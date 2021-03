Adrian Bumbescu, atac devastator la FCSB și Mustață: „E un prost care nu are ce face”

Adrian Bumbescu, fostul fundaș al Stelei, a criticat dur strategia celor de la FCSB înaintea derby-ului din Liga 3. El l-a desființat și pe Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

Bumbescu crede că FCSB se teme de Steaua și de aceea a ales să trimită mai mulți jucători de Liga 1 la echipa secundă. În schimb, fostul fundaș are încredere în echipa antrenată de Daniel Oprița.

În viziunea fostului internațional, FCSB nu va juca pe noua arenă din Ghencea decât ca echipă oaspete, iar presiunea pusă de clubul lui Gigi Becali în acest sens este una inutilă.

Atac devastator la FCSB: „Le e frică de noi!”

Fostul fundaș de legendă al Stelei, Adrian Bumbescu, a rămas fidel echipei din Ghencea și a ținut mereu partea Clubului Sportiv al Armatei în conflictul cu FCSB. Bumbescu este, în continuare, angajat al Stelei și a lansat un atac dur la adresa celor de la FCSB.

El îi acuză pe oamenii lui Gigi Becali că se tem de Steaua și atrage atenția că interesul pentru FCSB II a crescut doar în contextul în care echipa a doua a formației omului de afaceri din Pipera joacă împotriva „militarilor”.

„Avem avantajul terenului propriu și al voinței mari. Asta e e avantajul nostru, că vrem foarte mult să promovăm. Noi vrem să promovăm, ei vor să ne încurce pe noi, asta e diferența. Steaua are o echipa bună, a dovedit în meciurile din campionat și în meciurile amicale din această iarnă. Eu am încredere că o să fie bine, am încredere în Daniel Oprită și am încredere în jucători.

Va avea un cuvânt de spus și calitatea terenul și ambiția asta a noastră, nu cred că Steaua va putea fi învinsă acasă. Oricum, nu e meciul decisiv pentru promovare, cei de la FCSB încearcă să pună o presiune în plus, să arate că e un derby, un meci de orgoliu. Vor să iasă în evidență și să se folosească de numele clubului nostru.

Nu știu ce jucători vor trimite ei, ce vor face, dar valorile vor fi echilibrate la acest joc, chiar dacă vin cu cea mai bună echipa a lor. Dacă trimit atâția jucători de la prima echipa, înseamnă că le e frică rău de meciul asta, le e frică de Steaua. Altfel nu trimiteau jucători din Liga 1. Dacă e așa mare club, de ce nu joacă cu echipa pe care o au la fiecare meci în Liga 3?

Până acum au jucat cu juniorii și acum trimit titulari de la prima echipa… Înseamnă că le e foarte mare frică să nu se facă de rușine, sunt înspăimântați de Steaua. S-a vorbit despre faptul că nu e normal că două cluburi care și-au disputat aceeași marca în tribunale și care se află în continuare în litigiu să fie puse de FRF în aceeași serie. Poate nu e normal, dar eu zic că e mai bine așa, că să le arătăm că suntem mai buni”, a spus Bumbescu pentru Sport.ro.

Adrian Bumbescu nu îl iartă nici pe Gheorghe Mustață: „Un prost care nu are ce face!”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a fost una dintre cele mai puternice voci din tabăra FCSB-ului atunci când a venit vorba despre conflictul cu Steaua și despre posibilitatea ca oamenii lui Becali să joace pe noua arenă din Ghencea.

Adrian Bumbescu l-a atacat dur pe Mustață și a spus că a încercat să pornească un conflict între Clubul Sportiv al Armatei și foștii mari jucători ai Stelei, printre care el și Sătmăreanu.

„Au jucat murdar în aceste ultime luni, au încercat chiar și pe mine și pe Sătmareanu să ne asmută asupra clubului, au făcut declarații că vor cei de la Steaua să ne dea afară. A zis un prost (n.r. – Gheorghe Mustață), care nu are ce face, dar nu e nimic adevărat.

Cum să bage fitile între mine și Steaua, când eu sunt de o viață aici? Am jucat și am antrenat zeci de ani la Steaua, sunt respectat la club și lucrurile se desfășoară normal. Dar lucrurile astea nu vor rămâne fără urmări. Or să se roage și ei de noi să joace pe noul stadion, dar, cât timp e litigiu, cât timp nu o să respecte deciziile tribunalului, nu or să joace în Ghencea.

Au făcut multe declarații prin presă, au pus multă presiune, dar nu au ce caută în Ghencea, în acest moment. Cu răutatea și aroganță nu vor câștigă nimic. Cu bună înțelegere era mai bine. Răutatea o să le strice. Au făcut multe lucruri urâte, și în privința suporterilor, și în privința stadionului, nu e momentul acum să discutăm, se știe de ce sunt în stare”, a mai spus Bumbescu.