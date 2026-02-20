Sport

Adrian Bumbescu, decizie categorică după ce a văzut contrele Becali – Miruță: „Mergem la el”. Video

Adrian Bumbescu a anunțat că va merge să vorbească cu Radu Miruță, ministrul Apărării. Ce spune fostul mare fotbalist al Stelei.
Bogdan Ciutacu
20.02.2026 | 09:15
Adrian Bumbescu decizie categorica dupa ce a vazut contrele Becali Miruta Mergem la el Video
Adrian Bumbescu a luat o decizie categorică în ceea ce îl privește pe ministrul Apărării. Foto: sport.pictures.eu.
La finalul partidei dintre FC Voluntari și Steaua, 2-0, Adrian Bumbescu a acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK în care a anunțat că există un plan cu privire la momentul în care se vor face 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. De asemenea, Bumbescu a vorbit despre ultimele declarații ale ministrului Apărării, Radu Miruță.

Momente speciale pentru generația Stelei din 1986 la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor

Pe 7 mai 2026 se vor face 40 de ani de când Steaua producea surpriza și câștiga Cupa Campionilor, în urma unei finale cu Barcelona, disputată chiar în Spania, la Sevilla. Bumbescu anunță că se pregătește un eveniment special la care să participe toată generația ce a reușit performanța de atunci.

„Din ce am înțeles s-ar putea să mergem la Sevilla, să facem parcursul acela, de la hotelul Macarena, cu două zile înainte. (n.r. Tot itinerariul de dinainte de meciul din 1986) Da, da. (n.r. Dacă vor veni din foștii jucători de la Barcelona) Da, chiar am primit de la consulul de acolo întrebare dacă se face ceva. Și am primit ok-ul lor. O să vină toți care vor să fie acolo”, a spus Adrian Bumbescu pentru FANATIK.

Adrian Bumbescu anunță că va merge să vorbească cu noul ministru

Oficialul de la Steaua a vorbit și despre duelul pe care echipa roș-albastră l-a pierdut, 0-2, cu FC Voluntari, în etapa cu numărul 18 din Liga 2. Acesta e de părere că supărarea suporterilor de la final e de înțeles. Fostul fundaș spune că va merge să discute cu noul ministru al Apărării Naționale, Radu Miruță, pentru a încerca să rezolve problema legată de dreptul de promovare. În ultimele zile, politicianul s-a contrat cu Gigi Becali de la distanță.

„Meciul a fost dificil pentru ambele echipe. Un duel frumos, cu ratări de ambele părți. Cred că Voluntari e una din echipele bune, care poate promova. Sigur, se mai întâmplă să fie suporterii supărați. Echipa a vrut, a avut ocazii multe, dacă nu a intrat mingea în poartă e un alt aspect.

Noul Ministru este un om capabil, care se interesează și vrea să vadă unde se oprește această limită a Legii Sportului. O să fim alături de dumnealui. Câțiva membri din generația mea o să mergem să vorbim cu dânsul pentru a termina odată cu această problemă. Până acum nu am discutat, nu”, a mai spus Adrian Bumbescu.

