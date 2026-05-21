Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”

ADVERTISEMENT

Momente dramatice în curtea unei școli dintr-un sat din Bacău! Un elev de 15 ani a murit în pauză, după ce a căzut din picioare, în urma unor ore bune de resuscitare. Cauza decesului este, deocamdată, un mister, iar în acest caz au apărut deja niște acuzații destul de grave. FANATIK a aflat detalii în exclusivitate despre băiatul care s-a stins din viață subit.

Moarte subită în curtea unei școli. Adolescent de 15 ani, resuscitat timp de mai bine de două ore. Elevul nu era scutit de la sport, ba chiar juca fotbal

Tânărul din comuna Parincea mânca în timp ce i s-a făcut rău și, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, nenorocirea s-a produs într-o pauză miercuri, 20 mai, la prânz. Primarul comunei unde a avut loc tragedia face câteva acuzații destul de grave și spune că ambulanța a ajuns cu mare întârziere, deși s-au dat zeci de telefoane. Adolescentul era pasionat de fotbal și nu era cunoscut cu probleme medicale. Acesta nu era scutit de la orele de sport, ne-a spus edilul localității. Copilul provenea dintr-o familie de oameni gospodari, mama lui fiind casnică, iar tatăl său lucrează în construcții. Tânărul mai avea un frate, mai mare decât el.

ADVERTISEMENT

Acuzații grave: ambulanța ar fi ajuns prea târziu

Referitor la acuzațiile lansate de primar, legate de orele la care au ajuns echipajele medicale, FANATIK a obținut o reacție și de la Serviciul Județean de Ambulanță din Bacău. Reprezentanții SAJ contrazic varianta primarului, însă recunosc faptul că echipajul cu medic a ajuns, într-adevăr, ceva mai târziu.

„Copilul provenea dintr-o familie de oameni gospodari. Am înțeles că mânca un sandwich, a căzut în curtea școlii, dar problema e că ambulanța a ajuns foarte târziu. Prima ambulanță a ajuns după o oră de la solicitare, iar a doua, cu medic, după două ore. Ambulanțele au venit după foarte multe solicitări, după foarte multe telefoane. Profesorii au dat în jur de 10 telefoane, dar toată lumea ne-a ignorat.

ADVERTISEMENT

Prima ambulanță cu asistent a venit după o oră și un pic. Eu am ajuns acolo cu doi medici de familie, dar medicul de familie dacă nu are cu ce să facă treabă, cu ce să facă? A intervenit, a făcut tot ce a putut, împreună cu profesorii, dar dacă nu ai aparatură nu poți să faci nimic. Problema la noi e că ambulanța la Bacău nu ajunge în timp util. În două săptămâni am pierdut doi copii.

ADVERTISEMENT

Din ce am înțeles de la medicul care a venit de la a doua ambulanță nu s-ar fi înecat cu mâncare. Așteptăm și noi să vedem ce transmit cei de la medicina legală. Copilul nu era scutit de sport, era bine, juca fotbal, era totul în regulă, nu știm. Are un frate mai mare. Din ce am înțeles de la familie, acum doi ani a avut o operație de apendicită, nu avea în rest nimic”, ne-a declarat Sorin Roșu, primarul din Parincea, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Cei spun cei de la SAJ Bacău

Reprezentanții de la SAJ Bacău ne-au spus că prima mașină, cea cu asistent, a plecat la 12:34 spre curtea școlii gimnaziale din Vladnic, la două minute după unul din apelurile făcute la 112. la 12:59, iar la ora 13:01 a început resuscitarea.

„Ulterior, s-a eliberat echipajul cu medic și a fost trimis în sprijin, la ora 13:52 și a ajuns acolo la 14:22. A continuat resuscitarea avansată. Cazul respectiv s-a terminat la ora 15:10, deci s-a făcut o resuscitare pe o perioadă mai lungă de timp. S-au făcut manevre de masaj cardiac extern efectuate de personalul școlii. S-a respectat protocolul din ce am văzut pe documentele respective. Da, echipajul cu medic a ajuns ceva mai târziu, dar pacientul era în manevre de resuscitare.

ADVERTISEMENT

Nu știm care este cauza decesului, nu avem de unde să știm. În practică, poate să fie medicul lângă tine și tot să nu ieși din stopul cardio-respirator. Echipajul cu medic putea doar să mai administreze o medicație antiaritmică, cam tot. Putea să administreze un medicament în plus, dar asta nu înseamnă că putea modifica 100% șansele de supraviețuire ale persoanei respective indiferent de vârstă”, ne-au transmis cei de la SAJ Bacău.