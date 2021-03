Adrian Bumbescu anunță venirea lui Victor Pițurcă la CSA Steaua: „Vine sigur din vară! Vorbesc zilnic cu el!” Exclusiv

Adrian Bumbescu anunță reîntoarcea lui Victor Pițurcă la CSA Steaua București. Actualul scouter din Ghencea e foarte apropiat de fostul antrenor, cu care vorbește în fiecare zi.

FANATIK a stat de vorba cu fosta mare glorie a Stelei înaintea partidei șoc dintre CSA Steaua și FCSB II. De altfel, site-ul nostru a anunțat în exclusivitate cum va arăta echipa trimisă de antrenorul Bogdan Vintilă.

Adrian Bumbescu a dezvăluit cum l-a adus la CSA pe Daniel Oprița și a explicat de ce a fost refuzat Adrian Neaga sau Adrian Falub și Florentin Dumitru, dar a anunțat de asemenea că sunt foarte mulți investitori care vor să bage bani la CSA Steaua.

Adrian Bumbescu, interviu FANATIK cu cărțile pe față înainte de FCSB II și CSA Steaua: „Pițurcă vine ca manager general!”

Urmează un meci foarte important sâmbătă… Poate câștiga CSA Steaua?

– Sigur că da! Eu îmi pun speranța în toată echipa. Grupul e foarte unit! Și așa pot face diferența. Și prin ambiție, care va fi mai mare la noi. Determinarea o să suplinească valoarea celor de la FCSB.

E o problemă că echipa nu are niciun meci oficial?

– Nu știu ce să zic. Amicalele au fost foarte, foarte bune! Au contat mult. S-a format așa un nucleu și chiar vorbeam cu Gabi Boștină. Le-a dat șanse la toți să joace și minute egale. Vor juca cei mai buni! S-a tras linie. Au fost meciuri în care am condus cu 4-0 la pauză și apoi era 5-3! A încercat și două sisteme de joc: 4-4-2 și 3-5-2.

„Enceanu și Pacionel o să fie cei mai ambiționați!”

E o motivație în plus pentru Enceanu și Pacionel care au fost la FCSB?

– Cu siguranță! Pacionel ăla e senzație! Poate să joace la Liga a doua sau chiar Liga 1. Aici s-a văzut calitatea lui Oprița! Nu ar fi venit niciodată la Liga a treia. El vorbește cu ei, îi vrăjește calumea: ‘Mai e un pic și promovăm în Liga a doua! Aici e stabilitate și e un club serios’. Și vin. Enceanu și Pacionel o să fie cei mai ambiționați să demonstreze că sunt jucători de valoare!

Cu Dinamo în Cupă nu au jucat cu titulari, dar trimit jucători de bază la Liga a treia…

– Păi dacă le permite regulamentul, ei se folosesc de el! Nu am ce să mai comentez. Voi merge la meci și sunt sigur că vom câștiga sau vom obține cel puțin un meci nul.

Ca jucător titular la Steaua, ați fi acceptat să fiți trimis să jucați în Liga a treia?

– Eu în perioada în care jucam la Steaua și aveam două cartonașe, mergeam și jucam la tineret! Era Troi antrenor. Am jucat multe meciuri. Mă chema și jucam. Am jucat și pe la Bacău! Și Lăcătuș juca la tineret. Erau mai mulți de la prima echipă pe care îi trimitea, ca să avem meciuri în picioare. Nu ne dădeam la o parte!

„Adrian Ilie trebuia chemat deja la naționala de tineret!”

E CS Afumați cel mai periculos adversar la barajul pentru Liga a doua?

– Cu siguranță! Dar Steaua ca lot e peste toate echipele pe care le poate întâlni. Avem o echipă bună chiar și pentru Liga a doua. Am văzut toate meciurile din pregătire, de la cel cu U Cluj și până la cel cu Alexandria și am văzut forța echipei! Nsiah, atacantul e un jucător foarte bun, dar în ultimul amical a ieșit cu întindere. Sper să poată juca.

