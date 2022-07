Adio riduri! Ce intervenții estetice și-a făcut Iuliana Marciuc și cum arată acum: “Mi-a plăcut teribil”

Prezentatoarea emisiunii ”Destine ca-n filme”, de la TVR 2, Iuliana Marciuc, dezvăluie cum se menține în formă și cum reușește să țină sub control apariția ridurilor. Logodnica lui Adrian Enache a descoperit cât de important este sportul, în urmă cu trei ani. De atunci merge săptămânal la trei antrenamente, ceea ce o ajută să țină kilogramele în frâu și să aibă un tonus bun.

Iuliana Marciuc, în vârstă de 54 de ani, a intrat într-un program în care, pe parcursul a șase săptămâni, a slăbit 6 kg. De atunci face eforturi să se mențină suplă, frumoasă și tânără. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta TVR a dezvăluit ce intervenții și-a făcut, dar și cum arăta înainte și după acestea.

”Am înțeles, mai ales în ultimii ani, cât de important este sportul, nu numai pentru sănătatea prezentului, ci mai ales pentru pregătirea viitorului. Observi că evit special cuvântul bătrânețe…

Programul pe care l-am ținut acum 3 ani – ‘6 kg în 6 săptămâni’ – nu numai că mi-a fost util, dar mi-a schimbat abordarea.

Am început atunci un stil de viață sănătos, pe care-l continui și azi. Datorită celor trei antrenamente săptămânale, am ajuns să mă simt ca într-un grup de prieteni. Deci trucul meu de frumusețe este sportul și naturalețea”, ne-a declarat prezentatoarea emisiunii ”Destine ca-n filme” de la TVR 2, Iuliana Marciuc.

”Nu am deloc intervenții chirurgicale, doar câteva ședințe de botox”

De mai mulți ani, vedeta tv merge la tratamente cu botox. Ele sunt realizate anual de un medic estetician renumit în domeniu. În plus, Iuliana Marciuc spune că a descoperit și folosește un truc genial, gheață în loc de anestezie, pentru durere.

”Nu am deloc intervenții chirurgicale, doar câteva ședințe de botox care mă ajută să mai estompez din riduri. Odată cu întâlnirea cu doamna doctora Klara Băncilă, am văzut că acestea pot fi făcute și foarte rapid. Și fără durere, doar folosind comprese cu gheață în loc de anestezie, ceea ce mi-a plăcut teribil”, a declarat pentru FANATIK, Iuliana Marciuc.

Îi este teamă să se urce pe cântar

Iuliana Marciuc nu știe ce greutate are, pentru că evită cântarul. Deși face tot posibilul să țină kilogramele în frâu, vedeta tv susține că îi este teamă să se urce pe cântar.

”Nu știu (n.r. câte kilograme are) că mi-e frică de cântar, dar mă orientez după haine să mă mențin în parametri. Deși teoria spune că e bine să te cântărești zilnic”, a mai declarat Iuliana Marciuc.

Pasiunea Iulianei Marciuc: scufundările

Chiar dacă panica a pus stăpânire pe mulți turiști, după ce o româncă din Suceava a fost ucisă de rechin în stațiunea Hurghada, din Egipt, Iuliana Marciuc nu vrea să renunțe la scufundările pe care le face acolo. Asta înseamnă că nu va refuza o vacanță în Egipt, atunci când va fi iar tentată să plece și va continua să facă snorkelingul (un sport nou în care toată activitatea se desfășoară la suprafața apei -n.r.).

În același timp, vedeta TVR susține că asta nu înseamnă că ea nu este precaută.

”Snorkelingul pe care l-am făcut din Cancun și Hurghada este de departe cea mai impresionantă activitate a mea din ultimele vacanțe și nu aș renunta niciodată.

Așa cum ‘mind setul’ meu, nu-mi permite să mă gândesc să nu zbor cu avionul că poate se întâmplă vreun accident, sau să nu ies din casă că poate mă îmbolnăvesc… Tot la fel nu pot renunța la scufundări. Asta nu înseamnă că nu sunt precaută și nu acord importantă prevenției”, susține Iuliana Marciuc.

Fiul vedetei a jucat cu Catherine Zeta Jones

Vă reamintim că Iuliana Marciuc este logodită cu interpretul Adrian Enache din vara anului 2010, cu care formează un cuplu Cei doi au împreună un copil talentat, pe nume David Mihnea Enache, de 16 ani, care a moștenit veleitățile părinților săi. Merge la cursuri de actorie și a apărut deja în producții cinematografice importante, dar a jucat și în piese de teatru. David a cu banii câștigați, adolescentul a zburat cu elicopterul în Dubai.