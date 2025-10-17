Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”

Mihai Stoica a vorbit deschis despre situația contractelor de la FCSB, iar 3 dintre veterani au intrat în ultimul an al înțelegerii cu campioana României.

Mihai Stoica a anunțat încă o plecare de la FCSB. Ce jucători au intrat în ultimul an de contract

Totuși, situația lui Malcolm Edjouma este și mai clară. Mijlocașul adus de la FC Botoșani mai are contract până în iarnă și acesta va pleca de la echipă, decizia fiind luată deja. Cât despre ceilalți jucători, Vali Crețu, Vlad Chiricheș și Florin Tănase, momentan nu există un verdict clar cu privire la viitorul lor.

„Termină în iarnă, acum, Malcolm Edjouma. Da, nu mai continuă, e subiect închis, sută la sută. La vară termină contractele Vali Crețu, Vlad Chiricheș și Florin Tănase. Nu are sens să iei decizii acum. Tănase e al nostru, el termină contractul, dar asta nu contează. Rămâne de văzut la Crețu. Indiferent de ce s-ar întâmpla, eu i-aș propune lui Gigi Becali să rămână în club. E un exemplu pentru foarte mulți fotbaliști, pentru cei care au minte să înțeleagă.

A jucat la un nivel modest, deși a avut calități, dar el cu gura lui a spus că nu-și cunoștea prioritățile. A ajuns să joace după 30 de ani la cel mai înalt nivel pentru că a fost serios și a avut o viață stabilă. Acum are o familie extraordinară. Dumnezeu i-a dat o soție care l-a schimbat în bine și l-a făcut omul și fotbalistul care este acum.

Trebuie să cauți o femeie care să gândească pentru tine. Ai nevoie de stabilitate. Dacă vrei să zbori din floare în floare, s-ar putea să ți se frângă o aripă. Acum, să vedem dacă vrea să mai joace”, a spus MM Stoica la emisiunea „MM la FANATIK”.

Mihai Popescu, OUT de la FCSB după accidentarea de la echipa națională

Fundașul central care a venit la FCSB de la Farul , 1-0, cu Austria, și va lipsi de pe gazon în următoarele 6 luni. Accidentarea suferită poate însemna că fotbalistul a jucat ultimul meci în tricoul celor de la FCSB, asta după ce , care este scadent la finalul actualului sezon.

„Eu vreau fundași centrali de genul lui Ngezana și Dawa, puternici, de 1,90, așa a fost anul trecut. E altceva. Nu are rost să vorbim despre Mihai Popescu. Are și el belele lui. (n.r. fundași pentru la iarnă?) Din Portugalia am înțeles că vrea să ia ceva. Se uită Meme în Portugalia”, a spus Gigi Becali.