Ați fost unul dintre cei mai buni fundași. Poate juca Adrian Ilie la naționala de tineret?

– Eu zic că de mult trebuia chemat! Dacă venea cineva să îl vadă eu zic că îl avea în vizor. E un fundaș extraordinar de bun. Îl cunosc foarte bine pentru că l-am avut la republicani, la Elită! L-am luat de la Chiajna II. E un băiat foarte serios și are o capacitate de efort extraordinară. Joacă și în banda stângă și în dreapta. Are ambele picioare. Vrea multe de la fotbal!

Adrian Bumbescu anunță că la meciul cu FCSB vor veni Pițurcă, Tudorel Stoica și Belodedici

Cine mai vine sâmbătă la meci din fosta mare echipă a Stelei?

– O să vorbesc cu Piți să vedem dacă vine. Tudorel Stoica mi-a zis că o să vină. Și la meciul trecut a vrut să vină, dar a avut o problemă de sănătate. Și pe Belo vreau să îl invit! Dar să vedem că e cu restricții acolo!

Nu credeți că ar fi trebuit să se joace pe stadionul Ghencea?

– Păi încă nu s-a făcut recepția stadionului. O să fie peste câteva săptămâni! Nu puteam juca nici fără spectatori. Atunci se va repartiza conducerea și managerii care se vor ocupa de complex și de stadion. Terenul 5 și 6 sunt biliard! Va fi foarte bun gazonul! Toată ziua stau muncitorii acolo și în fiecare zi sunt pe el.

Ar fi în pericol promovarea cu o înfrângere în fața celor de la FCSB?

– Intrăm în play-off și o să mai fie meciuri. Am trecut acuma și făceau antrenament pe sintetic. Avem o echipă foarte bună! O să văd meciul cu Gabi Boștină, analizăm meciul, el mai strigă la jucători. Comentăm foarte profesionist. La pauză mai vorbim și cu Oprița.

„Le e frică că intrăm pe scena mare să le luăm locul la alții! Și chiar așa o să fie!”

De ce e CSA Steaua atacată din toate părțile?

– Din cauza stadionului Ghencea! Invidie mare! Le e frică că dacă vin investitori și se formează o echipă frumoasă și o să intrăm pe scena mare să le luăm locul la alții! Și chiar așa va fi! Oricum cât timp e litigiu cu FCSB nu au nicio șansă să joace în Ghencea! Aici e pericol mare și cu galeriile! O să iasă cu bătăi de stradă, presa… vă dați seama ce se va întâmpla?

V-a deranjat atacul lui Gheorghe Mustață?

– Nici nu îl cunosc! Și chiar m-a mirat. M-au întrebat mulți. Eu am o relație extraordinară cu clubul. Eu am început proiectul cu comandantul! E problema lui și nu mă interesează dacă l-a pus cineva să mă atace!

„Eu l-am adus pe Daniel Oprița la Steaua! A mai fost pe listă Falub și Neaga, dar pe Rică nu l-a vrut galeria!”

Cine l-a adus pe Oprița la CSA Steaua?

– Eu am avut un rol foarte mare în aducerea sa la Steaua! Au fost trei opțiuni în calcul: Adrian Falub, Daniel Oprița și Adrian Neaga! Pe Rică nu l-a vrut galeria! Cu Falub nu s-au mai înțeles și m-a sunat într-o zi Florentin Dumitru: ‘Domne, nu ne iei și pe noi în considerare? Să vorbești cu comandantul?’. Știa că eu sunt mai apropiat de comandant.

De ce nu l-a vrut galeria pe Rică Neaga?

