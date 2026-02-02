Adio play-off! Vestea care le-a picat cum nu se poate mai prost după FCSB – Csikszereda 1-0

ADVERTISEMENT

Nou promovata Csikszereda a pierdut la limită partida cu FCSB de pe Arena Națională și nu mai are șanse de a mai prinde play-off-ul. Este a treia echipă care știe sigur că va juca pentru evitarea retrogradării.

Csikszereda a pierdut matematic play-off-ul după înfrângerea cu FCSB

Văzută de mulți fără șanse de a scăpa de retrogradare la primul sezon din istorie în SuperLiga, Csikszereda este matematic în play-out după ce , în runda a 24-a.

Cu șase etape înainte de finalul sezonului regulat, ciucanii au doar 19 puncte acumulate. Și dacă, teoretic, ar obține toate cele 18 puncte rămase în joc, trupa lui Robert Ilyeș nu ar mai putea să o ajungă pe FC Botoșani, aflată în acest moment pe locul 6, cu 38 de puncte.

Csikszereda, a treia echipă care va juca în play-out

În acest moment, Csikszerda se află pe poziția 14 în clasamentul SuperLigii, care duce la barajul pentru menținere/promovare. Sub formația din Miercurea Ciuc se află FC Hermannstadt și Metaloglobus.

Trupa lui Dorinel Munteanu are 17 puncte, în timp ce bucureștenii au strâns doar 11 puncte la prima lor participare pe prima scenă a fotbalului românesc. Cele două formații erau deja în play-out înaintea partidelor din etapa a 24-a.

Alte două echipe, aproape de intrarea matematic play-out

La mijlocul acestei săptămâni va fi rundă intermediară în SuperLiga, iar alte două formații ar putea ajunge matematic în play-out. Este vorba de Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia, care se vor întâlni în meci direct.

În cazul în care partida care va deschide etapa a 25-a, marți, 3 februarie, de la ora 16:00, se va încheia la egalitate, atunci ambele echipe vor rămâne fără șanse de a mai spera la play-off. Oricum, cele două au șanse minime să mai prindă play-off-ul, deoarece distanța este foarte mare.

De la locul 11, ocupat la acest moment de FCSB, se duce o . Între campioana României și FC Argeș, formație aflată pe 4, este o distanță de doar 6 puncte.