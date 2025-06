Adrian Alexandrov, revoltat pentru că autoritățile nu l-au anunțat că Elena Udrea a fost dusă de urgență la spital: ”Mi se pare totuși inacceptabil”

Elena Udrea a ajuns de urgență la spital duminică dimineață, iar Adrian Alexandrov nu a fost anunțat la timp. Mai mult de atât, bărbatul povestește că nici rudele partenerei sale de viață nu au fost înștiințate.

Adrian Alexandrov, despre situația în care se află Elena Udrea

Adrian Alexandrov a reacționat dur având în vedere toate cele întâmplate astăzi. .

Fostul politician ar fi avut dureri în zona abdominală, iar intervenția chirurgicală a fost finalizată în urmă cu doar câteva ore. Iar situația este cu atât mai sensibilă în contextul în care peste două zile, .

Adrian Alexandrov a confirmat faptul că operația s-a încheiat și că totul a decurs bine. Pe de altă parte, acesta este revoltat de faptul că autoritățile nu l-au anunțat având în vedere situația delicată în care s-a aflat Elena Udrea.

El a mai adăugat că a vorbit cu fostul politician înainte de operație. Lucrurile ar fi fost însă dificile, având în vedere durerile insuportabile pe care aceasta le avea. Chiar și așa, Elena Udrea a vrut să își audă fiica.

„Vă pot confirma povestea. Elena Udrea a fost dusă de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Nici eu, nici ceilalți membri ai familiei nu am fost informați la timp de către reprezentanții penitenciarului. Ceea ce mi se pare totuși inacceptabil.

De curând, în urmă cu câteva minute am aflat că operația s-a încheiat cu bine și că urmează să se trezească. Am reușit să vorbesc cu ea la telefon înainte să intre în operație, cred că undeva în jur de ora 14.00. A cerut să vorbească cu cea mică. Am apucat să schimbăm câteva vorbe și cam atât, pentru că avea totuși niște dureri și îi era greu”, a declarat Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, la Antena 3 CNN.

Avocații au fost cei care l-au informat pe iubitul Elenei Udrea

Cum a aflat Adrian Alexandrov că Elena Udrea a ajuns la spital? Avocații au fost cei care l-au înștiințat. Reprezentanții penitenciarului nu ar fi fost deloc implicați în acest proces. Printre altele, el a mai adus în discuție și ultimii ani din viața partenerei sale.

Mai exact, iubitul Elenei Udrea spune că aceasta nu ar fi primit sprijin din partea statului și nici nu a putut să își vadă fiica. Iar toate aceste aspecte ar fi afectat-o cât se poate de tare în ultima vreme.

”Imaginați-vă că tot stresul acumulat în ultimii ani, epuizarea psihică și fizică, lipsa oricărei forme de sprijin din partea statului, inclusiv imposibilitatea de a primi o permisie pentru a-și vedea copilul în ultimii trei ani de zile, sigur că au contribuit major la degradarea stării ei de sănătate”, a declarat Adrian Alexandrov.