Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca

Nicușor Dan și-a îndeplinit îndatoririle față de țară și atunci când și-a plimbat copiii prin pădurile din zona Făgăraș, când a fost într-o vizită privată la un concert din Republica Moldova sau când a dansat la o nuntă, lângă București. Într-un răspuns pentru FANATIK, Administrația Prezidențială a lămurit situația: în luna august, Nicușor Dan nu a fost în concediu.
În perioada 1-26 august, Nicușor Dan a avut trecute în agenda oficială doar trei evenimente, toate online. Este vorba despre participarea în format videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, despre care FANATIK a scris și în trecut. De asemenea, președintele României a semnat decrete în trei zile din acest interval (1, 8 și 14 august).
Potrivit normelor legale, Nicușor Dan nu-și poate lua concediu pentru că fotoliul de la Cotroceni nu reprezintă un loc de muncă ci o demnitate publică stabilită prin Constituție.
Și totuși, cum a putut absenta Nicușor Dan timp de mai bine de trei săptămâni, într-o perioadă în care coaliția a fost la un pas să facă implozie din cauza pachetului II de măsuri fiscale?
FANATIK a încercat să afle răspunsul direct de la Administrația Prezidențială. Am întrebat câte zile a fost prezent fizic Nicușor Dan la Cotroceni, în luna august și dacă acesta s-a aflat sau nu în concediu. De asemenea, am întrebat care au fost locațiile de unde președintele României a intrat la conferințele la care au participat toți liderii importanți din Europa și nu numai.
Răspunsul Administrației Prezidențiale a fost că Nicușor Dan nu a fost în concediu de odihnă și că acesta și-a exercitat neîntrerupt prerogativele constituționale. În legătură cu prezența la birou și cu vizitele oficiale pe care președintele le-a avut în cursul lunii august, biroul de comunicare al Administrației Prezidențiale ne-a trimis la agenda oficială.
”În conformitate cu dispozițiile constituționale, Președintele României, în calitate de autoritate publică unipersonală, exercită un mandat de reprezentare, iar obligațiile și atribuțiile sale nu pot fi delegate altei persoane. Specificul acestui mandat, care nu permite întreruperea temporară a activității pentru efectuarea unui concediu de odihnă în sensul legislației muncii, implică de către Președintele României, în mod permanent și neîntrerupt, a prerogativelor sale constituționale și îndeplinirea atribuțiilor legale.
Informațiile privind agenda publică a Președintelui României și activitățile la care acesta participă se regăsesc pe site-ul Administrației Prezidențiale”, se arată în răspunsul Administrației Prezidențiale pentru FANATIK.
Luna august a fost a treia din mandatul lui Nicușor Dan la Cotroceni, după alegerile prezidențiale câștigate în primăvara anului 2025. Potrivit agendei oficiale, Nicușor Dan nu a mai fost prezent fizic la evenimente publice în perioada 30 iulie – 26 august. În această perioadă, el a avut un adevărat tur de forță, alături de familia lui.
Nicușor Dan nu a ezitat să posteze imagini din ”concediu”. În primele 20 de zile ale lunii august, președintele a postat de 11 ori pe Facebook. Nicușor Dan a scris despre Ucraina, despre Ziua Marinei, iar în patru dintre cazuri a făcut publice imagini din timpul său liber. Filmările ”de vacanță” au fost filmate și prelucrate profesionist, lucru care poate însemna că președintele a fost însoțit în permanență de o echipă de la comunicare.