– Nu l-au vrut! Nu a mai antrenat de foarte mult timp. Nu poți așa hai dintr-o dată să vii lângă Victor Pițurcă! Trebuie să o ia de jos de la copii și juniori. Începi ușor, du-te la un turneu final. Să vină direct cu nea’ Piți! Ce să îți facă ție Piți dacă tu…

Și am vorbit cu comandantul Bixi Mocanu. Adi Falub trebuia să vină cu Florentin Dumitru. Florentin Dumitru a pus niște condiții care erau greu de onorat, erau exagerate condițiile! Chiar era supărat și nu știu care a fost problema. După câteva zile m-a sunat comandantul și mi-a zis să vorbesc cu Oprița: ‘Zic, domne, eu deja am vorbit cu el!’. A rămas să mergem împreună să avem o discuție cu comandantul. La o săptămână mă sună că Falub nu mai răspunde la telefon și nici la mesaje! Mai era săptămână și nu aveam antrenor! A zis că are probleme cu tensiunea și nu vrea să pățească la fel ca Lăcătuș și Iovan! El trebuia să fie antrenor.

„Comandantul a vrut să mă pună de două ori antrenor!”

Nu v-ați gândit să fiți antrenorul echipei?

– Păi inițial a vrut de două ori să mă pună pe mine comandantul! Eram la Elită. Și am spus că nu pot să promovez numai cu juniori născuți în 2000-2001! Și nu pot să aduc jucători. Atunci l-am luat pe Oprița! Dar Oprița nu voia să mai vină! Mi-a zis: Nea’ Adi eu nu sunt a treia spiță la căruță să mai vin acuma! Trebuia atunci!’. Am mai stat încă o săptămână după el! M-a sunat iar comandantul să îl aduc pe Oprița că luni era chemat la MAPN și trebuia să pună antrenor.

Dimineața la 7:30 m-am dus cu Daniel Oprița, l-am luat de mână și hai la comandant! Eu l-am adus pe Oprița! Ca să știe toată lumea! Eu îl cunoaștem foarte bine și mi-a zis și Florentin Dumitru: Nea’ Adi, are jucători buni și mulți! Jucători de liga a doua care vin după el și pe asta m-am bazat! Și i-am zis comandantului: ‘Vezi ce bine e Bixi cu Oprița?’ și mi-a dat dreptate! Oprița avea un litigiu cu Reșița… erau probleme mari! Asta a fost!

Suporterii așteaptă cu nerăbdare venirea lui Victor Pițurcă…

– Eu vorbesc tot timpul cu Piți! Mai mereu îl prind la alergare prin pădure! Eu sunt prieten de familie cu el. De la juniori, de la nouă ani! Am fost și coleg de școală cu fratele lui, care e de vârstă cu mine. Am făcut timp de doi ani de zile naveta în fiecare zi pe drum împreună: Scornicești-Craiova! Amintiri frumoase și momente bune.

Adrian Bumbescu: „Piți vine din vară sigur dacă promovează! Vrea să vină ca manager general”

Deci va veni Victor Pițurcă la CSA Steaua?

– Piți vine din vară sigur dacă promoveză! Vine sigur! Vă spun eu că vorbesc în fiecare zi cu el. Mi-a spus așa: ‘Voi promovați și eu vreau să vă dau o mână de ajutor! Dar în condițiile pe care le pun eu! Vin, dar numai așa!’. Pițurcă vrea să vină ca manager general, dar în condițiile pe care le pune el! Cu Piți nu mai merge că n-am echipament, n-am trei maieuri și nu știu mai cum!

Chiar dacă a zis că 90% nu mai antrenează în România, îi era foarte frică de COVID-ul ăsta și nu cred că mai pleacă el nicăieri! El a luat din casă singur și am râs de el într-o zi: ‘Ce faci, băi? Băi cocoșatule, ai luat COVID din casă singur! Ce-ai mă? Dacă-ți spun!’ (n.r. râde cu poftă). Era foarte speriat! Zicea: ‘Singur domne, din casă! M-am testat și am COVID!’.

Dar a fost în vacanță în Dubai cu Giovani și Victor….

