News

Adolescentă, desfigurată după ce și-a vopsit părul acasă. „Am crezut că mă sufoc”

Coșmarul prin care a trecut o adolescentă care a decis să se vopsească acasă. Motivul pentru care a fost la un pas de moarte.
Claudia Şoiogea
10.08.2025 | 10:30
Adolescenta desfigurata dupa ce sia vopsit parul acasa Am crezut ca ma sufoc
O tânără a avut o reacție severă la vopseaua de păr din comerț. Sursa foto: Le Parisien, Youtube

O adolescentă care a decis să se vopsească singură acasă a trecut prin clipe de coșmar. A cumpărat o vopsea din comerț, fără să știe că este alergică. În urma reacției severe suferite, tânăra a ajuns la spital.

ADVERTISEMENT

Ce a pățit o adolescentă care s-a vopsit acasă

Multe femei aleg să se vopsească acasă, fie din considerente financiare, fie pentru că vor să salveze timp. Din fericire, există în comerț o mulțime de tipuri de vopsea de păr, astfel că oricine poate găsi varianta perfectă.

Indiferent de vopseaua cumpărată, pe fiecare ambalaj este specificat să se aplice o cantitate mică pentru a afla dacă ești sau nu alergic. Ei bine, o tânără din Franța nu a ținut cont în totalitate de această recomandare și a decis să treacă direct la pasul important.

ADVERTISEMENT

După ce a aplicat vopseaua pe tot părul, Estelle a început să simtă măncărimi la nivelul scalpului. La scurt timp după, capul adolescentei de 19 ani s-a umflat. A mers la farmacie, acolo unde i-a fost recomandate creme și antihistaminice pentru a calma iritația.

Estelle s-a vopsit vineri și a crezut că simptomele se vor ameliora, iar reacția severă pe care o avusese la vopsea se va calma. Din păcate, până duminică dimineața, fața adolosescentei s-a umflat atât de tare încât aproape că era imposibil de recunoscut.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Tânăra a fost la un pas să moară

Când a văzut-o în ce stare se află, mama ei a decis să o ducă de urgență la spital. Starea lui Estelle s-a înrăutățit pe drum, pulsul a început să îi crească și abia mai putea să respire.

ADVERTISEMENT
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut...
Digisport.ro
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani

„Fruntea își dublase volumul. Am crezut că mă sufoc.”, a declarat Estelle pentru Le Parisien.

ADVERTISEMENT

Din fericire, Estelle și mama ei au ajuns la spital. Acolo, medicii i-au administrat o injecție cu adrenalină și au internat-o peste noapte pentru observație. Cadrele medicale au observat că circumferința capului era de 63 de centimetri în momentul în care adolescenta a ajuns la spital. În mod normal, circumferința capului este de aproximativ 56 de centimetri.

Medicii au stabilit că reacția severă a fost cauzată de parafenilendiamină (PPD), un compus des întâlnit în vopselele de păr, în special în cele pentru nuanțe închise. După externare, simptomele au revenit, astfel că Estelle a fost nevoită să se întoarcă la spital, unde i s-a administrat din nou adrenalină.

Adolescenta de 19 ani a povestit că nu a fost pentru prima data când a avut alergie la vopsea. Un episod similar s-a întâmplat și în trecut, dar atunci reacția alergică a fost mai ușoară. Tocmai de aceea, a decis să nu lase testul pe piele atât cât recomandă instrucțiunile, iar acum îi îndeamnă pe alții să nu facă aceeași greșeală.

Salariul președintelui CNAS. Câți bani primește lunar Horațiu Remus Moldovan: „Un medic are...
Fanatik
Salariul președintelui CNAS. Câți bani primește lunar Horațiu Remus Moldovan: „Un medic are 20.000 de lei. Eu fac ceva mult mai simplu”
Financial Times, despre măsurile guvernului Bolojan. „România riscă să repete colapsul cu măsuri...
Fanatik
Financial Times, despre măsurile guvernului Bolojan. „România riscă să repete colapsul cu măsuri de austeritate”
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la...
Fanatik
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Echipa din SuperLiga care plătește salarii mai mari decât FCSB: 'El câștigă 1.000.000...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga care plătește salarii mai mari decât FCSB: 'El câștigă 1.000.000 de euro anul ăsta'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!