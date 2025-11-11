Sport

Adnan Guso a numit principalul pericol pentru tricolori înainte de Bosnia – România: „El ține tot grupul”. Ce îi așteaptă pe români la Zenica

Adnan Guso a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înaintea meciului Bosnia - România. Ce crede fostul portar că se va întâmpla, de fapt, în jocul de la Zenica.
Bogdan Ciutacu
11.11.2025 | 23:30
Adnan Guso a numit principalul pericol pentru tricolori inainte de Bosnia Romania El tine tot grupul Ce ii asteapta pe romani la Zenica
EXCLUSIV FANATIK
Analiza lui Adnan Guso înainte de Bosnia - România. Sursă foto: colaj Fanatik
Pentru ”tricolori” urmează partida crucială împotriva Bosniei, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Adnan Guso, fost portar în campionatul României, știe cum va decurge duelul dintre cele două formații.

Adnan Guso, fostul portar al naționalei Bosniei, a prefațat meciul decisiv cu România

Fost portar în România la Universitatea Craiova, Dinamo, FC Argeș și Pandurii Târgu Jiu, bosniacul Adnan Guso a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a analizat ce urmează să se întâmple în partida din preliminariile Cupei Mondiale. Ultrașii naționalei lui  Sergej Barbarez au anunțat că nu vor fi prezenți pe stadion în semn de protest.

Adnan, un meci important atât pentru Bosnia, cât și pentru România… Puteți să vă calificați?

– Avem șanse dacă batem România și Austria să ne calificăm direct la Campionatul Mondial. E posibil orice dacă facem două meciuri bune. Avem jucători buni, dar nu mai avem la echipe mari, cum a fost Dzeko. El ține echipa asta și fără el e greu. E ca o icoană pentru noi și o figură extrem de importantă în vestiar. Ține tot grupul la aproape 40 de ani și le insuflă spirit jucătorilor.

Aveți destul de multe probleme de lot…

– Sunt câțiva jucători reveniți după ce au avut probleme medicale. Kolasinac e accidentat, care are cota cea mai bună. Îl mai avem și pe Dedic de la Benfica, a fost accidentat și abia acum a început să joace, pe Demirovic, atacantul de la Stuttgart, care e o absență importantă pentru că făcea cuplu bun cu Dzeko. Am citit acum că s-a accidentat și Barisic de la Basel, care a jucat cu FCSB. Sunt și jucători suspendați, avem destul de multe probleme. Malic știu că are și el ceva probleme de sănătate, Nihad Mujakic și Ivan Sunjic sunt suspendați. Radeljic de la Rjeka, iar nu cred că a fost convocat, a avut ceva accidentare. Deci avem și noi multe probleme.

Ce spune despre atmosfera de la Zenica și despre posibilele incidente între ultrașii naționaliști

Crezi că o să fie diferit față de meciul de la București?

– Da, atunci am avut o singură ocazie și am marcat. România a avut 4-5 șanse bune, însă noi am câștigat și uite că a contat enorm acea victorie. De asta acum toată lumea se așteaptă să câștigăm din nou pentru că va fi stadionul plin. Nu am câștigat decât un singur meci clar pe teren propriu, cu San Marino.

Îți e teamă de incidente în tribune, mai ales că vor fi prezente grupurile naționaliste… Ne așteaptă infernul la Zenica?

– Nu, aici poliția face legea și nu vor tolera nimic. Eu nu cred că o să fie niciun incident. Nu e un stadion mare și nu cred că vor fi mai mult de 13.000 de suporteri. Adică nu o să fie ca la Sarajevo de exemplu, unde sunt și tribunele foarte aproape de teren. Atunci ați câștigat cu 1-0.

Bosnia visează la calificarea directă la Campionatul Mondial

Ce ar însemna pentru Bosnia să se califice direct la Campionatul Mondial?

– Am fost și la Campionatul European, dar să mergem la turneul final de pe primul loc în grupă ar fi ceva extraordinar. Suntem o țară mică și ar fi ceva pur și simplu fabulos.

Bosnia e obligată să câștige dacă vor să se califice. Crezi că se vor arunca în atac? 

– Nu chiar, pentru că și România are o echipă bună și un antrenor foarte bun. Nu pot să joace foarte deschis și vor aștepta ocazia să marcheze, așa cum a fost și la București. Toată lumea consideră că suntem favoriți, pentru că jucăm pe teren propriu și fanii vor pune presiune din tribune. Trebuie să fim atenți, pentru că România vine după o victorie cu Austria, iar asta înseamnă că are forța să câștige și la Zenica.

Adnan Guso, în tribune la Bosnia – România

Cum e gazonul la Zenica?

– Terenul e foarte bun și nu o să fie nicio problemă, așa că Mircea Lucescu va putea să joace așa cum își dorește. Ăsta e un alt motiv pentru care s-a ales să se joace aici.

Vei fi în tribune la Bosnia – România?

– Cred că da. M-a invitat Jerry Gane. Am rămas prieteni de când am fost la Craiova și mi-ar plăcea să ne vedem cu o zi înainte de meci măcar. M-au invitat cei de la FRF. M-au întrebat și câte ceva despre Bosnia, dar sunt chestii normale. Din păcate, nu cred că ne putem califica ambele echipe. Austria are meci cu Cipru și apoi joacă în ultima etapă cu Bosnia cu 50.000 de fani.

La portari stăm bine? 

– Îmi place Ionuț Radu care joacă în Spania. Aveți o școală bună de portari și mereu ați avut 3-4 opțiuni. Deci cred că aici România stă cel mai bine.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