– Da! A fost. Așa în vacanță merge. Dar alta e să rămâi pe acolo. A refuzat multe oferte! S-a speriat tare de tot de pandemie! Chiar mi-a trimis pe whatsapp niște medicamente: ‘Bă, dacă ai, uite, vezi că astea sunt bune! Ai grijă!’ Și acuma așteaptă să mai treacă nebunia asta să ne mai vedem și cu Belo, cu Tudorel, să mergem undeva să mai.. Ne tot zicea: ‘Uite, handbaliștii! Gațu cu Oțelea, cu toți se întâlnesc o dată la lună! Păi ce vrei Piți să murim cu COVID-ul ăsta?’. Noi…ăsta de la Digi, Duckadam, ăla dincolo… Lăcătuș s-a izolat și el. Nu mai știu nimic!

„Lui Duckadam îi e frică de Gigi Becali! Nu vine la CSA Steaua!”

Lui Duckadam nu i-ați propus să vină la CSA Steaua?

– Nu. Nu am mai vorbit! El vorbește cam departamental! Îi e frică de Gigi Becali! Nu e nicio șansă să vină la CSA Steaua. Ce să mai vină! Probabil după ce i-a dat atâția bani și toate alea ce a spus el…că l-a ajutat, probabil ce zice… nu știu, e problema lui! Nu știu!

Cum vă înțelegeți cu George Ogăraru?

– Nu am avut timp să stăm foarte mult de vorbă! Ne salutăm și cam atât. Are treabă. Avem probleme cu echipamentul, sunt foarte multe de pus la punct! Nu prea ne-am întâlnit. Eu acum mă ocup de departamentul de scouting și am vreo doi jucători de la 2003-2004 care deja pot să facă pasul la prima echipă.

Mă duc să urmăresc foarte multe meciuri de juniori! Două generații mai mici s-au dus pe apa sâmbetei. Mulți copii s-au lăsat sau nu i-au mai lăsat părinții. Nu aveau voie în vestiar și se dezbrăcau pe afară! Îi mai băgam pe la arbitrii… E foarte greu! Ne-a fost foarte frică de COVID! Iovan a avut. Mulți au avut prin familii și la echipă am avut probleme mari de tot! Ultima etapă erau toți leșinați, cădeau pe jos în ultimele minute. A trebuit să luăm vreo patru juniori.

„Sunt mulți oameni care vor să ajute Steaua! Și privați și sponsori! Sunt foarte multe discuții”

Ce speranțe sunt pentru venirea unui investitor la CSA Steaua?

– Sunt multe speranțe și foarte multe discuții! Nu se pot spune deocamdată, dar primul pas ar fi să ne facem societatea comercială pe acțiuni. Sunt mulți oameni care vor să ajute Steaua, dar deocamdată nu se vorbește pentru că sunt problemele care sunt. Dar o să vină cu siguranță și privați și sponsori! O să vedeți! Dar aici intervine și aspectul de manageriat care trebuie să se ocupe nu doar Ogăraru! Trebuie să se implice mai mulți ca să poți să ții o grămadă de angajați și stadionul ăsta mare! Trebuie să îl faci calumea cu spații comerciale, muzeu, etc.

Cum vi se pare domnul comandant Hîncu?

– E okay, dar am înțeles că se pensionează și el că e la limita de vârstă! Am înțeles că s-ar putea să pensioneze. De cinci-șase ani când sunt eu aicea s-au schimbat cred că vreo patru comandanți! Țin minte că totul a început cu George Boroi. Hai să încep fotbalul! Am pornit cu cinci grupe de copii și mi-a zis să aduc foste glorii. Și l-am adus Sătmăreanu, pe Troi, pe Anghelini și asta a fost! Cu grupe de la 2001 la 2005.

La început nu vine nimeni când e greu! Când am făcut selecția. Nu aveau mulți curaj. Acuma la Liga a treia sau a doua ar veni toți! Au început să vină când s-a așezat lucrurile. La greu…