Sport

Adio, Real Madrid! Primul jucător care pleacă la finalul sezonului

Chiar dacă nu a trecut nici măcar jumătate din sezonul actual, se pare că șefii lui Real Madrid știu deja primul jucător al echipei care urmează să plece în vara viitoare.
Mihai Alecu
20.11.2025 | 23:53
Adio Real Madrid Primul jucator care pleaca la finalulsezonului
David Alaba nu vrea să mai rămână la Real Madrid și e gata să meargă în Arabia Saudită
ADVERTISEMENT

Cluburile mari au planurile făcute cu multe luni înainte de perioadele de mercato, iar Real Madrid rămâne o formație de top, poate cea mai bună din lume.

Real Madrid îl va pierde pe jucătorul transferat de la Bayern Munchen

O legendă din fotbalul mondial spune că de la Real Madrid nu pleci, însă se pare că David Alaba o să contrazică această zicală. Fundașul austriac mai are contract cu trupa iberică până la finalul stagiunii și pare decis să nu mai rămână pe Santiago Bernabeu și din stagiunea viitoare. Din informațiile apărute în presă, se pare că șefii formației spaniole știu dorința fotbalistului și s-au pregătit deja de plecarea sa.

ADVERTISEMENT

David Alaba a sosit liber de contract la Real Madrid, în anul 2021, când a plecat de la Bayern Munchen, și a fost de multe ori un jucător important pentru „Galactici”, fiind folosit pe mai multe posturi. Se pare că austriacul urmează să ia exemplul lui Karim Benzema și să plece direct din La Liga în Arabia Saudită, acolo unde mai multe formații se pare că sunt gata să-i ofere bani mulți pentru a-l convinge să semneze.

  • 120 de meciuri a strâns până acum David Alaba în tricoul lui Real Madrid.

Un alt jucător ar putea pleca de la Real Madrid

Un alt fotbalist care ar putea să plece de la Real Madrid este Rodrygo. Atacantul brazilian nu este pe placul lui Xabi Alonso, antrenorul care a preluat echipa în vară după plecarea lui Carlo Ancelotti. Ibericul preferă să joace cu un trident ofensiv format din Vinicius Junior – Kylian Mbappe – Franco Mastantuono, iar astfel Rodrygo este de multe ori rezervă și prinde minute foarte puține.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

Informațiile apărute în presă dezvăluie că atitudinea sud-americanului nu mai este una profesionistă și astfel îi forțează pe șefii lui Real Madrid să-l cedeze. Clubul care este cel mai aproape să-l transfere de la Real Madrid ar fi Arsenal. Englezii sunt gata să plătească 60 de milioane de euro, sumă la care s-ar mai adăuga alte 20 de milioane de euro, sub formă de bonus de performanță.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul:...
Digisport.ro
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el...
Fanatik
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
Fanatik
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
FRF, datoare către Gigi Becali?! Ce sumă are de încasat patronul FCSB: „Trebuie...
Fanatik
FRF, datoare către Gigi Becali?! Ce sumă are de încasat patronul FCSB: „Trebuie să facă rost de bani din amenzi!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul...
iamsport.ro
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul din Mexic: 'Îi umileam tot timpul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!