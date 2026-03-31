Adio, FCSB! Fotbalistul de echipă națională pleacă de la campioana en-titre! Mirel Rădoi, decizie de ultimă oră. Exclusiv

Un internațional român, care a participat și la ultimul titlu al FCSB, va părăsi echipa la finalul acestui sezon. Decizia aparține antrenorului Mirel Rădoi
Cristi Coste
31.03.2026 | 11:14
Mihai Popescu (32 de ani) se va despărți de FCSB la finalul sezonului. FOTO: colaj Fanatik
Sezonul actual va fi ultimul pentru Mihai Popescu (32 de ani) la FCSB. Din informațiile FANATIK, fundașul central, care a lipsit timp de 5 luni în acest sezon din cauza accidentării suferite la echipa națională, se va despărți de gruparea „roș-albastră” în această vară, după ce înțelegerea sa va expira. Decizia îi aparține antrenorului Mirel Rădoi (45 de ani).

Mihai Popescu va pleca în vară de la FCSB după două sezoane la roș-albaștri!

Mihai Popescu nu va mai continua și în următorul sezon la FCSB. Apărătorul transferat în 2024 de la Farul a fost un jucător de bază pentru gruparea „roș-albastră” în stagiunea precedentă, dar și în startul actualului sezon, însă parcursul său a fost afectat de accidentarea gravă suferită în partida România – Austria 1-0, disputată în octombrie 2025.

Fundașul central a suferit o ruptură de ligament încrucișat, însă a reușit să revină pe gazon după doar 5 luni, recuperarea după o astfel de accidentare fiind, în general, de 8-10 luni. Revenirea sa s-a produs sub comanda lui Mirel Rădoi, care l-a introdus pe teren în minutul 76 al partidei dintre FCSB și Metaloglobus, care avea să se încheie la egalitate, 0-0.

Din informațiile FANATIK, chiar tehnicianul numit recent la FCSB este cel care a luat decizia cu privire la contractul lui Mihai Popescu, care nu va fi prelungit. În schimb, Rădoi se va baza în continuare pe Dawa, Duarte, Ngezana, Graovac și tânărul Andrei Dăncuș în centrul defensivei. Cu Mihai Popescu ar fi fost 6 fundași centrali, un număr considerabil, preferându-se să se dea mai mult credit lui Dăncuș, un jucător de perspectivă.

În câte partide a evoluat Mihai Popescu pentru FCSB

Mihai Popescu a evoluat în 60 de partide pentru FCSB în toate competițiile, oferind două pase decisive pentru gruparea „roș-albastră”. Apărătorul central a jucat un rol foarte important în sezonul trecut, când FCSB a cucerit titlul în Superliga și a avut un parcurs impresionant pe plan european, fiind calificată în optimile Europa League.

Popescu a jucat în toate cele 12 partide pe care FCSB le-a disputat în grupe și faza eliminatorie, fiind integralist în 10 dintre ele, așadar contribuția sa la campania din Europa League a fost una semnificativă. Prestațiile de la gruparea „roș-albastră” l-au adus și în atenția selecționerului Mircea Lucescu, iar Popescu a debutat la națională în martie 2025, în meciul cu Bosnia (0-1). Acesta a strâns 7 selecții până acum, marcând și un gol în succesul cu 5-1 obținut de „tricolori” în San Marino.

Cum a arătat cariera lui Mihai Popescu înainte de transferul la FCSB

Fundașul central s-a remarcat la rivala FCSB-ului, Dinamo, club de care a aparținut timp de aproape un deceniu. Împrumutat la formații precum Dunărea Călărași, ACS Berceni, FC Voluntari sau gruparea scoțiană St. Mirren, Mihai Popescu a strâns 70 de prezențe la Dinamo înainte de a se transfera definitiv în Scoția, unde a mai jucat pentru Hearts și Hamilton Academical. În 2022, apărătorul a revenit în România, la Farul Constanța, alături de care a devenit campion în sezonul 2022-2023.

  • 800.000 de euro este cota actuală a lui Mihai Popescu, conform transfermarkt
  • 250.000 de euro a plătit FCSB în 2024 pentru a-l transfera pe fundaș de la Farul
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!