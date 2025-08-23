Adolescent de 16 ani, ucis într-un accident teribil în Ialomița. Șoferul nu avea permis

Încă un accident mortal a avut loc, sâmbătă, pe drumurile din România, de această dată în județul Ialomița. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, după ce un tânăr de 19 ani, care nu deține permis de conducere, a intrat cu mașina într-un gard. Bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției.

Accident mortal în Ialomița. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața

Evenimentul rutier a fost raportat pe DJ 201, în localitatea Axintele din județul Ialomița, în jurul orei 14. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri, în autoturismul implicat în accident se aflau doi tineri de 16, respectiv 19 ani. Cel din urmă se afla la volanul mașinii, deși nu deține permis de conducere.

La un moment dat, tânărul a pierdut controlul asupra volanului. Autovehiculul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un gard. În zona producerii accidentului au ajuns polițiștii și paramedicii, care au constatat că adolescentul de 16 ani nu prezenta semne vitale. În ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a putut fi salvat.

Tânărul de 19 ani, grav rănit. A fost transportat la spital

Totodată, bărbatul de 19 ani de o ambulanță și transportat la spital. Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz, iar cercetările continuă pentru a afla cu exactitate în ce împrejurări a avut loc tragedia rutieră, așa cum au transmis reprezentanții IPJ Ialomița.

„Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Verificările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier”, a informat, sâmbătă, IPJ Ialomița.

Patru tineri au murit într-un accident teribil, în Argeș

Un alt accident grav s-a produs, sâmbătă, într-o zonă montană din județul Argeș. în comuna Albeștii de Muscel din zona Portăreasa, iar patru tineri au murit. Victimele au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, conform primelor date. O a 5-a persoană, pasager în mașină, a supraviețuit, însă este în stare critică.