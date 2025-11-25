Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adio titlu pentru FCSB?! Verdictul unui fost internațional: “Până acum două săptămâni credeam că tot ei vor fi campioni”

FCSB s-a împiedicat și cu Petrolul și s-a îndepărtat din nou de locurile de play-off. Mai mult, un fost internațional nu crede că mai are șanse să câștige titlul în SuperLiga.
Traian Terzian
25.11.2025 | 11:16
Adio titlu pentru FCSB Verdictul unui fost international Pana acum doua saptamani credeam ca tot ei vor fi campioni
EXCLUSIV FANATIK
Un fost internațional a scos-o pe FCSB din lupta la titlu. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După remiza din ultima etapă, FCSB este la 14 puncte în urma liderului Rapid. Ținând cont și de jocul modest al campioanei en-titre, fostul internațional Dănuț Lupu a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că nu le mai dă șanse ”roș-albaștrilor” să câștige titlul.

Fostul internațional o scoate pe FSB din lupta la titlu

În urma rezultatelor din meciurile disputate în etapa a 17-a din SuperLiga, Dănuț Lupu a hotărât să o scoată pe FCSB din lupta la titlu, în ciuda faptului că Marian Aliuță este convins că formația lui Elias Charalambous va prinde în cele din urmă play-off-ul.

ADVERTISEMENT

”FCSB exact când trebuie să facă pasul următor, atunci vine o piedică. Nu știu ce se întâmplă. Fac jocuri bune și imediat… Până la urmă cred că vor intra în play-off, mai sunt multe meciuri de jucat. Uită-te și CFR. Spui că nu au nicio șansă, dar nu se știe. Nu te mai miră nimic”, a declarat Aliuță.

”Etapa Craiovei, clar, mai ales că toate celelalte s-au încurcat. Dacă până acum vreo două săptămâni tot spuneam că FCSB o să ia campionatul, acum m-am schimbat. Mă mut puțin spre Craiova și Rapid.

ADVERTISEMENT
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care...
Digi24.ro
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului

(n.r. – Dinamo nu?) I-am văzut și aseară, nu cred. (n.r. – Ce le lipsește?) Un om care să dea goluri. A avut ocazie de singur cu portarul la 1-1. Făceai 2-1, la revedere”, a spus Lupu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani...
Digisport.ro
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"

Cu ce a surprins Filipe Coelho după debutul pe banca Craiovei

Fostul fundaș Florin Gardoș a remarcat discursul extrem de echilibrat avut de noul antrenor al Universității Craiova, Filipe Coelho, după victoria de la Mioveni cu FC Argeș, dar Marian Aliuță crede că acesta își va schimba atitudinea când va simți presiunea.

”Am văzut declarația lui Coelho de după meci, pare că s-au dus în extrema cealaltă. De la Mirel Rădoi care era super energic și trecea de la o stare la alta, mă uitat la Coelho, era stană de piatră, nu schița un zâmbet. Probabil îi trebuie o perioadă până se adaptează și el.

ADVERTISEMENT

A zis că el e genul de om care nu se bucură foarte tare, dar nici la înfrângeri nu fae cine știe ce. În momentul în care au căutat următorul antrenor o fi zis domnul Rotaru: ‘Vreau unul echilibrat’”, a afirmat Gardoș.

”Încă nu știe spiritul Olteniei. Când își va da el seama ce înseamnă o victorie sub presiune o să înceapă să se bucure. O să se schimbe. Clar este etapa Craiovei”, a precizat Aliuță, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, cuvinte de laudă pentru Coleho

După succesul din runda cu numărul 17, Mihai Rotaru a lansat ”săgeți” către fostul antrenor Mirel Rădoi și nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Mai exact, că au căutat un tehnician care să aducă echilibrul la Universitatea Craiova.

”Am căutat acest echilibru prin venirea lui Coelho, nu avem nevoie de fluctuații. Ne dorim constanță, asta ne trebuie. Ok, nu poți să ai doar zile senine în fotbal, asta e clar, nu se poate așa ceva, din păcate, și atunci trebuie să gestionezi ambele faze ale jocului, și momentele mai bune și altele mai puțin bune”, a declarat Rotaru.

Clasament SuperLiga

Universitatea Craiova este echipa care a ieșit cea mai avantajată după disputarea partidelor din etapa a 17-a. A fost singura formație din Top 6 care a câștigat, s-a apropiat de liderul Rapid și și-a consolidat locul de play-off.

titlu FCSB fost internațional clasament SuperLiga

Tavi Popescu l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul FCSB a...
Fanatik
Tavi Popescu l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul FCSB a luat o decizie radicală: „Joci la batjocură!”. Șumi, replică genială în direct
„Un dansator de bolero când adversarul era cu cuțitul în dinți”. Andrei Vochin,...
Fanatik
„Un dansator de bolero când adversarul era cu cuțitul în dinți”. Andrei Vochin, foarte dur cu Rapid și cu Gâlcă!
Cele două vedete de la Rapid pe care Mutu a pus lupa după...
Fanatik
Cele două vedete de la Rapid pe care Mutu a pus lupa după 0-3 la CFR Cluj: „Se vede când scârțâie”. Gestul care l-a uimit!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Nici Rapid, nici FCSB, nici Craiova! A spus care ar fi echipa cu...
iamsport.ro
Nici Rapid, nici FCSB, nici Craiova! A spus care ar fi echipa cu 'cel mai bun lot' din SuperLiga: 'S-a văzut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!