Adolescentă de 14 ani, violată de profesorul de religie. Chinurile au durat aproape jumătate de an

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, profesor de religie, a fost reținut de procurorii din București după ce a întreținut relații sexuale cu o fată de 14 ani, timp de luni întregi. Acesta a dus-o în mai mult imobile, atât din Capitală, cât și din Teleorman, pentru a profita de ea. Autoritățile au cerut arestarea preventivă.

Profesor de religie, reținut pentru viol

Profesorul de religie, în vârstă de 45 de ani, . Anchetatorii susțin că acest lucru s-a întâmplat în perioada ianuarie-mai. Bărbatul a dus-o pe fată în mai multe apartamente din București și din județul Teleorman, acolo unde a profitat de vulnerabilitatea ei.

„În perioada ianuarie-mai 2025, inculpatul a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman. În cursul aceleiaşi perioade, acesta a exercitat asupra persoanei vătămate acte de violenţă fizică, în două rânduri.

Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, au arătat procurorii.

În acest context, procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva acestuia, pentru viol asupra unui minor în formă continuată și lovire sau alte violențe. Profesorul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Profesor de 44 de ani din Hunedoara, acuzat că și-a violat eleva

Un profesor în vârstă de 44 de ani, din municipiul Hunedoara, a fost reținut după ce . Ar fi îmbătat-o pe aceasta, după care a violat-o. Mai mult decât atât, bărbatul era chiar dirigintele fetei. Fapta s-ar fi petrecut în septembrie anul trecut. Astfel, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru viol.