Adio, naţionala României! Şi-a anunţat plecarea de la Rapid şi e aproape să ajungă în Iran

Un fotbalist de la Rapid este foarte aproape de un transfer surprinzător în campionatul Iranului. Despre cine este vorba.
17.08.2025 | 13:17
Un jucător de la Rapid este foarte aproape de un transfer în Iran.

Marian Aioani și-a pierdut locul de titular la Rapid în mandatul lui Costel Gâlcă, austriacul Franz Stolz fiind preferat în dauna fostului jucător de la Farul. În acest context, goalkeeperul român își dorește să plece de la echipă și este foarte aproape de un transfer în campionatul Iranului.

Fotbalistul Rapidului, aproape de un transfer în Iran

Presa din Iran a dezvăluit faptul că Marian Aioani ar fi ajuns la un acord cu Tractor SC, campioana en-titre a țării. Gruparea are nevoie de un nou portar după ce titularul Alireza Beiranvand a fost suspendat din cauza unor probleme privind rezilierea contractului cu fostul său club, Persepolis.

„Clubul din Tabriz a accelerat negocierile pentru aducerea unui goalkeeper străin, iar sursele locale susțin că oficialii au ajuns deja la o înțelegere de principiu cu jucătorul vizat. Este vorba despre Marian Aioani, un portar român de 25 de ani, care în sezonul trecut a apărat poarta Rapidului. Se vorbește că părțile au bătut palma, iar dacă nu apar surprize de ultim moment, Aioani va semna cu echipa ‘roș-verde’ ”, a notat site-ul footballi.net.

Iranienii au transmis însă faptul că Tractor are și o altă variantă pentru postul de portar. Este vorba despre polonezul Rafal Gikiewicz, fratele geamăn al fostului atacant de la FCSB, Lukasz Gikiewicz. „În prezent, românul pare cea mai apropiată soluție pentru a-i lua locul lui Beiranvand între buturi”, a precizat sursa menționată.

Ce a declarat Costel Gâlcă despre situația lui Marian Aioani

Prezent la conferința de presă înainte de meciul pe care Rapid îl va disputa contra campioanei FCSB, Costel Gâlcă a analizat situația în care se află portarul român. „Am vorbit și cu el, am vorbit cu toți jucătorii, există o competiție, un lot foarte valoros, și fiecare trebuie să demonstreze. Dacă renunțăm așa ușor, este decizia lor, nu a mea.

Eu am demonstrat pe unde am fost, am pus cam toți jucătorii, le-am dat șansă. Emoția există, mai ales la jucătorii noștri, cei români le transmit celorlalți și sentimentul acesta există. Îi văd cât sunt de agresivi în antrenamente, de exemplu, sau cum sunt de concentrați în fiecare acțiune”, a transmis tehnicianul.

Dacă transferul în Iran se va finaliza, e greu de crezut că Marian Aioani va mai fi convocat la prima reprezentativă a României. Goalkeeperul nu a debutat în tricoul naționalei, însă a participat la mai multe acțiuni, fiind prezent pe bancă de 13 ori.

  • 1 milion de euro este cota actuală a lui Marian Aioani, conform transfermarkt
  • 2027 este anul în care expiră contractul portarului cu Rapid
