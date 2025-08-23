News

Adolescent de 16 ani, ucis într-un accident teribil în Ialomița. Șoferul nu avea permis

Un adolescent de 16 ani a murit, sâmbătă, într-un accident grav produs în județul Ialomița. Tânărul aflat la volanul mașinii nu avea permis.
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 18:20
Adolescent de 16 ani ucis intrun accident teribil in Ialomita Soferul nu avea permis
Adolescent de 16 ani, ucis într-un accident teribil în Ialomița. colaj Fanatik/ Foto infoialomita.ro

Încă un accident mortal a avut loc, sâmbătă, pe drumurile din România, de această dată în județul Ialomița. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, după ce un tânăr de 19 ani, care nu deține permis de conducere, a intrat cu mașina într-un gard. Bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției.

ADVERTISEMENT

Accident mortal în Ialomița. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața

Evenimentul rutier a fost raportat pe DJ 201, în localitatea Axintele din județul Ialomița, în jurul orei 14. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri, în autoturismul implicat în accident se aflau doi tineri de 16, respectiv 19 ani. Cel din urmă se afla la volanul mașinii, deși nu deține permis de conducere.

La un moment dat, tânărul a pierdut controlul asupra volanului. Autovehiculul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un gard. În zona producerii accidentului au ajuns polițiștii și paramedicii, care au constatat că adolescentul de 16 ani nu prezenta semne vitale. În ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a putut fi salvat.

ADVERTISEMENT

Tânărul de 19 ani, grav rănit. A fost transportat la spital

Totodată, bărbatul de 19 ani a fost grav rănit, fiind preluat de o ambulanță și transportat la spital. Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz, iar cercetările continuă pentru a afla cu exactitate în ce împrejurări a avut loc tragedia rutieră, așa cum au transmis reprezentanții IPJ Ialomița.

„Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Verificările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier”, a informat, sâmbătă, IPJ Ialomița.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Patru tineri au murit într-un accident teribil, în Argeș

Un alt accident grav s-a produs, sâmbătă, într-o zonă montană din județul Argeș. Un autoturism s-a răsturnat într-o prăpastie, în comuna Albeștii de Muscel din zona Portăreasa, iar patru tineri au murit. Victimele au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, conform primelor date. O a 5-a persoană, pasager în mașină, a supraviețuit, însă este în stare critică.

ADVERTISEMENT
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin,...
Digisport.ro
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Tragedie pe platourile „Emily in Paris”. Un membru din echipa serialului de pe...
Fanatik
Tragedie pe platourile „Emily in Paris”. Un membru din echipa serialului de pe Netflix a murit în timpul filmărilor, într-un hotel din Veneția
„Moscova trage de timp” Zelenski cere țărilor din Sudul Global să-l preseze pe...
Fanatik
„Moscova trage de timp” Zelenski cere țărilor din Sudul Global să-l preseze pe Putin să încheie pacea
S-au apucat să își renoveze bucătăria, dar au descoperit o comoară. Povestea unui...
Fanatik
S-au apucat să își renoveze bucătăria, dar au descoperit o comoară. Povestea unui cuplu a devenit virală pe internet
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e?...
iamsport.ro
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e? Că am văzut-o la meci! E aici?”
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!