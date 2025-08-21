Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv

Clubul din Bănie a ajuns la un acord cu Tractor din Iran pentru transferul lui Laurențiu Popescu, portarul titular al oltenilor din sezonul trecut. Din informațiile FANATIK, este vorba în primă fază despre un împrumut până la finalul acestui sezon, cu opțiune de transfer definitiv în vara anului viitor.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Popescu pleacă de la Universitatea Craiova! Portarul merge în Iran, la Tractor

Goalkeeper-ul în vârstă de 28 de ani a fost deja scos din și urmează ca mutarea să fie confirmată oficial în scurt timp. De notat în acest context că Popescu a făcut deplasarea la Istanbul pentru acest joc, dar între timp a venit această ofertă, astfel încât s-a decis pe moment ca el să fie scos de pe listă.

Există deja un acord între toate părțile implicate cu privire la acest transfer. În prezent se lucrează la întocmirea actelor, iar mutarea va fi anunțată oficial de către cele două cluburi în momentul în care ea va fi înregistrată la FIFA.

ADVERTISEMENT

Popescu a fost prima variantă de portar în sezonul trecut pentru olteni, cu evoluții destul de apreciate în principiu, dar în această vară a fost „sărit din schemă”

Oltenii se vor baza în continuare pe Isenko și Silviu Lung Jr.

De asemenea, Rădoi îl mai are la dispoziție și pe Silviu Lung Jr., cel care chiar a apărat în anumite meciuri de campionat din ultimele săptămâni, iar, în viziunea lui Andrei Vochin, ar avea capacitatea chiar de a-i lua fața lui Isenko în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

„Isenko mi se pare într-o scădere. El a început bine. La primul gol al lui Trnava a pus un singur om în zid. Pe ăla îl depășeai oricum, în situația în care un dreptaci, de acolo, poate da oricând pe poartă”, a punctat el recent în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

În plus, cu aceeași ocazie, Marius Șumudică a venit cu următoarea completare în acest context:

„Fă o comparație între el și Silviu Lung. Craiova e expusă. Portarul are foarte multe situații. Păi Lung scoate niște mingi pentru că e pus sub presiune. Nu poți vorbi de o apărare beton, iar portarul are două mingi pe meci. El are foarte multe mingi de apărat”.