe scurt Rafinha, arae șanse mici să mai continue la Petrolul.

Atacantul în vârstă de 28 de ani a venit la Petrolul de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, vara trecută, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât şi în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana.

El mai are un an de contract, cu drept de prelungire pentru încă un an, dar conducerea Petrolului i-a trimis o ofertă de reziliere a angajamentului. Fotbalistul a jucat 15 meciuri în SuperLiga României, în care a marcat un singur gol.

Rafinha mai are două goluri în Cupa României și alte șase la formația secundă a Petrolului, acolo unde a jucat în turul campionatului trecut, din cauza faptului că nu a fost inclus pe lista oficială de la LPF. La liga a treia a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei.

Cauza despărțirii de Rafinha este atât randamentul său sub -așteptări, cât și faptul că Petrolul vizează o reorganizare administrativă și o remodelare a lotului, în această vară,

Cu junioratul făcut la Espanol Barcelona, „Rafinha” şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eşaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro şi CF Epila, până să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes. Înainte de a ajunge la Petrolul, el marcase 17 goluri în cele 38 de partide disputate în ultimul sezon din Andorra, trecându-şi în palmares campionatul şi Cupa Andorrei.

Lista jucătorilor care pleacă de la echipă se mărește zilnic. După Ricardinho, Roche, Dumitriu, Eșanu și Papp (aflați la final de contract), Ignat și Rareș Pop (reveniți la Rapid), Boateng și Aymbetov, în afara lui Rafinha, mai sunt câțiva fotbaliști care au bagajul la ușa vestiarului.