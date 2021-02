Adrian Ambrosie: „I-am așteptat 45 de ani pe americani, nu? Să nu dureze atât să vină un investitor la Iași”. Exclusiv

Adrian Ambrosie (52 de ani) nu își dorește să revină într-o funcție executivă la Politehnica Iași, dar rămâne trup și suflet alături de echipa lui Andrei Cristea, care e într-o situație critică în Liga 1. Fostul fotbalist al moldovenilor e vicepreședinte în Consiliul Director și ajută cum poate.

În calitate de președinte executiv, Ambrosie a pus umărul la una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului ieșean, calificarea în play-off-ul Ligii 1 (sezonul 2017-2018).

FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Ambrosie, care a abordat mai mult subiecte, printre care situația dificilă în care află gruparea din Copou, cariera de antrenor al lui Andrei Cristea, greșelile pe care pe care le face actualul executiv, dar și planurile sale pe plan profesional și personal.

Adrian Ambrosie, interviu exclusiv pentru Fanatik: „Poli Iași avea nevoie de un antrenor mai experimentat”

Domnule Ambrosie, în ce relații mai sunteți cu Politehnica Iași?

– Eu sunt încă din 2010, de când a apărut această formație, ACSM Politehnica Iași. Sunt membru fondator al clubului, sunt în A.G. a membrilor fondatori și sunt vicepreședintele Consiliului Director.

Nu vă tentează să reveniți într-o funcție executivă?

– Nu îmi doresc, cel puțin la momentul actual, să mai dețin funcția de președinte executiv, dar în același timp rămân devotat și fidel clubului la care joc din 1975. Deci de la vârsta de 7 ani am fost legitimat la Poli Iași, și voi face tot ce ține de mine ca acest club să funcționeze și să aibă performanțe. Îmi doresc să ajut din postura în care mă aflu acum. Nu vreau o funcție executivă în acest moment.

Cu toate acestea, în mandatul dumneavoastră, echipa era la un nivel superior. Jucase în cupele europene, s-a calificat în play-off, acum este pe ultimul loc în Liga 1…

– Da, e adevărat. Împreună cu Flavius Stoican am realizat cea mai bună performanță a fotbalului din Iași, calificare în play-off și clasare pe locul 6. Deci, dacă ar fi să o luăm după performanțe, da, aș putea să fac o treabă mult mai bună cel puțin decât ce se întâmplă în momentul acesta. Dar, repet, nu mă tentează acum. Și nu sunt genul de om care să se dea la fund pentru că situația echipei e dezastruoasă, ci pentru că am alte planuri și proiecte în care sunt implicat și nu aș putea acum să mă implic în lucrul acesta.

„Ca să facă performanță, o echipă nu trebuie să depindă de structurile locale”

Aveți ceva de reproșat actualei conduceri administrative?

– Din postura de vicepreședinte al Consiliului Director am cerut un raport al președintelui executiv. Sunt lucruri pe care le discutăm la nivelul Consiliului Director, ce a mers, ce nu a mers, dar dintr-un alt punct de vedere, cred că a fost de vină și pandemia, care a dat peste cap nu doar sportul în general, ci fotbalul în special. Vedeți rezultatele care apar și situațiile care apar, cu jucători care se îmbolnăvesc, lipsesc 2-3 jucători de la o echipă cum suntem noi, mai mică, și se simte. E clar. Din păcate nu am reușit să formăm o echipă omogenă. Nici nu avem o stabilitate financiară. Părerea mea e că o echipă, ca să facă performanță, nu trebuie să depindă de structurile locale. Cred că Primăria poate fi un partener, așa cum este la noi, pentru că până la urmă e echipa care reprezintă orașul, dar nu trebuie să depindă financiar de Primărie sau de Consiliul Local. Cred că trebuie să fie independentă și uitați-vă la echipele care funcționează în Liga 1. Sunt echipe tratate ca un business, U Craiova, CFR Cluj, FCSB… tratate cu bani privați.

