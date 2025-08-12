Adolescentă de 17 ani din Iași, chinuită și violată simultan de doi tineri. Cum a reușit să scape din mâinile agresorilor

Caz șocant în Iași, după ce o adolescentă de 17 ani a fost violată de doi tineri, în același timp. Agresorii au plimbat-o cu mașina și i-au dat să bea înainte de a profita de ea. Fata a reușit să scape din mâinile lor și să ceară ajutor.

Adolescentă de 17 ani, violată simultan de doi indivizi

O adolescentă de 17 ani a fost abordată de doi tineri, de 24 și 25 de ani, care s-au oferit să o plimbe cu mașina. Aceștia au dus-o în mai multe locații din Lețcani și Podu Iloaiei, după care adolescenta s-a trezit acasă la unul dintre cei doi, în timp ce , conform .

Victima nu a putut să sune la 112, însă s-a zbătut și a reușit să scape din mâinile agresorilor. A ieșit din locuința respectivului, situată în Podu Iloaiei, și a făcut semn mașinilor care treceau, până când un șofer a observat-o și a luat-o. Aceasta a ajuns la Poliția Lețcani, acolo unde a povestit prin ce a trecut.

„La data de 9 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Podu Iloaiei și Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, au efectuat două percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violul săvârșit asupra unui minor.

Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, în noaptea de 6 spre 7 august a.c., doi tineri, de 24, respectiv 25 de ani, ar fi condus o tânără în locuința unuia dintre ei, în localitatea Scobâlțeni, și ar fi întreținut cu aceasta relații sexuale prin constrângere”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Cei doi agresori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

În acest context, oamenii legii i-au reținut pe cei doi pentru 24 de ore. Ulterior, polițiștii i-au prezentat în fața judecătorilor, care au decis să-i trimită în arest preventiv pentru 30 de zile pentru .

„Admite propunerea de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în dosarul de urmărire penală, referitor la inculpatul TURCU ANDREI NAURIS și la inculpatul NICĂI DOREL PETRU. În baza dispozițiilor art. 226 din Codul de procedură penală, rap. la art. 202 și art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului TURCU ANDREI NAURIS, pentru săvârșirea infracțiunii de viol, prev. de art. 218 alin. (1) și (3) lit. f) C. pen. și a inculpatului NICĂI DOREL PETRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, prev. de art. 218 alin. (1) și (3) lit. f) C. pen., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 10.08.2025 și până la data de 08.09.2025, inclusiv”, au stabilit judecătorii ieșeni.