News

Adolescentă de 17 ani din Iași, chinuită și violată simultan de doi tineri. Cum a reușit să scape din mâinile agresorilor

O adolescentă de 17 ani a trecut prin clipe îngrozitoare, după ce a fost violată de doi tineri, de 24 și 25 de ani. Cum a reușit să scape din mâinile acestora
Codrina Menţel
12.08.2025 | 22:46
Adolescenta de 17 ani din Iasi chinuita si violata simultan de doi tineri Cum a reusit sa scape din mainile agresorilor
Adolescentă de 17 ani din Iași, violată simultan de doi tineri. Foto: freepik.com/ bzi.ro/ colaj Fanatik

Caz șocant în Iași, după ce o adolescentă de 17 ani a fost violată de doi tineri, în același timp. Agresorii au plimbat-o cu mașina și i-au dat să bea înainte de a profita de ea. Fata a reușit să scape din mâinile lor și să ceară ajutor.

ADVERTISEMENT

Adolescentă de 17 ani, violată simultan de doi indivizi

O adolescentă de 17 ani a fost abordată de doi tineri, de 24 și 25 de ani, care s-au oferit să o plimbe cu mașina. Aceștia au dus-o în mai multe locații din Lețcani și Podu Iloaiei, după care adolescenta s-a trezit acasă la unul dintre cei doi, în timp ce era violată, conform bzi.ro.

Victima nu a putut să sune la 112, însă s-a zbătut și a reușit să scape din mâinile agresorilor. A ieșit din locuința respectivului, situată în Podu Iloaiei, și a făcut semn mașinilor care treceau, până când un șofer a observat-o și a luat-o. Aceasta a ajuns la Poliția Lețcani, acolo unde a povestit prin ce a trecut.

ADVERTISEMENT

„La data de 9 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Podu Iloaiei și Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, au efectuat două percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violul săvârșit asupra unui minor.

Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, în noaptea de 6 spre 7 august a.c., doi tineri, de 24, respectiv 25 de ani, ar fi condus o tânără în locuința unuia dintre ei, în localitatea Scobâlțeni, și ar fi întreținut cu aceasta relații sexuale prin constrângere”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Cei doi agresori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

În acest context, oamenii legii i-au reținut pe cei doi pentru 24 de ore. Ulterior, polițiștii i-au prezentat în fața judecătorilor, care au decis să-i trimită în arest preventiv pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

„Admite propunerea de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în dosarul de urmărire penală, referitor la inculpatul TURCU ANDREI NAURIS și la inculpatul NICĂI DOREL PETRU. În baza dispozițiilor art. 226 din Codul de procedură penală, rap. la art. 202 și art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului TURCU ANDREI NAURIS, pentru săvârșirea infracțiunii de viol, prev. de art. 218 alin. (1) și (3) lit. f) C. pen. și a inculpatului NICĂI DOREL PETRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, prev. de art. 218 alin. (1) și (3) lit. f) C. pen., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 10.08.2025 și până la data de 08.09.2025, inclusiv”, au stabilit judecătorii ieșeni.

ADVERTISEMENT
Femeie moartă, lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai...
Fanatik
Femeie moartă, lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai multe ore. Cum se apără echipajul medical. Foto
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba...
Fanatik
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Cum a încercat unul dintre criminalii de la Padina să scape de pedeapsă....
Fanatik
Cum a încercat unul dintre criminalii de la Padina să scape de pedeapsă. O vânzare falsă și 10.000 de euro dați unui recidivist l-ar fi scutit de sentință. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care...
iamsport.ro
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care se plimbă Gino Iorgulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Digisport.ro
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!