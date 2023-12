Adio lux și opulență! Cum arată camera de la azilul din Ghermăneşti în care stă acum Irinel Columbeanu. Primele imagini

După o viață trăită în confort și lux, Irinel Columbeanu, în vârstă de 66 de ani, a ajuns la fundul sacului. Fără casă și cufundat în datorii, fostul soț al Monicăi Gabor s-a retras la azil. Din luna octombrie, el locuiește la azilul din Ghermăneşti într-o cameră destul de modestă, dar confortabilă, după cum a declarat chiar el. Iată primele imagini din interiorul acesteia!

Cum arată camera de la azilul din Ghermăneşti în care locuiește Irinel Columbeanu

, dar și palatul de la Izvorani, acolo unde a trăit cu Monica Gabor aproape 10 ani. Din vila de pe malul lacului Snagov a rămas doar o ruină, după incendiul izbucnit în urmă cu trei ani. De fiecare dacă când trecea pe lângă ea, fostul milionar era cuprins de tristețe și regrete târzii.

ADVERTISEMENT

După ce a dat faliment, fostul afacerist a locuit o bună perioadă de timp într-o garsonieră închiriată din Colentina. Din cauza problemelor mari de sănătate, el a decis să se interneze la azilul din Ghermăneşti, același în care a locuit și tatăl său, Ion Columbeanu.

Când s-a mutat la azil, Irinel Columbeanu și-a luat cu el haine și accesoriile care i-au plăcut cel mai mult. Pe vremuri, fostul afacerist uimea cu aparițiile sale și ţinea prima pagină a ziarelor. Chiar și acum, el mărturisește că încă iubește hainele de firmă, pe care le-a depozitat cu mare grijă în camera mică de la căminul Sfântul Ioan din Ghermăneşti.

ADVERTISEMENT

Nu a renunțat la hainele de firmă

într-un șifonier micuț, iar pe noptiera de lângă pat stă un cadou primit de la fiica ei, o inscripție cu ‘Cel mai bun tată’. Fostul afacerist de la Izvorani a recunoscut că nu a renunțat la stilul extravagant, cu toate că nu-și mai permite să cumpere haine de firmă. Vezi imagini cu camera lui Columbeanu de la azi,

„Stau foarte confortabil în această cameră. Altădată eram înconjurat de oameni, mai ales de ‘oamene’. Dar nu le invit pe aici, prefer să mă duc eu la ele […] Această pereche de adidaşi îndrăzneţi i-am încălţat prima dată la Paris. Am fost cu Monica şi cand am iesit de la hotel – stăteam la Plaza Athénée – a venit o doamnă la mine să mă felicite că port ceşti adidaşi atât de înfloraţi. Hainele de firmă din garderobă încă le port, mai ales dacă mă apără de frig„, spune Irinel Columbeanu pentru

ADVERTISEMENT

A suferit un AVC

La doar 66 de ani, Irinel Columbeanu a ajuns să fie de nerecunoscut. Bărbatul care era odată și care reușea să învârtă pe deget femeile este acum doar o umbră palidă a milionarului.

AVC-ul suferit în primăvara anului trecut l-a făcut pe Columbeanu să fie de nerecunoscut. Celebrul afacerist a ajuns acum piele și os, ba chiar a rămas cu sechele după accidentul vascular cerebral.

ADVERTISEMENT

În timpul emisiunii „Fiță cu Adiță”, Columbeanu a avut dificultăți care apar odată cu efectele unui AVC – greutatea în mișcare. Răspunsuri întârziate sau scurte. Afaceristul nu-și poate ține ochiul drept complet deschis și are dificultăți în a-și duce paharul la gură.

Unul dintre cele mai mari regrete ale afaceristului a fost decizia de a candida la Primăria Capitalei, împotriva lui Sorin Oprescu. El este de părere că acest lucru i-a atras tot ghinionul, ajungând să trăiască aproape de pe o zi de alta.

„Atunci când am candidat la Primăria Capitalei, fiindcă la vremea aceea domnul împotriva căruia am candidat, domnul Sorin Oprescu, cred că l-am deranjat foarte tare. Și, dintr-o dată, am primit o comunicare de la bancă de la care luasem creditul că a fost declarat scadent”, declara Irinel Columbeanu.