Sport

Adrian Bumbescu a aflat de la FANATIK despre moartea lui Emeric Ienei: „Aoleu! Era un om extraordinar”

Adrian Bumbescu a oferit prima reacție după ce Emeric Ienei s-a stins din viață. Fostul fundaș al Stelei s-a arătat șocat de trecerea în neființă a lui „nea Imi”.
Iulian Stoica
05.11.2025 | 11:48
Adrian Bumbescu a aflat de la FANATIK despre moartea lui Emeric Ienei Aoleu Era un om extraordinar
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Bumbescu, fără cuvinte după moartea lui Emerich Ienei. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul mare antrenor a murit la vârsta de 88 de ani, după ce în ultimii ani a trecut prin mai multe probleme medicale. Adrian Bumbescu, fostul elev al lui „nea Imi”, și-a găsit cu greu cuvintele după ce a auzit trista veste.

Adrian Bumbescu, în stare de șoc după moartea lui Emeric Ienei

FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Bumbescu după trecerea în neființă a lui Emeric Ienei. Fostul mare fundaș a rămas fără cuvinte când a aflat cumplita veste, pentru că „nea Imi” era omul de echilibru de la marea echipă Steaua din 1986.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Adrian Bumbescu a aflat de la FANATIK despre moartea lui Emeric Ienei) Aoleu! Acum am auzit prima dată, îmi pare rău! Ce rău îmi pare, acum sunt la antrenament cu Oprița. Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace!

A fost un băiat… Un om extraordinar! Nici nu îmi mai găsesc cuvintele, îmi pare foarte rău. M-ați luat pe nepregătite acum… Când am venit la Steaua, el era antrenor. A venit în locul lui Halagian. A fost un om care îți accepta toate mofturile, era un om de echilibru, un antrenor foarte bun”, a declarat Adrian Bumbescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Digi24.ro
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani

Marele regret al lui Adrian Bumbescu

În continuare, Adrian Bumbescu a mărturisit că Emeric Ienei l-a învățat foarte multe lucruri. Prima întâlnire dintre cei doi a fost în Ghencea, iar ultima la Cheile Grădiștei, în urmă cu câțiva ani. Fostul fundaș a transmis că a fost dezamăgit când „nea Imi” nu l-a convocat la Campionatul Mondial, însă a trecut peste acest moment și speră ca antrenorul să se odihnească în pace pe lumea cealaltă.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că...
Digisport.ro
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele

„El ne spunea cum să urcăm în atac, cum să stăm în marcaj, ce să facem la faze fixe. Am avut o relație bună cu nea Imi. Cu toate că am avut un regret, nu m-a luat la echipa națională la Campionatul Mondial, dar se uită astea.

Prima dată m-am văzut cu el în Ghencea, când a venit el antrenor cu Iordănescu, în locul lui Halagian. Ultima întâlnire a fost la Cheile Grădiștei. Știam de boala lui, m-ați luat pe nepregătite… Avea și o vârstă, 88 de ani! Îmi pare rău, Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a încheiat Adrian Bumbescu.

ADVERTISEMENT
Marius Lăcătuș, amintire marcantă alături de Emeric Ienei: „Nu voi uita asta niciodată”
Fanatik
Marius Lăcătuș, amintire marcantă alături de Emeric Ienei: „Nu voi uita asta niciodată”
Marele Emeric Ienei! 10 momente fabuloase dintr-o carieră de excepţie. Video
Fanatik
Marele Emeric Ienei! 10 momente fabuloase dintr-o carieră de excepţie. Video
Gabi Balint, reacție sfâșietoare după moartea lui Emeric Ienei: „Ușor, ușor, ne ducem...
Fanatik
Gabi Balint, reacție sfâșietoare după moartea lui Emeric Ienei: „Ușor, ușor, ne ducem toți”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu...
iamsport.ro
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu ele?'. Gigi Becali a dat cărțile pe față după moartea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!