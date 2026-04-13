Adio, Real Madrid! Atacantul „Galacticilor” e gata de plecare

este obișnuită să câștige trofee și un an în care nu izbutește să se impună măcar într-o competiție este considerat a fi unul falimentar. Șefii echipei se gândesc deja la sezonul viitor și la creionarea lotului.

Atacantul care nu mai vrea să rămână la Real Madrid

ce ar putea să fie pus pe lista neagră este Gonzalo Garcia, atacant crescut în propria curte, care a evoluat însă sporadic în actuala stagiune. De altfel, conform , se pare că și jucătorul vrea să schimbe aerul la vară, iar viitorul său pare decis deja, chiar dacă mai sunt partide de jucat pentru formația condusă de Alvaro Arbeloa.

Rămâne de văzut unde ar urma să se transfere Gonzalo Garcia, pe care Real Madrid ar vrea minim 20 de milioane de euro, sumă ce nu este considerată foarte mare în fotbalul actual, cel puțin pentru echipele care evoluează în cele mai puternice întreceri. Speculațiile sunt deja intense și o trecere în Premier League nu este exclusă, fiind însă și variante din Germania, cât și din Italia.

Cel mai probabil fotbalistul va alege o echipă unde va putea să fie protagonist și să-și arate calitățile, asta după ce la Real Madrid a primit foarte puține minute, concurența din atac fiind una foarte mare și motivul principal care i-a blocat ascensiunea.

Gonzalo Garcia a fost pariul lui Xabi Alonso. Atacantul a debutat la Campionatul Mondial al Cluburilor

Pentru Gonzalo Garcia este primul sezon în lotul de seniori al celor de la Real Madrid, asta după ce Xabi Alonso a mizat pe el în vară, la Campionatul Mondial al Cluburilor, când i-a oferit debutul. Atacantul a profitat de șansa primită și a fost unul dintre fotbaliștii care au impresionat pe durata competiției, reușind 4 goluri în 6 meciuri.

După cum se știe, Xabi Alonso a fost demis în luna ianuarie de la Real Madrid și astfel pariul său, Gonzalo Garcia, a fost trecut în plan secund, chiar dacă și Alvaro Arbeloa i-a oferit minute în anumite partide. Astfel, până acum în actuala stagiune acesta are 33 de meciuri, 6 goluri și 2 pase decisive pentru Real Madrid.