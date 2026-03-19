Admitere liceu 2026: ISMB a publicat ghidul oficial. Cum se calculează media în funcție de specializare și ce se întâmplă cu elevii care au aceleași note

A fost publicat ghidul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2026-2027. Inspectoratul Școlar al Municipiului București arată cum se calculează media în funcție de specializarea aleasă și care este procedura pentru locurile de rrom și pentru cele special alocate pentru elevii cu CES (Cerințe Educaționale Speciale).

Cum se calculează media de admitere

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat ghidul candidatului pentru admiterea în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2026-2027. Astfel, documentul arată că media de admitere reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Media de admitere la liceu în 2026 se calculează ca medie aritmetică între media de la Evaluarea Națională și media generală de absolvire a claselor V-VIII. Cu toate acestea, există niște diferențe atunci când vine vorba despre admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar.

Astfel, pentru profilul artistic, sportiv și specializarea filologie de la liceul Waldorf media finală de admitere se calculează astfel: 3 înmulțit cu nota finală la probele de aptitudini plus media de admitere, totul împărțit la 4. Pentru profilul teologic nota finală de la probele de aptitudini se adună cu media de admitere, apoi totul se împarte la 2. Lucrurile stau diferit și pentru cei care optează pentru un profil militar: 0,2 înmulțit cu media de admitere, apoi se adună cu rezultatul calculului 0,8 înmulțit cu nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele și , iar rezultatul final reprezintă media finală de admitere.

Ce se întâmplă dacă elevii au aceeași medie și cum se face repartizarea

Exceptându-i pe cei care candidează la clase pentru care se susţin probe de aptitudini, înscrierea la clasa a IX-a se face, în primă etapă, printr-o repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, arată documentul.

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, ei vor fi departajați folosind, în ordine, criteriile următoare: media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, nota obținută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

Softul de admitere ia fiecare elev, pornind de la cel cu media cea mai mare, în ordine descrescătoare. Dacă elevul este repartizat la specializare se trece la următorul, dacă nu, se trece la a doua opțiune e de pe fișa elevului, apoi dacă este nevoie la a treia și tot așa până când este găsită o specializare cu locuri disponibile sau se epuizează opțiunile.

Procedura pentru elevii care aplică pentru locuri speciale de rromi și locurile alocate pentru elevii cu CES

„Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale”, se arată în ghidul publicat de ISMB.

Instituția menționează faptul că până la data de 12 iunie 2026 se vor elibera recomandările scrise de apartenență la etnia rromă. Acestea pot fi eliberate și online, iar în această situație recomandarea este transmisă prin e-mail unității de învățământ din care provine candidatul, în format .pdf, cu semnătura electronică a emitentului.

De asemenea, în perioada 8-15 iunie, părintele sau reprezentantul legal depune și înregistrează recomandarea la instituția de învățământ, după care în perioada 13-14 iulie 2026 se completează opțiunile în fișele de înscriere. În data de 16 iulie 2026 se fac repartizările pentru locurile speciale pentru rromi și se comunică rezultatele. Repartizarea se face tot computerizat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Procedura pentru elevii care aplică pe locurile alocate pentru elevii cu CES

„Până la data de 12 iunie 2026 se va obține certificatul de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2025 –2026 , emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului. Acesta se va depune și înregistra de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile distinct alocate candidaților cu CES”, se arată în documentul ISMB.

Astfel, în intervalul 8-15 iunie 2026 părintele sau, după caz, reprezentantul legal depune și înregistrează certificatul de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2025 – 2026, emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

Ulterior, în zilele de 13 și 14 iulie 2026 se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Pe data de 16 iulie se face și repartizarea, în același mod.