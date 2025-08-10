Adolescentă, desfigurată după ce și-a vopsit părul acasă. „Am crezut că mă sufoc”

O adolescentă care a decis să se vopsească singură acasă a trecut prin clipe de coșmar. A cumpărat o vopsea din comerț, fără să știe că este alergică. În urma reacției severe suferite, tânăra a ajuns la spital.

ADVERTISEMENT

Ce a pățit o adolescentă care s-a vopsit acasă

Multe femei aleg să se vopsească acasă, fie din considerente financiare, fie pentru că vor să salveze timp. Din fericire, există în comerț o mulțime de tipuri de vopsea de păr, astfel că oricine poate găsi varianta perfectă.

Indiferent de vopseaua cumpărată, pe fiecare ambalaj este specificat să se aplice o cantitate mică pentru a afla dacă ești sau nu alergic. Ei bine, o tânără din Franța nu a ținut cont în totalitate de această recomandare și a decis să treacă direct la pasul important.

ADVERTISEMENT

După ce a aplicat vopseaua pe tot părul, Estelle a început să simtă . La scurt timp după, capul adolescentei de 19 ani s-a umflat. A mers la farmacie, acolo unde i-a fost recomandate creme și antihistaminice pentru a calma iritația.

Estelle s-a vopsit vineri și a crezut că simptomele se vor ameliora, iar reacția severă pe care o avusese la vopsea se va calma. Din păcate, până duminică dimineața, fața adolosescentei s-a umflat atât de tare încât aproape că era imposibil de recunoscut.

ADVERTISEMENT

Tânăra a fost la un pas să moară

Când a văzut-o în ce stare se află, mama ei a decis să o ducă de urgență la spital. Starea lui Estelle s-a înrăutățit pe drum, pulsul a început să îi crească și abia mai putea să respire.

ADVERTISEMENT

„Fruntea își dublase volumul. Am crezut că mă sufoc.”, a declarat Estelle pentru

ADVERTISEMENT

Din fericire, Estelle și mama ei au ajuns la spital. Acolo, medicii i-au administrat o injecție cu adrenalină și au internat-o peste noapte pentru observație. Cadrele medicale au observat că circumferința capului era de 63 de centimetri în momentul în care adolescenta a ajuns la spital. În mod normal, circumferința capului este de aproximativ 56 de centimetri.

Medicii au stabilit că reacția severă a fost cauzată de parafenilendiamină (PPD), , în special în cele pentru nuanțe închise. După externare, simptomele au revenit, astfel că Estelle a fost nevoită să se întoarcă la spital, unde i s-a administrat din nou adrenalină.

Adolescenta de 19 ani a povestit că nu a fost pentru prima data când a avut alergie la vopsea. Un episod similar s-a întâmplat și în trecut, dar atunci reacția alergică a fost mai ușoară. Tocmai de aceea, a decis să nu lase testul pe piele atât cât recomandă instrucțiunile, iar acum îi îndeamnă pe alții să nu facă aceeași greșeală.