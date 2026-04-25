Adio titlu! Real Madrid, egalată la ultima fază de fostul jucător al Barcelonei

Real Madrid se află la al doilea an fără să câștige vreun trofeu, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. După ce au fost eliminați din Champions League, „los blancos” sperau la o minune în La Liga, însă au făcut un nou pas greșit împotriva lui Real Betis, iar șansele la titlu rămân infime.

Real Madrid își ia adio de la titlu! Fostul jucător al Barcelonei îi fură două puncte importante la ultima fază

Înaintea etapei cu numărul 33, Real Madrid se situa la 9 puncte în spatele liderului Barcelona, cu un meci direct rămas de disputat. „Los blancos” își puneau speranțele într-un parcurs fără greșeală până la final. Meciul direct de pe Camp Nou putea să condimenteze finalul, însă echipa antrenată de Alvaro Arbeloa ar putea rămâne fără șanse la titlu până la acel meci.

Madrilenii au deschis scorul rapid cu Real Betis, prin Vinicius, însă au fost egalați la ultima fază de Hector Bellerin, fostul fundaș lateral al catalanilor, iar scorul final a fost 1-1. În cazul unei victorii a Barcelonei pe terenul lui Getafe,

BELLERIN TIES IT IN THE FINAL SECOND 🔥🔥🔥🔥😍😍

Dezastru pentru Real Madrid! FC Barcelona ar putea sărbători titlul chiar împotriva marilor rivali

FC Barcelona poate câștiga fără probleme următoarele două meciuri, care vor fi în deplasare la Getafe și Osasuna. Echipa antrenată de Hansi Flick mai are foarte puțin până în momentul în care va fi desemnată matematic campioană, iar acest lucru s-ar putea întâmpla într-un moment mai mult decât perfect pentru catalani.

În condițiile în care diferența de puncte se va menține, FC Barcelona ar putea câștiga titlul din punct de vedere matematic chiar în partida cu Real Madrid, ceea ce ar fi o lovitură cruntă pentru cel mai titrat club al lumii. Indiferent dacă titlul se va decide înainte de această partidă, primul meci pe teren propriu va fi tot cel împotriva lui Real Madrid, deci „galacticii” par să fie condamnați la acest punct critic al formei slabe din ultimii doi ani și vor fi nevoiți să-și vadă principala rivală din Spania ridicând trofeul.