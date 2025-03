Adnan Guso analizează direct de la Sarajevo de ce a câștigat Bosnia la București. „Barbarez l-a surprins tactic pe Lucescu”. Ce crede despre arbitraj: „Roșu la Dzeko și penalty”

, iar apoi a tras concluziile la rece în urma victoriei extrem de importante obținute de jucătorii lui Barbarez pe Arena Națională.

Adnan Guso, concluzii după România – Bosnia Herțegovina 0-1

Adnan Guso știe unde s-a decis : „O victorie mare. Eu am spus și înaintea meciului că noi vrem să câștigăm. Până acum Barbarez nu câștigase niciun meci. Am fost mai buni în primele 15-20 de minute, unde am marcat și după nu am avut niciun șut pe poartă.

Fostul portar al Universității Craiova a recunoscut că „tricolorii” puteau marca în mai multe rânduri: „România a avut mai multe ocazii, dar nu a reușit să marcheze. Noi ne-am bătut pentru fiecare minge și ne-am luptat în fiecare duel. Asta s-a văzut pe teren. Și mai mult, mijlocul României nu a existat”.

Guso a remarcat un lucru esențial: „Mijlocașii noștri au făcut o treabă foarte bună cu Dzeko și Demirovic. Pentru mine asta e cel mai important și cred că de-asta a câștigat Bosnia”.

Adnan Guso consideră că și România și Bosnia au fost dezavantajate de arbitraj: „A fost clar roșu și penalty”

Fostul fotbalist consideră că arbitrul a făcut două erori grave: „Ce să spun despre arbitraj? Putea să se fluiere 11 metri pentru România. Și la Dzeko a fost clar cartonaș roșu. I-a spart capul cu piciorul și tot. Mingea a fost sus, nu jos și să zici că s-ar fi dus Dzeko la ea cu capul și el a dat cu piciorul primul.

Pentru mine a fost clar roșu și penalty pentru România. Meritați după cum s-a văzut la televizor. Nu știu dacă înainte să facă henț a atins mingea cu capul. Nu se vede bine pe transmisie”.

Guso știe ce s-a schimbat față de ultima campanie de calificare, când Bosnia a terminat pe ultimul loc în grupă: „Noi am avut peste 35 de jucători convocați în Liga Națiunilor, iar acum s-a făcut un lot de 20 de jucători și Barbarez a zis că pregătește calificarea la Campionatul Mondial și pentru mine nu e o surpriză. Am început bine”.

Unde l-a surprins Barbarez pe Mircea Lucescu: „Așa a reușit să câștige meciul ăsta”

Adnan Guso a explicat unde crede că s-a decis meciul: „Barbarez joacă fiecare meci 3-5-2, acum a schimbat în 4-4-2 și poate l-a surprins pe Mircea Lucescu. Voi aveți un stil în care stați departe de jucători și nu știu de ce. Așa a reușit Barbarez să câștige meciul ăsta”.

În privința naționalei României, a fost surprins de un lucru: „Ați jucat bine, nu a fost chiar așa de rău, dar ați avut multe pase greșite. Nu știu de ce câștigați mingea și o dați imediat înapoi. S-au făcut multe greșeli individuale. Drăguș a avut 3-4 ocazii mari. Asta a schimbat soarta meciului.

O victorie meritată pentru Bosnia. Ne-am bătut pentru fiecare minge. Am marcat un gol, dar cred că un rezultat de egalitate era echilibrat. Dar sigur, meritată totuși victoria Bosniei”.

Naționala României, misiune dificilă la meciul retur cu Bosnia: „Va fi foarte greu pentru voi”

Adnan Guso e convins că „tricolorii” vor avea un meci și mai greu în Bosnia: „La noi o să fie mult mai greu pentru voi. Se joacă pe un stadion mic, 14,000 de oameni și jucătorii care au jucat la Zenica știu ce atmosferă e acolo. Noi facem o atmosferă foarte bună. Sigur o să fie greu pentru România să câștige cu noi în deplasare.

Va fi foarte greu pentru voi, dar ăsta e fotbalul. Cine spune că Bosnia nu rezistă la presiune cu 50,000 de spectatori… Nouă ne place fotbalul, dar nu știi niciodată cine e favorit”.