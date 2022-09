Adrian Bumbescu anunță revenirea Stelei în prima ligă: „O să fim ca Nottingham Forest!”. Exclusiv

Derby-ul dintre Dinamo și Steaua din Liga 2 Casa Pariurilor a suscitat interes în rândul suporterilor, care . FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Bumbescu, fostul jucător al Stelei și al lui Dinamo.

Adrian Bumbescu nu îi dă șanse lui Dinamo în derby-ul cu Steaua: „E diferență mare de valoare!”

Adrian Bumbescu a prefațat în exclusivitate pentru FANATIK „Eternul Derby” dintre Dinamo și Steaua de pe Arena Națională: „Steaua – Dinamo va fi întotdeauna un derby la orice nivel. Normal că e derby! Asta e Steaua adevărată! Nu știu la ei cum e”.

Oficialul celor de la CSA Steaua e convins că pe Național Arena vor fi foarte mulți spectatori:„Cred că o să fie mai mult de 30.000 de spectatori dacă se joacă pe Arena Națională. E bine să vină lumea în număr mare, dar să fie sportivitate”.

Bumbescu știe ce s-a pierdut din farmecul derby-urilor de altă dată dintre Steaua și Dinamo: „Pe vremea mea, când jucam, derby-urile erau extraordinar de frumoase și atractive, chiar dacă era încrâncenare, se juca fotbal. Să lase obscenitățile și duritățile și să joace fotbal. De-aia vine lumea la stadion. Ei să fie niște actori și noi să vedem un spectacol”.

Acum lipsește în primul sportivitatea. Lumea venea să vadă altceva la stadion. Acum vin mai mult să se înjure. Ar trebui să înțeleagă că vin la un spectacol. Suporterii trebuie să vină pe stadion pentru că sunt două echipe care vor promova în curând și „Eternul Derby” va fi din nou la Liga 1. – Adrian Bumbescu

Cele mai frumoase amintiri ale lui Adrian Bumbescu din derby-urile Dinamo – Steaua: „M-am uitat tot meciul la tabela de marcaj”

Adrian Bumbescu nu va uita niciodată golul pe care l-a marcat împotriva marii rivale: „Cea mai frumoasă amintire din meciurile cu Dinamo e când i-am bătut cu 3-0 în Ghencea și am dat eu primul gol. Marcam foarte rar. Minutul 4, numărul 4. M-am uitat tot meciul la tabela de marcaj! Nu-mi venea să cred. A fost o centrare a lui Boloni sau Lăcătuș, m-am înălțat și am sărit peste Cămătaru și Andone și am dat cu capul. I-am dat gol lui Țețe Moraru.

O amintire mai tristă e când ne-am uitat ei cu 3-0, dar domnul Iordănescu a fost în ziua aia dinamovist! Nu m-a băgat deloc. Nu știu ce a avut cu mine. A fost prima oară când am fost rezervă la Steaua în viața mea! I s-a părut lui că nu sunt în formă. A preferat să joace cu Negrău, care era atacant, pe postul de fundaș! În 1989 a fost meciul”.

Bumbescu nu își reneagă însă trecutul dinamovist: „Am jucat și la Dinamo cu Steaua. Țin minte că am făcut un 0-0 și un meci pe care l-am câștigat cu 2-1 împotriva Stelei. Erau cuplaje frumoase atunci.

Eu respect clubul Dinamo pentru că am activat acolo doi ani de zile, am câștigat și cupa și campionatul. Am multe amintiri frumoase, dar deocamdată Dinamo e echipă de jumătatea clasamentului. Nu e echipă de promovare. E diferență de valoare acum între Dinamo și Steaua”.

Adrian Bumbescu speră în continuare că CSA Steaua va putea să promoveze: „O să fim ca Nottingham Forest!”

Adrian Bumbescu e sigur că CSA Steaua va reuși în cele din urmă să promoveze în SuperLiga: „Noi sperăm că o să putem promova. De asta câștigăm meciurile, stăm în cantonamente și facem eforturi. Dacă nu, la anul sigur vom găsi o soluție. Eu nu am mai discutat cu domnul comandant aspectele astea.

Mai mult mă consult cu Oprița și cu staff-ul său. Mai vorbesc cu fundașii centrali, le mai dau un sfat. Daniel Oprița va rămâne în continuare la echipă pentru că a făcut o treabă foarte bună. O să fim ca Nottingham Forest!”.

Deși a jucat la Dinamo, Bumbescu a dezvăluit că nu a primit nicio invitație din partea clubului pentru derby: „S-ar putea să nu merg nici eu. N-am primit nici invitație la meci! Nu știu dacă vor merge foștii mei colegi de la Steaua. Să vedem, mai e timp până la meci”.

Adrian Bumbescu crede că FC Buzău și CSA Steaua sunt principalele candidate la promovare: „Dinamo nu are șanse”

Antrenorul celor de la CSA Steaua e de părere că Dinamo mai are nevoie de jucători pentru a se bate la promovare: „Cred că Buzăul, Steaua, sunt echipele care se vor bate la promovare. Dinamo nu cred că are șanse la cum arată echipa acum. Poate din iarnă dacă mai aduc jucători.

Ar fi un vis împlinit al lui Oprița ca echipa să promoveze în Liga 1. Și le-am dat în cap cu sistemul ăsta care nu e bun! De ce nu putem să promovăm? De ce să fie un gust amar dacă terminăm pe primul loc? Poate până atunci se mai schimbă ceva. Eu cred că ar trebui făcut asta”.

Bumbescu le dă dreptate suporterilor care : „Suporterii sunt supărați și au perfectă dreptate! Nu e problema mea că au cerut demisia conducerii”.

CSA Steaua a intrat cu dreptul în săptămâna derby-ului după ce :

„La juniori i-am bătut rău pe Dinamo săptămâna asta. Avem o academie foarte bună față de ei. Suntem pe locul 13 în România. Sunt jucători care pot ajunge la prima echipă. Problema este trecerea de la juniori la seniorat. Oprița a luat în permanență doi-trei jucători”, a declarat Adrian Bumbescu pentru site-ul nostru.