Adio, Real Madrid! Primul jucător care pleacă la finalul sezonului

Cluburile mari au planurile făcute cu multe luni înainte de perioadele de mercato, iar Real Madrid rămâne o formație de top, poate cea mai bună din lume.

Real Madrid îl va pierde pe jucătorul transferat de la Bayern Munchen

O legendă din fotbalul mondial spune că nu pleci, însă se pare că David Alaba o să contrazică această zicală. Fundașul austriac mai are contract cu trupa iberică până la finalul stagiunii și pare decis să nu mai rămână pe Santiago Bernabeu și din stagiunea viitoare. Din , se pare că șefii formației spaniole știu dorința fotbalistului și s-au pregătit deja de plecarea sa.

David Alaba a sosit liber de contract la Real Madrid, în anul 2021, când a plecat de la Bayern Munchen, și a fost de multe ori un jucător important pentru „Galactici”, fiind folosit pe mai multe posturi. Se pare că austriacul urmează să ia exemplul lui Karim Benzema și să plece direct din La Liga în Arabia Saudită, acolo unde mai multe formații se pare că sunt gata să-i ofere bani mulți pentru a-l convinge să semneze.

120 de meciuri a strâns până acum David Alaba în tricoul lui Real Madrid.

Un alt jucător ar putea pleca de la Real Madrid

Un alt fotbalist care ar putea să plece de la Real Madrid . Atacantul brazilian nu este pe placul lui Xabi Alonso, antrenorul care a preluat echipa în vară după plecarea lui Carlo Ancelotti. Ibericul preferă să joace cu un trident ofensiv format din Vinicius Junior – Kylian Mbappe – Franco Mastantuono, iar astfel Rodrygo este de multe ori rezervă și prinde minute foarte puține.

Informațiile apărute în presă dezvăluie că atitudinea sud-americanului nu mai este una profesionistă și astfel îi forțează pe șefii lui Real Madrid să-l cedeze. Clubul care este cel mai aproape să-l transfere de la Real Madrid ar fi Arsenal. Englezii sunt gata să plătească 60 de milioane de euro, sumă la care s-ar mai adăuga alte 20 de milioane de euro, sub formă de bonus de performanță.