Nu are nimeni intenția de a veni alături de Poli Iași? Până la urmă e echipa celui de-al doilea oraș din țară, ca mărime.

– Domnul primar s-a implicat un pic în a rezolva problema asta. A publicat pe site-ul Primăriei o scrisoare deschisă pentru investitori, locali și nu numai, care doresc să vină lângă echipă. Așteptăm. Ne dorim foarte mult să atragem lângă noi oameni cu potențial financiar. Din păcate nu am reușit până în acest moment. Acum fac o glumă. Am așteptat noi 45 de ani să vină americanii, nu? Sper să nu dureze la fel de mult să vină un investitor la Iași.

„Andrei Cristea a fost aruncat în această postură pentru ca altcineva să își salveze scaunul”

Domnul primar, Mihai Chirică, l-a tras la răspundere pe Andrei Cristea pentru ultimele rezultate. Dumneavoastră ce părere aveți? E potrivit, e copt pentru meseria de antrenor? Poate el să o salveze pe Poli Iași?

– Cred că jucătorul Andrei Cristea este emblematic pentru tot ce înseamnă Poli Iași. Ca număr de jocuri, goluri marcate, tot. A fost mereu trup și suflet pentru echipă. Cred în viitorul lui Andrei Cristea ca antrenor pentru că am văzut cât de serios tratează fiecare joc și chiar am avut cu el câteva discuții despre meciuri de la noi și din fotbalul european. Vede foarte bine partea tactică. O are în sânge.

Eu cred însă că, în acest moment, Poli Iași avea nevoie de un tehnician cu experiență, iar Andrei a fost aruncat în această postură tocmai ca altcineva să își salveze scaunul. Din păcate, dacă nu va rezolva problema rămânerii în Liga 1, Andrei începe cu stângul meseria de antrenor și nu merită. Pentru tot ce-a făcut la această echipă, Andrei nu merită să aibă o piatră atârnată în viitorul său ca antrenor. Dar, de pe de altă parte, miza e mare, mai sunt multe meciuri, echipa se poate salva din toate punctele de vedere. Din păcate, lotul nu este omogen, sunt mulți jucători veniți noi, care nu sunt integrați în echipă, alții sunt în perioadă de convalescență, după virusul ăsta, stat în izolare, alții nu au mai jucat de luni bune și durează până când vor fi puși pe picioare… deci e o situație foarte dificilă pentru Andrei. Andrei Cristea, jucătorul emblematic al lui Poli Iași, nu trebuia să înceapă într-o situație atât de grea cariera de antrenor, dar, chiar și așa, sunt șanse ca el să poată redresa echipa.

Spuneți că ar fi nevoie de un antrenor cu experiență în această situație. Credeți că merita Daniel Pancu să mai primească șanse? Până la urmă, nici el nu avea experiența Ligii 1.

– Pancu totuși a avut o promovare cu Rapid în Liga 2. Tot a avut un contact cu campionatul din postura de antrenor. A simțit emoțiile. A fost călit un pic pe bancă. Și cu arbitraje, și cu adversari, și cu situații bune și mai puține bune. În situația de față, cu echipa pe ultimul loc, la o echipă mică, cu problemele care sunt, cred că un antrenor experimentat era mai de dorit, dar și Andrei poate reuși. Și dau un exemplu de antrenor care a început la fel și a avut succes: Marius Croitoru, la FC Botoșani. Uitați ce s-a întâmplat la FC Argeș, când s-a schimbat tot, și conducerea tehnică, cu Prepeliță și Ianovschi, dar și conducerea administrativă. A fost o schimbare benefică. Nu au mai pierdut de opt meciuri. Doar nu are Prepeliță experiență mai mare decât Andrei Cristea. FC Argeș stă însă mai bine la capitolul financiar.

