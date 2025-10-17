Sport

Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”

Noutățile cu privire la lotul celor de la FCSB vin de la o zi la alta, iar după ce Mihai Popescu a aflat că nu mai continuă la echipă, din sezonul viitor, acum un alt jucător se pare că o să plece.
Mihai Alecu
17.10.2025 | 18:30
Adio FCSB Lista jucatorilor cu care Gigi Becali incheie contractele la final de sezon Nu mai raman 100
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica a dezvăluit care este situația contractelor de la FCSB

Mihai Stoica a vorbit deschis despre situația contractelor de la FCSB, iar 3 dintre veterani au intrat în ultimul an al înțelegerii cu campioana României.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a anunțat încă o plecare de la FCSB. Ce jucători au intrat în ultimul an de contract

Totuși, situația lui Malcolm Edjouma este și mai clară. Mijlocașul adus de la FC Botoșani mai are contract până în iarnă și acesta va pleca de la echipă, decizia fiind luată deja. Cât despre ceilalți jucători, Vali Crețu, Vlad Chiricheș și Florin Tănase, momentan nu există un verdict clar cu privire la viitorul lor.

„Termină în iarnă, acum, Malcolm Edjouma. Da, nu mai continuă, e subiect închis, sută la sută. La vară termină contractele Vali Crețu, Vlad Chiricheș și Florin Tănase. Nu are sens să iei decizii acum. Tănase e al nostru, el termină contractul, dar asta nu contează. Rămâne de văzut la Crețu. Indiferent de ce s-ar întâmpla, eu i-aș propune lui Gigi Becali să rămână în club. E un exemplu pentru foarte mulți fotbaliști, pentru cei care au minte să înțeleagă.

ADVERTISEMENT

A jucat la un nivel modest, deși a avut calități, dar el cu gura lui a spus că nu-și cunoștea prioritățile. A ajuns să joace după 30 de ani la cel mai înalt nivel pentru că a fost serios și a avut o viață stabilă. Acum are o familie extraordinară. Dumnezeu i-a dat o soție care l-a schimbat în bine și l-a făcut omul și fotbalistul care este acum.

Trebuie să cauți o femeie care să gândească pentru tine. Ai nevoie de stabilitate. Dacă vrei să zbori din floare în floare, s-ar putea să ți se frângă o aripă. Acum, să vedem dacă vrea să mai joace”, a spus MM Stoica la emisiunea „MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Digi24.ro
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului

Mihai Popescu, OUT de la FCSB după accidentarea de la echipa națională

Fundașul central care a venit la FCSB de la Farul s-a rupt în ultimul meci jucat de România, 1-0, cu Austria, și va lipsi de pe gazon în următoarele 6 luni. Accidentarea suferită poate însemna că fotbalistul a jucat ultimul meci în tricoul celor de la FCSB, asta după ce Gigi Becali a anunțat că nu-i va mai prelungi contract, care este scadent la finalul actualului sezon.

ADVERTISEMENT
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de...
Digisport.ro
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”

„Eu vreau fundași centrali de genul lui Ngezana și Dawa, puternici, de 1,90, așa a fost anul trecut. E altceva. Nu are rost să vorbim despre Mihai Popescu. Are și el belele lui. (n.r. fundași pentru la iarnă?) Din Portugalia am înțeles că vrea să ia ceva. Se uită Meme în Portugalia”, a spus Gigi Becali.

MM Stoica, dezvăluiri despre contractele de la FCSB

UEFA a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua! Ce se întâmplă cu...
Fanatik
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali
SuperLiga, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet
Fanatik
SuperLiga, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet
Liga 2, live video etapa 10. Poli Iași – CS Dinamo 0-0. Egalitate...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 10. Poli Iași – CS Dinamo 0-0. Egalitate la pauză! Oaspeții au ratat un penalty
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Lovitură de proporții! UEFA a decis. Ce s-a întâmplat cu trofeul Cupei Campionilor...
iamsport.ro
Lovitură de proporții! UEFA a decis. Ce s-a întâmplat cu trofeul Cupei Campionilor câștigat de Steaua în 1986
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!