Adio TV! Campionatele Mondiale şi Europene de handbal se văd exclusiv online. Cine va transmite meciurile. Exclusiv

Adio TV! Campionatele Mondiale şi Europene de handbal se văd exclusiv online. Cine va transmite meciurile.

ProTV a cumpărat din 2026 până în 2031 drepturile de televizare pentru 12 turnee finale ale Campionatelor Mondiale şi Europene de handbal. FANATIK a aflat că toate aceste competiţii vor putea fi urmărite exclusiv online, pe Voyo.
Marian Popovici
30.12.2025 | 17:44
Campionatele Mondiale şi Europene de handbal se văd exclusiv online.
Campionatul Mondial de handbal feminin din luna decembrie în care România a încheiat pe locul 9 a fost ultimul transmis în direct pe posturile Digisport şi Primasport. Licitaţia pentru perioada 2026-2031 a fost câştigată de ProTV.

Campionatele Mondiale şi Europene de handbal nu se mai văd la TV! Totul se transmite exclusiv online

Asta înseamnă că începând din ianuarie 2026, odată cu Campionatele Europene de handbal masculin, postul din Pache Protopopescu va transmite competiţia în România. Din informaţiile FANATIK, niciun meci de la turneele finale nu va fi transmis la televizor pe posturile ProTV sau ProArena, ci exclusiv online, pe platforma Voyo.

O schimbare majoră în ceea ce priveşte experienţa de vizionare pentru spectatorii handbalului şi sportului, în general. Nici meciurile României nu se vor vedea la TV, fie că vorbim de turneul final masculin, care va începe în luna ianuarie, sau de Campionatul European feminin din luna decembrie, găzduit şi de România.

Grupul Pro va transmite 12 ediţii consecutive ale turneelor finale de handbal. Liga Florilor şi Liga Zimbrilor se văd tot pe postul din Pache Protopopescu, dar confruntările sunt transmise şi la TV pe postul Pro Arena.

Grupul PRO îşi consolidează platforma Voyo

Prin această decizie, ProTV îşi consolidează strategia de diversificare a platformei online, acolo unde se văd exclusiv în România mai multe competiţii premium precum Premier League, Ligue 1 sau NFL.

În acest moment, Voyo are un portofoliu vast şi în ceea ce priveşte sportul. Pe lângă competiţiile menţionate mai sus, pe Voyo sunt şi au fost transmise în 2025: Cupa şi Supercupa Italiei, Campionatele Europene U19 şi U21, Campionatul Mondial al Cluburilor, SuperLiga feminină, Liga Florilor şi Liga Zimbrilor la handbal (inclusiv pe tv), Campionatele Mondiale de haltere, Campionatul Mondial de Raliuri WRC, gale de kickbox şi o serie de filme documentare cu tematică sportivă.

Tot postul din Pache Protopopescu deţine şi drepturile de televizare pentru Campionatul European din 2028. Costul unui abonament pe platforma Voyo este 4,84 euro lunar.

  • 12 ediţii ale turneelor finale de handbal sunt achiziţionate de Grupul Pro
  • 2026 este anul în care România va fi printre gazdele Campionatului European feminin
