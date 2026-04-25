Sport

Adio titlu! Real Madrid, egalată la ultima fază de fostul jucător al Barcelonei

Real Madrid și-a pierdut aproape orice șansă la titlu în Spania! „Galacticii” au fost egalați la ultima fază chiar de un fost jucător al lui FC Barcelona
Ciprian Păvăleanu
25.04.2026 | 07:55
Adio titlu Real Madrid egalata la ultima faza de fostul jucator al Barcelonei
ULTIMA ORĂ
Real Madrid a fost egalată la ultima fază și își poate lua adio de la titlu. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Real Madrid se află la al doilea an fără să câștige vreun trofeu, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. După ce au fost eliminați din Champions League, „los blancos” sperau la o minune în La Liga, însă au făcut un nou pas greșit împotriva lui Real Betis, iar șansele la titlu rămân infime.

Real Madrid își ia adio de la titlu! Fostul jucător al Barcelonei îi fură două puncte importante la ultima fază

Înaintea etapei cu numărul 33, Real Madrid se situa la 9 puncte în spatele liderului Barcelona, cu un meci direct rămas de disputat. „Los blancos” își puneau speranțele într-un parcurs fără greșeală până la final. Meciul direct de pe Camp Nou putea să condimenteze finalul, însă echipa antrenată de Alvaro Arbeloa ar putea rămâne fără șanse la titlu până la acel meci.

ADVERTISEMENT

Madrilenii au deschis scorul rapid cu Real Betis, prin Vinicius, însă au fost egalați la ultima fază de Hector Bellerin, fostul fundaș lateral al catalanilor, iar scorul final a fost 1-1. În cazul unei victorii a Barcelonei pe terenul lui Getafe, distanța s-ar mări la 11 puncte, iar șansele lui Real Madrid devin aproape nule.

Dezastru pentru Real Madrid! FC Barcelona ar putea sărbători titlul chiar împotriva marilor rivali

Deși îi vor lipsi jucători foarte importanți, FC Barcelona poate câștiga fără probleme următoarele două meciuri, care vor fi în deplasare la Getafe și Osasuna. Echipa antrenată de Hansi Flick mai are foarte puțin până în momentul în care va fi desemnată matematic campioană, iar acest lucru s-ar putea întâmpla într-un moment mai mult decât perfect pentru catalani.

ADVERTISEMENT
În condițiile în care diferența de puncte se va menține, FC Barcelona ar putea câștiga titlul din punct de vedere matematic chiar în partida cu Real Madrid, ceea ce ar fi o lovitură cruntă pentru cel mai titrat club al lumii. Indiferent dacă titlul se va decide înainte de această partidă, primul meci pe teren propriu va fi tot cel împotriva lui Real Madrid, deci „galacticii” par să fie condamnați la acest punct critic al formei slabe din ultimii doi ani și vor fi nevoiți să-și vadă principala rivală din Spania ridicând trofeul.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!