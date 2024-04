Adio, Giulești! Dezvăluiri despre pactul dintre Gigi Corsicanu și Mustață! „Din sezonul următor avem o înțelegere”

, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, despre pactul pe care l-a făcut cu Gigi Mustață, liderul peluzei nord a celor de la FCSB.

Gigi Corscianu, atac dur la adresa autorităților: „Suntem puși la zid pentru că vrem să facem spectacol”

Noul lider al galeriei din Giulești, Gigi Corsicanu, a avut un atac dur, la FANATIK SUPERLIGA, asupra autorităților din România, pentru faptul că nu sunt lăsați să facă spectacol la meciurile Rapidului de acasă

„Eu am avut o discuție cu Gigi Mustață, discuție referitoare la următorul meci pe care noi o să-l disputăm cu FCSB, pe național arena. Am solicitat o peluză întreagă, așa cum credeam că e normal să ni se acorde, pentru frumusețea meciului, pentru un spectacol reușit în tribune, cum s-a întâmplat mai mereu în ultima perioadă.

Publicul este cu mult față de ce se oferă în teren. Paradoxal, suntem și puși la zid pentru că oferim spectacol și vedeți, mai nou, ce se întâmplă cu băieții noștri, care au atâtea probleme din cauza faptului că ei au încercat să creeze un spectacol care să atragă mai mulți spectatori.

Datorită spectacolului respectiv se atrag și foarte mulți oameni la stadion, vin anumite societăți care investesc în fotbal și ajută la dezvoltarea nivelului de fotbal de la noi din țară, care ne ajută să dezvoltăm și centrele de juniori și de aici pleacă tot.

Totul se învârte în jurul publicului, că dacă n-ar fi interesul din partea suporterilor, nu ar mai veni oamenii cu bani să investesc în fotbal. Tot ce se întâmplă acum nu are sens, nu am explicație”, a declarat Corscianu la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Corsicanu, dezvăluiri despre discuția avută cu Gigi Mustață: „Am făcut o înțelegere”

Liderul peluzei din Giulești a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a ajuns la o înțelegere cu , cu privire la meciuri disputate între cele două formații din sezonul următor.

„Mustață a zis că nu poate să ne ofere o peluză pentru că a făcut o promisiune suporterilor, din cauza problemor din tur și am înțeles. Dacă asta e decizia voastră, n-avem ce să facem. Am discutat să ne dea 5%, dacă or să fie de acord jandarmeria, să ne poziționeze mai în stânga la inelul unu și doi.

Asta e, mergem unde decid ei să ne acorde bilete și vom fi alături de echipa noastră. Noi, am făcut o înțelegere, din sezonul viitor vom juca toate meciurile importante pe Național Arena, dacă se poate. Când noi vom fi gazdă și vom juca pe Național Arena, le vom acorda o peluză întreagă echipelor oaspete, ceea ce așteptăm și noi la schimb”, a mai adăugat Gigi Corsicanu la FANATIK SUPERLIGA.

