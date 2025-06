Adrenalină maximă la Harghita Challenge! Vino să trăiești o experiență unică în lumea palpitantă a curselor de viteză în coastă

După ce a patra ediție a Harghita Challenge, o cursă renumită în cadrul Campionatul Național de Viteză în Coastă, , competiția din acest an se anunță una acerbă.

Harghita Challenge, cursa de viteză în coastă care alimentează pasiunea piloților

Evenimentul care reprezintă cea de-a treia cursă din cadrul de Viteză în Coastă se va desfășura în perioada 13-15 iunie și atrage deopotrivă piloți cu experiență, cât și pasionați aflați la începutul aventurii.

Ajunsă la cea de-a 5-a ediție, Harghita Challenge a devenit un punct fix în lumea sporturilor cu motor și a atras pasionații de astfel de curse din țara noastră, dar și din Bulgaria, Austria, Italia sau Suedia.

Competiția este întinsă pe durata a 3 zile și va începe vineri, 13 iunie, cu prezentarea echipajelor în Piața Libertății din Miercurea Ciuc, iar în weekend se va desfășura concursul propriu-zis. Pentru împătimiții de curse care nu pot ajunge la eveniment, organizatorii Harghita Challenge au venit cu soluții.

Astfel, sesiunile de recunoașteri și antrenamentele cronometrate de sâmbătă, 14 iunie, vor putea fi urmărite pe canalul de YouTube al Federației Române de Automobilism Sportiv, iar cursa de duminică, 15 iunie, va fi transmisă în direct pe canalul TVR Sport.

Măsuri speciale la Harghita Challenge

Evenimentul oferă o platformă unică atât pentru piloții profesioniști, cât și pentru cei aflați la începutul carierei, de a-și prezenta talentele. Acesta servește ca o rampă de lansare pentru piloții începători, oferind Trofeul Ritner Bela – Flat Out Junior. Premiul cel mare este reprezentat de King of the Hill și este acordat pilotului care înregistrează cel mai bun timp în toate manșele de concurs.

La Harghita Challenge va exista și categoria Femina, dedicată special femeilor. Nu în ultimul rând, organizatorii vor oferi și Trofeul Dietrich Arpad – Fastest Historic la categoria automobile istorice, o secțiune care a prins foarte bine.

Echipa Harghita Challenge a anunțat că au fost luate măsuri de siguranță stricte, aliniate la standardele internaționale. Spectatorii vor avea parte de o atmosferă prietenoasă, specifică sporturilor cu motor, și se vor bucura de mâncare, muzică și interacțiune cu echipajele.

De asemenea, organizatorii Harghita Challenge au ținut să le mulțumească sponsorilor care s-au implicat pentru care acest eveniment să poată avea loc: Primăria Miercurea Ciuc care este și co-organizator, Consiliul Județean Harghita prin Direcția Județeană pentru Sport Harghita, UniCredit Leasing, Generali, Heineken, Borsec, Visit Harghita, Har-Pakrom, Roger Parapeți, Stanleybet, Chemsystem, Set-Prod Com, Ford – prin Magyari Engineering.