Sport

Adio, Lukic! Cristiano Bergodi i-a găsit înlocuitorul perfect după U Cluj – UTA 2-1: „Cu mine toți dau goluri!”

După ce l-a făcut golgheterul României pe Jovo Lukic, Cristiano Bergodi are un nou as în mânecă în acest sezon. Concluzia italianului după dubla lui Aliev din U Cluj - UTA
Ciprian Păvăleanu
17.08.2026 | 22:39
Adio Lukic Cristiano Bergodi ia gasit inlocuitorul perfect dupa U Cluj UTA 21 Cu mine toti dau goluri
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Cristiano Bergodi a găsit înlocuitorul perfect pentru Jovo Lukic. Foto: Colaj FANATIK
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Sub comanda lui Cristiano Bergodi (61 de ani), Jovo Lukic (27 de ani) s-a transformat dintr-un fotbalist „aruncat” de Universitatea Craiova în golgheterul SuperLigii României. În noul sezon, antrenorul italian își pune baza în Alibek Aliev (30 de ani), fotbalist venit chiar de la rivala CFR Cluj.

Concluzia lui Cristiano Bergodi după „dubla” lui Alibek Aliev din U Cluj – UTA 2-1

U Cluj a câștigat duelul cu UTA și a lăsat-o pe „Bătrâna Doamnă” fără victorie în SuperLiga României. Alibek Aliev, atacantul „șepcilor roșii”, a înscris o „dublă” și a adus astfel cele trei puncte echipei sale. În 4 meciuri jucate, vârful suedez a înscris de 4 ori și demonstrează că poate fi înlocuitorul perfect pentru Jovo Lukic.

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La finalul partidei, Cristiano Bergodi chiar a glumit spunând că sub comanda sa toți atacanții înscriu pe bandă rulantă: „(n.r: Sunteţi acolo unde vă propuneaţi în acest moment?) Da, pentru moment da. Perioada pe care am trăit-o de când am revenit din cantonament şi am început acest parcurs… Trebuie să fiu fericit, bucuros. 9 puncte. În campionat am pierdut numai cu Sepsi.

(n.r: despre Alibek Aliev) Cu mine dau goluri toţi atacanţii (n.r: râde). A dat deja 4 goluri şi 2 pase (n.r: decisive). A fost adus în locul lui Jovo Lukic şi a fost bine. Ne bucurăm că face treabă, cum a făcut şi Jovo Lukic sezonul trecut. Echipa arată binişor. Ştefan şi-a făcut datoria, a parat vreo două-trei şuturi”, a spus Cristiano Bergodi după meci, pentru digisport.ro.

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Jovo Lukic s-a reinventat sub comanda lui Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova l-a adus pe Jovo Lukic ca pe o mare speranță, însă vârful bosniac a dezamăgit în Bănie. Plecat gratis la U Cluj, forma sa a explodat, iar sub comanda lui Cristiano Bergodi a devenit golgheterul SuperLigii României.

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Această performanță i-a adus și o calificare la naționala Bosniei pentru turneul final al Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. El a profitat de o accidentare la umăr a veteranului Edin Dzeko și a început titular în meciul contra Canadei, ba chiar a reușit să și înscrie în meciul din faza grupelor. Deși se aștepta ca după această vară ofertele să vină în valuri pentru vârful bosniac, momentan el se află încă la U Cluj, iar ofertele primite de ardeleni nu satisfac pretențiile conducerii.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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