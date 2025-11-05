Adrian Bumbescu a aflat de la FANATIK despre moartea lui Emeric Ienei: „Aoleu! Era un om extraordinar”

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul mare antrenor a murit la vârsta de 88 de ani, după ce în ultimii ani a trecut prin mai multe probleme medicale. Adrian Bumbescu, fostul elev al lui „nea Imi”, și-a găsit cu greu cuvintele după ce a auzit trista veste.

Adrian Bumbescu, în stare de șoc după moartea lui Emeric Ienei

FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Bumbescu după . Fostul mare fundaș a rămas fără cuvinte când a aflat cumplita veste, pentru că .

„(n.r. – Adrian Bumbescu a aflat de la FANATIK despre moartea lui Emeric Ienei) Aoleu! Acum am auzit prima dată, îmi pare rău! Ce rău îmi pare, acum sunt la antrenament cu Oprița. Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace!

A fost un băiat… Un om extraordinar! Nici nu îmi mai găsesc cuvintele, îmi pare foarte rău. M-ați luat pe nepregătite acum… Când am venit la Steaua, el era antrenor. A venit în locul lui Halagian. A fost un om care îți accepta toate mofturile, era un om de echilibru, un antrenor foarte bun”, a declarat Adrian Bumbescu pentru FANATIK.

Marele regret al lui Adrian Bumbescu

În continuare, Adrian Bumbescu a mărturisit că Emeric Ienei l-a învățat foarte multe lucruri. Prima întâlnire dintre cei doi a fost în Ghencea, iar ultima la Cheile Grădiștei, în urmă cu câțiva ani. Fostul fundaș a transmis că a fost dezamăgit când „nea Imi” nu l-a convocat la Campionatul Mondial, însă a trecut peste acest moment și speră ca antrenorul să se odihnească în pace pe lumea cealaltă.

„El ne spunea cum să urcăm în atac, cum să stăm în marcaj, ce să facem la faze fixe. Am avut o relație bună cu nea Imi. Cu toate că am avut un regret, nu m-a luat la echipa națională la Campionatul Mondial, dar se uită astea.

Prima dată m-am văzut cu el în Ghencea, când a venit el antrenor cu Iordănescu, în locul lui Halagian. Ultima întâlnire a fost la Cheile Grădiștei. Știam de boala lui, m-ați luat pe nepregătite… Avea și o vârstă, 88 de ani! Îmi pare rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a încheiat Adrian Bumbescu.