Marius Baciu, declaraţii tari înainte de Dinamo – FCSB: „Dumnezeu face echipa!” Absenţe importante și ce se întâmplă cu Tavi Popescu

Marius Baciu a prefaţat derby-ul Dinamo - FCSB, spunând că nu există nicio favorită, iar echipa care va greşi mai puţin se va impune. Antrenorul roş-albaştrilor a vorbit despre absenţe şi motivul pentru care lipseşte Baba Alhassan.
Marian Popovici
28.05.2026 | 13:58
Dinamo – FCSB este meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Derby de România are loc vineri, de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti. Roş-albaştrii pot să îşi salveze sezonul în cazul unui succes şi să obţină un loc european după ce au ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie.

Marius Baciu a prefaţat Dinamo – FCSB: „Suntem în momentul în care chiar putem salva totul!”

Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, a prefaţat derby-ul cu Dinamo şi a declarat că nu va fi un capăt de ţară dacă roş-albaştrii nu vor prinde cupele europene, dar speră ca echipa sa să îşi salveze sezonul cu o victorie în faţa rivalilor, care să menţină seria de calificări consecutive în cupele europene care datează de mai bine de două decenii:

„Dinamo – FCSB sau pe vremea noastră Dinamo – Steaua. Un meci foarte, foarte important pentru tot ce înseamnă suflarea fotbalistică din România. Am primit mesaje din străinătate pentru acest meci, păcat că nu se joacă pe un stadion mare. Cred că erau 50-60.000 pentru acest meci. Două echipe care au atâta istorie în spate. Întâlnim o echipă bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. O echipă care are continuitate în ceea înseamnă antrenor. Noi, același lucru, încercăm să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Ne-am concentrat foarte mult pe recuperarea jucătorilor. Am avut un meci de 120 de minute, dar cred că toată echipa, de la tehnic până la administrativ și medical, a făcut un efort extraordinar, iar jucătorii sunt la un nivel foarte bun fizic.

E un meci al orgoliilor în care se poate întâmpla chiar orice. Simt că suntem pregătiți la maximum pentru că am avut momente foarte bune și la meciul cu Botoșani. Am avut un alt spirit de echipă, nu înseamnă că nu am avut momente bune și înainte să vin eu, dar am văzut o echipă care a comunicat mai mult, care s-a ajutat mult mai mult. Meciul cu Dinamo va însemna, însă, cu totul altceva. Echipa care va greși mai puțin va avea câștigă de cauză. Nu cred că avem vreo favorită. Dacă ei au demonstrat în ultima perioadă că sunt un grup ok, bun, cu o bună valoare a grupului, cred că noi compensăm prin valoarea individuală. Avem un nivel extraordinar, dacă vom transpune valoarea într-un grup și o idee cred că o să arătăm foarte bine.

Suntem în momentul în care chiar putem salva totul. Nu cred că e o realizare extraordinară să fim în Conference League. Nu cred că va fi niciun capăt de țară dacă nu vom reuși, dar va fi o realizare deosebită. Transmitem ce trebuie să transmitem. Noi, deocamdată, ne-am concentrat pe refacere, pentru recuperarea lor rapidă. Am avut zeci de meciuri în spate, iar partea emoțională, în primul rând, trebuie reglată. Cred că suntem la un nivel foarte bun, am avut discuții individuale cu ei și simt chestia asta. Trebuie să punctăm lucrurile care ne interesează”, a spus Baciu.

Declaraţii tari înaintea derby-ului: „Dumnezeu face echipa!”

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit şi despre absenţe, spunând că în aceste condiţii „Dumnezeu îi face echipa”. Baciu a dezvăluit că Bîrligea nu va putea juca, Miculescu nu va fi recuperat 100%, iar Baba Alhassan a fost învoit să meargă la soţia sa, care a născut, el fiind la final de contract cu FCSB:

„Probleme de lot există, dar nea Țiți Dumitriu, care el m-a adus pe mine la Steaua, avea o vorbă. ‘Dumnezeu îmi face echipa’. Sunt niște momente în care se dau șanse jucătorilor care au jucat mai puțin sau care nu erau în planurile antrenorului dacă era alt jucător sănătos. Vorbele lui sunt foarte importante. Dumnezeu face echipa, într-adevăr, avem câteva probleme. Avem Bîrligea, se știe, avem Miculescu, pe care sper să-l recuperăm oarecum. Nu sunt sigur că va putea fi 100%. Mai avem și absența lui Baba Alhassan, a fost învoit înainte să se știe că pleacă. Am înțeles că i-a născut soția sau ceva de genul. Sunt chestii sensibile și a cerut să plece. Nu poate nimeni să intervină să nu își vadă copilul. Mai sunt câteva probleme care până la ora jocului sper și cred că le vom remedia. 

Tavi Popescu e un jucător diferit în general, cu rare calități pe care le vezi în fotbal în general. Nu îmi aduc aminte, nu doar la Tavi Popescu, ci și în cazul jucătorilor cărora eu le sunt frate mai mare pentru ei în acest moment, de când jucam la Steaua și Lille. Nu am văzut jucător cu o calitate atât de bună. Într-adevăr, în ultimii 30 de metri, el trebuie să știe când să dribleze, cred că asta i-am insuflat. Să aibă curaj chiar dacă greșește și să știe când să ia decizia cea mai bună. Dacă a ajuns cu fața în careu, te poate sparge în două”, a spus Baciu.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
