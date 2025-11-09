Sport

Adio, Rădoi! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat demisia pentru a 6-a oară în 10 luni! Decizia lui Mihai Rotaru

Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova după ce echipa din Bănie a pierdut meciul cu UTA Arad, 1-2, din runda cu numărul 16 a SuperLigii.
Marian Popovici
10.11.2025 | 01:17
Mirel Rădoi a hotărât să plece de la Universitatea Craiova și Mihai Rotaru e gata să-l lase să plece
Telenovela continuă la Universitatea Craiova, iar Mirel Rădoi este din nou hotărât să plece de la echipă. FANATIK vă prezintă toate informațiile.

Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în vestiarul Universității Craiova, fără să discute cu Mihai Rotaru

Mirel Rădoi și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova, în urma eșecului suferit de olteni cu UTA Arad, 1-2, în SuperLiga. Conform informațiilor obținute de FANATIK, antrenorul a discutat telefonic cu Mihai Rotaru și l-a anunțat pe acesta de dorința sa. Omul de afaceri care conduce echipa din Bănie a fost surprins să audă că antrenorul nu mai vrea să continue.

Cei doi urmează să aibă o întâlnire luni pentru a pune la punct toate detaliile cu privire la viitor. Mihai Rotaru este decis că nu mai vrea să tragă de Mirel Rădoi, să-l convingă să continue pe banca echipei. Antrenorul l-a supărat pe acționarul grupării oltene pentru că este a 6-a oară când vrea să-și dea demisia în ultimele 10 luni, iar acum este pregătit să-i accepte decizia acestuia.

Mihai Rotaru a luat decizia după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova pentru a 6-a oară în 10 luni

Mirel Rădoi a fost foarte nervos după ce echipa sa a avut un nou meci fără victorie în SuperLiga și i-a anunțat în vestiar, pe jucători, după ce a fost la interviuri, că-și dă demisia și nu va mai continua să pregătească formația din Bănie. Digisport a anunțat informația în direct. Mihai Rotaru a aflat după ce jucătorii au fost informați și a hotărât să-l lase câteva ore pe antrenor să se calmeze și să nu discute cu el imediat după confruntarea cu UTA.

Chiar dacă au vorbit la ceva timp după finalul partidei, se pare că Rădoi este în continuare decis să plece și totul va fi hotărât într-o întâlnire cu Mihai Rotaru, luni, zi în care jucătorii au liber pentru că urmează pauza internațională pricinuită de meciurile de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada. Dacă antrenorul rămâne la fel de ferm, atunci patronul echipei nu va fi insista ca acesta să rămână și nu va încerca să-l convingă să se răzgândească.

Universitatea Craiova a pierdut primul loc în ultima lună de meciuri în SuperLiga

Pentru Universitatea Craiova ultima perioadă de meciuri în SuperLiga a fost una plină cu rezultate sub așteptări, cu doar 5 puncte din 12 posibile obținute. Oltenii au învins-o pe Unirea Slobozia, 3-1, au remizat cu Metaloglobus, 0-0, a urmat un alt egal, cu Rapid, 2-2, scos în ultimele secunde ale confruntării, după care a venit eșecul cu UTA Arad, 1-2. Astfel, trupa condusă de Mirel Rădoi a pierdut primul loc și acum a căzut pe locul 4, sub Rapid, FC Botoșani și Dinamo, iar diferența până la lider este de 6 puncte.

De notat însă că oltenii s-au descurcat mai bine în Conference League, acolo unde au remizat cu Noah, 1-1, acasă, și au învins-o pe Rapid Viena, 1-0, în deplasare, iar acum au 5 puncte după cele 3 meciuri jucate.

Al doilea mandat al lui Rădoi la Craiova, de 10 luni, cel mai longeviv din cariera antrenorului la nivel de club

Revenit la Universitatea Craiova în luna ianuarie a acestui an, Mirel Rădoi a stat pe banca echipei până acum 10 luni, iar acest mandat este cel mai lung al său din carieră la nivel de echipă de club. Tehnicianul le-a mai pregătit FCSB, în sezonul 2015-2016, pentru 5 luni, pe Al-Tai, din Arabia Saudită, timp de 4 luni, pe Al-Bataeh, din Emiratele Arabe Unite, timp de 6 luni, și pe Al-Jazira, în 2024, tot timp de 4 luni.

De asemenea, el a mai fost și la Universitatea Craiova, în 2022, când a stat din luna septembrie și până în luna decembrie, iar atunci a plecat după ce s-a certat cu Sorin Cârțu. La nivel de echipe naționale, Mirel Rădoi a fost ceva mai longeviv în mandatele sale. Pe banca echipei naționale U21 a stat timp de un an și trei luni, iar la naționala mare a fost selecționer pentru doi ani, între 2019 și 2021.

  • 44 de meciuri a strâns Mirel Rădoi ca antrenor la Universitatea Craiova în actualul mandat
  • 1,77 este media de puncte pe meci pe care a reușit să o aibă
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
