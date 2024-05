„Adormisem. Aveam două apeluri pierdute. M-am speriat!” Cum era Bănel Nicoliță să rateze sărbătoarea de titlu a FCSB la meciul cu CFR Cluj

, atunci când roș-albaștrii au primit trofeul și medaliile de campioni. Bănel Nicolițăa fost și el prezent pe stadion, dar era să rateze marea sărbătoare.

Bănel Nicoliță era să adoarmă la sărbătoarea de titlu a celor de la FCSB: „Zic, bă, acum ce fac? N-am bilet, nu am nimic”

că Bănel Nicoliță era să rateze meciul FCSB – CFR Cluj 0-1 și totodată

„Ia zi, Bănele, cum te-am trezit să te duci la meci? Bă, la meciul la care se dădea titlul, omul dormea, stelistul! Îl trezesc, ‘bă, tu nu te duci, mă, la meci?’”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

„Să vă spun cum a fost treaba. Eu am cumpărat două bilete la VIP. Între timp m-a sunat o doamnă de la Brăila, care are băiatul grav bolnav. Gigi Becali chiar l-a ajutat anul trecut cu bani. M-a rugat frumos ‘Bănel sunt de la tine de la Brăila și copilul meu își dorește foarte mult să ajungă la acest meci’.

I-am transmis direct biletele și i-am zis ‘Mergeți dumneavoastră la meci’. Am adormit și când mă trezesc văd două bilete de la domnul Horia. M-am și speriat. Și îl sun.

‘Băi, Bănele, ce faci, mă? Nu te duci la meci? Ai fost la toate meciurile și la ăsta nu te duci, când se dă cupa?’”, a declarat Bănel Nicoliță. „Eu îl certam pe el, păi a fost la toate meciurile și nu se duce acum?”, a completat Ivanovici.

„Le mulțumesc oamenilor care m-au lăsat”

„Zic, bă, acum ce fac? N-am bilet, nu am nimic. Mă îmbrac, trec prin toate alea. Le mulțumesc oamenilor care m-au lăsat, nu parcare, nu bilet nu nimic. Am intrat și am stat și la lojă lângă nea Gigi. Deci oamenii ăia chiar mă apreciază. Le mulțumesc pentru asta.

Și eu am sărbătorit până dimineața. În orice restaurant am fost, m-am dus și am cântat. Și hai să vă spun ceva, nu vă mint, nici n-am plătit”, a adăugat fostul jucător al roș-albaștrilor.

Bănel Nicoliță (39 de ani) a jucat șase ani la Steaua, în perioada 2005-2011. În tot acest timp, fostul jucător de bandă dreaptă a cucerit cu roș-albaștrii două titluri, o Cupă și o Supercupă a României.