„Pe Flavius Stoican nu l-a contactat nimeni. Cred că ar merita să revină”

Flavius Stoican nu a avut nicio intenție să revină la Iași? Au fost câteva zvonuri care îl dădeau înapoi la Poli.

– Nu. Și aici chiar vreau să spun să se înțeleagă odată pentru totdeauna. Dacă ar fi să ne luăm după tot ce a făcut Flavius la echipă, cred că ar merita să revină. El a demonstrat ceva. Chiar a făcut ceva la echipă, echipa a jucat bine, ne-am bătut la play-off, acolo unde am și fost, deci cu Flavius chiar am avut performanțe. Dar el nu a fost contactat de absolut nimeni din cadrul clubului pentru a reveni ca antrenor. Eu vorbesc cu el ca prieten. Vedeți ce face la Tg. Jiu, cu o echipă tânără, fără experiență, e pe loc de play-off, s-a calificat în sferturile Cupei României. Din punct de vedere al experienței, el ar fi putut ajuta echipa, dar, până la urmă, cred că orice antrenor și-ar dori să aibă în CV mai degrabă o promovare decât o retrogradare.

„Nici nu mă gândesc la ideea de retrogradare la Iași. Vom face tot ce ține de noi pentru a salva echipa. Refuz să mă gândesc la acest lucru” – Adrian Ambrosie

Horia Sabo, comparat cu Pablo Cortacero: „Ne-a cheltuit toți banii strânși din munca noastră”

Horia Sabo a pierdut procesul cu Poli Iași. Ce părere aveți?

– Problema pe care am avut-o cu el e problema pe care o are Dinamo cu așa-zișii investitori spanioli. Și el a venit în forță, ca un mare investitor. Echipa era în play-off, tocmai terminasem sezonul în play-off, eram în formă, el ne-a promis că ne aduce bani și că ne vom bate pentru cupele europene, dar de fapt el ne-a cheltuit banii. La cheltuit banii ne pricepeam și noi și poate o făceam mai bine și fără să facem ca el, care a adus vreo cinci oameni pe lângă el, pe care i-a plătit regește și ne-a consumat toți banii strânși din munca noastră, din play-off. Cred că e o mare victorie și justiția și-a făcut din nou treaba și am demonstrat că am avut dreptate. E o normalitate. Din tot ce a promis, nu a făcut absolut nimic.

„Îl felicit pe domnul Horia Ivanovici! La Fanatik am dat peste jurnaliști care își apără meseria”

Vă rog, în final, să ne spuneți, care este situația presupusului scandal în care ați fost implicat.

– Legat de articolul respectiv, eu nu am stat așa… Până la urmă a fost onoarea mea în joc și credibilitatea mea și am angajat câțiva detectivi particulari. Am ajuns la persoana care a făcut fake-ul respectiv, consider că a fost plătită ca să facă acest lucru. Am dat-o în judecată și las instanța să se pronunțe. La FANATIK am dat peste jurnaliști care își apără meseria și, în ciuda insistențelor mele și ale familiei, nu au divulgat numele persoanei respective pentru că au ținut la deontologia de a nu face cunoscută sursa sub nicio formă și am rămas impresionat de această atitudine profesionistă. Atunci când și-au dat seama că e un fake, o capcană, au acționat ca atare…

Îl felicit în special pe domnul Horia Ivanovici, pe care îl cunosc. Culmea e că am descoperit un meci în care am dat gol, în anul 1995, într-un Poli Iași – Petrolul Ploiești. Am câștigat la Iași cu 2-1, în Liga 1. Petrolul era deținătoarea Cupei României. Venea după un meci din Cupa Cupelor și era mare favorită, dar am câștigat noi cu 2-1, eu am dat golul victoriei, iar la final, Horia Ivanovici a făcut cronica. Deci îl știu de 26 de ani pe domnul Horia Ivanovici fiind în slujba sportului. Vreau să mulțumesc familiei mele, soției și copiiilor, pentru că au fost lângă mine în momentele acelea dificile și prietenilor care m-au susținut.