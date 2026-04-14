„Adormitul din Giulești!”. Fanii Rapidului se revoltă împotriva lui Costel Gâlcă după 0-0 cu FC Argeș

Rapid București a oferit un fotbal sec pe Giulești în meciul cu FC Argeș, iar tabela a arătat scorul de 0-0 la finalul celor 90 de minute. Acest rezultat diminuează semnificativ șansele pe care Rapid le mai are la câștigarea titlului, iar giuleștenii tremură chiar și pentru locurile de cupe europene. Fanii au răbufnit pe social media și l-au criticat aspru pe Costel Gâlcă (54 de ani).

Rapid, un nou pas greșit pe Giulești

Rapid a început foarte bine acest play-off și părea una dintre favoritele la câștigarea titlului de campioană, însă următoarele rezultate au fost dezastruoase. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a suferit două înfrângeri cu ambele formații din Cluj, iar luni seară a remizat alb cu FC Argeș.

Giuleștenii rămân pe locul al treilea după aceste rezultate, însă distanța de lider s-a mărit semnificativ. Mai mult decât atât, lupta pentru locul al treilea se intensifică, întrucât locul 3 și locul 5 sunt despărțite de doar două puncte. Nici Dinamo, care este ultima clasată, nu stă foarte rău, iar o serie bună o poate readuce pe podium.

Costel Gâlcă, ținta ironiilor după Rapid – FC Argeș 0-0. Fanii i-au cerut demisia pe rețelele de socializare

În urma înfrângerii cu U Cluj, fanii au fost extrem de furioși, La partida cu FC Argeș, ultrașii au avut accesul restricționat pe stadion din cauza evenimentelor din Rapid – Dinamo 3-2, iar pe Giulești au putut participa doar copii însoțiți de adulți. În urma acestui fapt, suporterii și-au vărsat frustrările de această dată pe internet, iar pe grupurile destinate fanilor rapidiști a pornit o adevărată revoltă la adresa lui Costel Gâlcă. „Aceasta este imaginea sezonului… adormitul din Giulești, nesimțitul care se agață de acest post. Un antrenor limitat! Demisia!”, a fost mesajul unui fan anonim, pe grupul FC Rapid 1923.

Fanii au răbufnit și pe pagina oficială a celor de la Rapid, unde au „incendiat” secțiunea de comentarii a conferinței susținută de Costel Gâlcă la finalul partidei. Cei mai mulți dintre ei au fost nemulțumiți de Costel Gâlcă, însă unii dintre ei chiar au încercat să-i ia apărarea, dând vina pe jucători. Nici conducerea nu a scăpat de critici și comentarii pline de sarcasm:

„Când își anunță plecarea? Pur și simplu pare că jucătorii nu îl bagă în seamă”, a scris unul dintre fani. „Plictisitor om, plictisitor joc. Doarme pe el când vorbește, normal că jucătorii nu înțeleg nimic. Băieții ăștia nu sunt antrenați, zici că s-au văzut aseară la birt și au pus-o azi de o miuță”, a fost nemulțumirea explicată de un alt suporter. „Declarația lui Alex Dobre de la flash-interviu spune totul! Antrenorul n-a transmis nicio idee de joc, nu-i pune pe jucători pe pozițiile pe care aceștia dau randament. Asta poate explica jocul Rapidului, fără vlagă și ambiție”, a fost concluzia trasă de unul dintre susținătorii clubului alb-vișiniu. „Să dea băieții salariul pe o lună copiilor din tribune!”, a fost ideea altui internaut.

Conducerea a fost și ea luată la rost: „Ne putem uita gratis? Nu-mi vine să cred!”, a exclamat un suporter, făcând referire la „Până la vară trebuie adus în primul rând un președinte adevărat, nu amator, și după un antrenor căruia îi place să lucreze cu tinerii. Uitați, Omar e titular la U Cluj, Rareș Pop joacă la Petrolul și marchează. Deci??”, a scris un alt fan.

Disensiuni între Costel Gâlcă și Alex Dobre? Căpitanul acuză că nu îi sunt puse în valoare calitățile

În urma declarațiilor de la flash-interviu, Chiar după meci, Alex Dobre, căpitanul Rapidului, s-a arătat extrem de nemulțumit de decizia tehnicianului de a-l schimba în minutul 60. Mai mult, el a declarat că tactica de la Rapid nu îi pune în evidență calitățile principale, lucru care se întâmpla la începutul sezonului.

„Eu mă pregătesc în fiecare săptămână. Încerc să scot maximum din ceea ce am. Nici tactică nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și de-aia și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Este decizia antrenorului, eu trebuie să-i respect tactica și să încerc să-mi ajut echipa”, a declarat Alex Dobre. Ca răspuns, Costel Gâlcă a explicat că pregătește meciurile pentru grup, nu pentru un singur jucător.