Adio performanță la CSM București? Ciprian Ciucu a anunțat ce urmează să se întâmple cu clubul: „De ce dau milioane din banii bucureștenilor pentru străine?”

CSM București tocmai s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, acolo unde o va întâlni pe Metz, echipă ce a trecut în sferturi de cealaltă echipă din România, Gloria Bistrița. În ciuda acestei performanțe, care a venit după ani buni de pauză, Ciprian Ciucu are semne de întrebare în ceea ce privește proiectul.

CSM București, calificată în Final Four după o pauză de 8 ani

Handbalul feminin românesc nu s-a mai bucurat de mulți ani de o prezență în Final Four-ul Ligii Campionilor, însă acest sezon a readus bucuria în sufletele fanilor. CSM București a făcut o demonstrație de forță în meciul de acasă contra danezelor de la Esbjerg, echipă pe care a învins-o cu scorul de 37-27, după ce pierduseră partida tur la un gol diferență.

Tot „tigroaicele” erau cele care se calificau atunci în Final Four, iar la finalul evenimentului ce reprezintă „perla coroanei” a handbalului european a terminat pe locul al treilea. E va întâlni Metz în semifinale, în timp ce celălalt meci se va disputa între Brest și Gyor, campioana ultimilor doi ani.

Ciprian Ciucu, semne mari de întrebare despre proiectul CSM

CSM a făcut un meci mare la București, împotriva lui Esbjerg, și s-a calificat în Final Four, însă printre jucătoarele „tigroaicelor” s-au putut regăsi doar patru handbaliste de cetățenie română. Edilul capitalei a dezvăluit într-o conferință de presă că va aloca un buget de 60 de milioane de lei CSM-ului pentru sezonul viitor, dintre care 10-15 milioane de lei reprezintă datorii mai vechi.

Totuși, el a deschis discuția despre cum ar trebui să fie folosiți restul de 45-50 de milioane de lei (n.r. – aproximativ 9-10 milioane de euro). Ciprian Ciucu recunoaște că încă nu înțelege dacă se vrea ca CSM să fie un club care-și dorește performanță europeană cu un lot majoritar format din jucătoare străine sau un club care vrea să promoveze sportul din România: „CSM, dacă nu mă înșel, va avea un buget de aproximativ 60 de milioane de lei. O parte, undeva la 10-15 milioane de lei, sunt datorii din trecut. Așa l-am luat, cu datorii. Per ansamblu, e mai mic bugetul. Și am mai făcut ceva. Am pus o linie bugetară pentru a construi o sală de sport, din aceea, pe model de hală. Se lucrează la proiect. CSM are cheltuieli foarte mari cu închirierea de la privați. Problema mea cu CSM-ul e alta. Poate vom avea o dezbatere în București, cu consilierii generali și cu bucureștenii, în care să definim ce facem cu CSM-ul. Eu nu știu ce e CSM. E un club de performanță ca Steaua, Rapid sau Dinamo? Sau e un club pentru sportul de masă? M-am uitat la echipa de handbal feminin, care are rezultate și merită felicitări. Dar în mare proporție are în componență jucătoare străine.

De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine? De ce dau milioane? Susțin handbalul din țările lor sau handbalul din România? Încă nu am un răspuns. Dacă vrei performanță, trebuie să dai bani. I-am cerut președintelui să echilibreze situația și să avem mai multe contracte cu jucătoare din țară, ca să ajutăm handbalul românesc. Eu nu am definită misiunea CSM. Vrem să fie un club de performanță și ne asumăm bugete mai mari pentru sporturile de echipă? Vrem să jucăm la nivel european? Atunci să-l definim ca atare, dar la stat e mai greu. Sau facem mai multe secții și ne concentrăm să atragem copiii la sporturile de masă. Trebuie să decidem împreună ce facem cu CSM-ul.

Am fost mândri de Cristina Neagu, nu? E și normal. Dar avea salariu… E și normal să fie așa. Dacă vrei performanță trebuie să recompensezi sportivul. Vom avea o dezbatere la nivel de București. Ce vrem cu CSM-ul? Vrem să-l ducem către sportul de masă și să creștem copii sau să-l ducem către performanță și să plătim jucătoare din afară cu salarii importante? Eu încă nu am o viziune. Și nu vreau să fie viziunea mea. Vreau să fie viziunea orașului. Trebuie să decidem împreună. Uite, CSM București e în Final Four la handbal. E foarte tare! Suntem mândri? Suntem. Dar ne costă”, a declarat primarul Ciprian Ciucu într-o conferință de presă.