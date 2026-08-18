Sport

Admiratoarea celebră a lui Tavi Popescu sare în apărarea jucătorului de la FCSB: „Apreciat? Nici 1%. Unii n-au ce căuta acolo”

Vedeta Roxana Buzoiu, creatoare de conținut cu peste 1 milion de urmăritori pe social media sare din nou în apărarea lui Tavi Popescu după FCSB - FC Botoșani, scor 3-2.
Flaviu Popa
18.08.2026 | 19:55
Admiratoarea celebra a lui Tavi Popescu sare in apararea jucatorului de la FCSB Apreciat Nici 1 Unii nau ce cauta acolo
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Roxana Buzoiu îi critică pe fanii care nu-l apreciază pe Tavi Popescu
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Octavian Popescu a fost rezervă cu FC Botoșani, dar a contribuit decisiv la golul de 3-2 din minutul 90+5 după ce a driblat trei adversari și i-a pasat ideal lui Bîrligea în centrul careului. La final de meci a avut o reacție nervoasă și s-a plâns la flash interviu că nu este introdus încă din primul minut pe teren.

Roxana Buzoiu i-a criticat pe fanii care nu îl apreciază suficient pe Tavi Popescu

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”, a declarat Tavi Popescu după meci.

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În aceste condiții, Roxana Buzoiu s-a simțit nevoită să intervină și să-i ia apărarea lui Tavi Popescu. În acest sens a publicat un videoclip pe Tik Tok cu golul creat de Popescu și cu un mesaj critic la adresa celor care nu-i dau șansa fotbalistului să se afirme.

„Un fotbalist talentat ce nu este lăsat să-și arate adevăratul potențial. Apreciat? Nici 1%. Să-l bagi în ultimele 10 minute, să treacă printre atâția fotbaliști, să-ți dea așa pasă frumoasă de gol, Bîrligea dă gol și vai ce bucurie pe suporteri, și lui Tavi nici măcar un bravo să nu-i spui sau să-l feliciți.

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Sunt înjurați de familie, de morți când iau un gol sau pierd, dar când câștigă, mamă, ce bucurie. Unii suporteri n-au ce căuta în tribună, îi demoralizează și nu-i apreciază la adevărata lor valoare, a transmis Roxana Buzoiu pe TikTok.

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Roxana Buzoiu este fană declarată Tavi Popescu și l-a numit „frumusețe de bărbat”

Roxana Buzoiu este fană declarată Tavi Popescu și a ieșit în evidență în luna mai când l-a filmat pe jucător în timpul unui meci și a scris: „Doamne, cine-i frumusețea asta de bărbat?”. Roxana Buzoiu a devenit faimoasă și pentru participările la emisiuni precum „Puterea Dragostei” sau „Tempting Fortune România”.

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Supărarea lui Tavi Popescu din ultimele ore pare că a dat roade, pentru că patronul Gigi Becali a dat ordin ca fotbalistul să fie titular în următoarele meciuri ale echipei, fiind convins de prestația sa recentă cu FC Botoșani că mai merită încă o șansă.

„Da, ciocolata. Măi, ciocolată, lasă, mă, fotbal, lasă bomboanele. Dacă nici lui nu i-am dat şanse. Şi i-am dat, şi i-am dat. Acum o să joace el. O să-i dau ciocolata acum”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro. Așadar, Roxana Buzoiu va avea șansa să-și urmărească favoritul în următoarele meciuri jucând titular.

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@buzoiuroxanaofficialUn fotbalist talentat ce nu este lăsat să-și arate adevaratul potențial:( Apreciat?Nici 1% Să-l bagi în ultimele 10 minute, să treacă printre atâția fotbaliști sa-ți dea așa pasă frumoasă de gol, Barligea dă gol și vai ce bucurie pe suporteri și lui Tavi nici măcar un bravo să nu-i spui sau să-l feliciți.Sunt înjurați de familie, de morți când iau un gol sau pierd, dar când câștigă mamaaaa ce bucurie .Unii suporteri n-au ce căuta în tribună, îi demoralizează și nu-i apreciază la adevarata lor valoare👊🏽♬ FUNK CRIMINAL (SUPER SLOWED) – ICEDMANE & DYSMANE

 

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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