Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca

FANATIK a încercat să afle câte zile a fost Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în perioada 1-26 august. Potrivit legii, președintele nu are dreptul la concediu de odihnă.
Daniel Coltuc
28.08.2025 | 11:12
Nicușor Dan a fost mai mult plecat în luna august, Administrația Prezidențială susține că Președintele României a muncit și în această perioadă pentru că ”nu are dreptul la concediu de odihnă”

Nicușor Dan și-a îndeplinit îndatoririle față de țară și atunci când și-a plimbat copiii prin pădurile din zona Făgăraș, când a fost într-o vizită privată la un concert din Republica Moldova sau când a dansat la o nuntă, lângă București. Într-un răspuns pentru FANATIK, Administrația Prezidențială a lămurit situația: în luna august, Nicușor Dan nu a fost în concediu.

Cât a muncit Nicușor Dan în perioada 1-26 august

În perioada 1-26 august, Nicușor Dan a avut trecute în agenda oficială doar trei evenimente, toate online. Este vorba despre participarea în format videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, despre care FANATIK a scris și în trecut. De asemenea, președintele României a semnat decrete în trei zile din acest interval (1, 8 și 14 august).

Potrivit normelor legale, Nicușor Dan nu-și poate lua concediu pentru că fotoliul de la Cotroceni nu reprezintă un loc de muncă ci o demnitate publică stabilită prin Constituție.

Și totuși, cum a putut absenta Nicușor Dan timp de mai bine de trei săptămâni, într-o perioadă în care coaliția a fost la un pas să facă implozie din cauza pachetului II de măsuri fiscale?

Ce a răspuns Administrația Prezidențială la întrebarea: ”Ce a făcut Nicușor Dan în august”

FANATIK a încercat să afle răspunsul direct de la Administrația Prezidențială. Am întrebat câte zile a fost prezent fizic Nicușor Dan la Cotroceni, în luna august și dacă acesta s-a aflat sau nu în concediu. De asemenea, am întrebat care au fost locațiile de unde președintele României a intrat la conferințele la care au participat toți liderii importanți din Europa și nu numai.

raspuns Nicusor Dan
Răspunsul Administrației Prezidențiale pentru FANATIK

Răspunsul Administrației Prezidențiale a fost că Nicușor Dan nu a fost în concediu de odihnă și că acesta și-a exercitat neîntrerupt prerogativele constituționale. În legătură cu prezența la birou și cu vizitele oficiale pe care președintele le-a avut în cursul lunii august, biroul de comunicare al Administrației Prezidențiale ne-a trimis la agenda oficială.

Nicușor Dan e președinte 24 de ore pe zi, 7 zile din 7: ”Atribuțiile nu pot fi delegate”

”În conformitate cu dispozițiile constituționale, Președintele României, în calitate de autoritate publică unipersonală, exercită un mandat de reprezentare, iar obligațiile și atribuțiile sale nu pot fi delegate altei persoane. Specificul acestui mandat, care nu permite întreruperea temporară a activității pentru efectuarea unui concediu de odihnă în sensul legislației muncii, implică de către Președintele României, în mod permanent și neîntrerupt, a prerogativelor sale constituționale și îndeplinirea atribuțiilor legale.

Informațiile privind agenda publică a Președintelui României și activitățile la care acesta participă se regăsesc pe site-ul Administrației Prezidențiale”, se arată în răspunsul Administrației Prezidențiale pentru FANATIK.

Pe unde s-a plimbat șeful statului în luna august. Program Nicușor Dan

Luna august a fost a treia din mandatul lui Nicușor Dan la Cotroceni, după alegerile prezidențiale câștigate în primăvara anului 2025. Potrivit agendei oficiale, Nicușor Dan nu a mai fost prezent fizic la evenimente publice în perioada 30 iulie – 26 august. În această perioadă, el a avut un adevărat tur de forță, alături de familia lui.

  • La data de 10 august, Nicușor Dan se afla cu familia, într-o vizită privată, în Republica Moldova. Acolo, el a participat împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor, eveniment organizat în Rezervația Naturală Orheiul Vechi.
  • Pe 15 august, Nicușor Dan a refuzat invitația de a merge la Ziua Marinei, festivitate organizată pe faleza Cazinoului din Constanța, așa cum au făcut ultimii trei președinți ai României. În acest timp, el se afla la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, unde a participat la slujbă.
  • Pe 17 august, președintele a vizitat Chilia lui Arsenie Boca, la câteva ore de mers de Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
  • Pe 18 august, el s-a aflat la Roșia Montantă, acolo unde s-a întâlnit cu membrii unei asociații.
  • La data de 19 august, el a mers la Târgu Mureș, acolo unde a vizitat trupele militare ale CFOS România. În aceeași zi au apărut imagini cu Nicușor Dan în timp ce dansează cu familia, la o nuntă din Tâncăbești, județul Ilfov.

Președintele, mai prezent pe Facebook decât la Palatul Cotroceni

Nicușor Dan nu a ezitat să posteze imagini din ”concediu”. În primele 20 de zile ale lunii august, președintele a postat de 11 ori pe Facebook. Nicușor Dan a scris despre Ucraina, despre Ziua Marinei, iar în patru dintre cazuri a făcut publice imagini din timpul său liber. Filmările ”de vacanță” au fost filmate și prelucrate profesionist, lucru care poate însemna că președintele a fost însoțit în permanență de o echipă de la comunicare.

