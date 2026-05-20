Adrian Bumbescu a ajuns de urgență la spital! Legenda Stelei are probleme de sănătate

Vești triste despre fostul mare jucător al Stelei București, Adrian Bumbescu (66 de ani). , așa cum era poreclit în perioada în care evolua în tricoul echipei din Capitală, a fost internat de urgență la Spitalul Militar din București, după ce a acuzat stări de rău. Medicii au luat în calcul un AVC.

Vești ceva mai bune legate de starea de sănătate a lui Adrian Bumbescu. Fostul mare fotbalist român a ajuns pe mâna medicilor după ce i s-a făcut rău, iar inițial doctorii au suspectat un AVC. Spitalul Militar a reacționat, iar din primele analize se pare că starea de sănătate a „Ministrului Apărării” este ceva mai bună, însă investigațiile continuă.

„Este în UPU, Unitatea de Primiri Urgențe. Analizele sunt rezonabile, neurologic nu pare accident vascular cerebral. Este încă în investigații, dar neurologic nu se sugerează AVC. Se vor lua măsuri, nici nu știm dacă e de internat. Am văzut și probele cardiace, care sunt rezonabile”, a transmis Spitalul Militar, conform

Adrian Bumbescu a ajuns la spital. Ce probleme a acuzat fostul mare fotbalist român

Starea de sănătate a lui s-a deteriorat. Conform informației inițiale oferite de , miercuri, 20 mai, fostul mare fotbalist român a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a fost transportat la Spitalul Militar din București. Sursa citată anunță că problemele sunt destul de grave.

Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București în 1986 a acuzat stări de rău și a chemat o ambulanță chiar la stadionul Ghencea, reușind să se urce pe propriile picioare. La spital, medicii au constatat că este vorba despre un accident vascular cerebral.

Cu ce probleme de sănătate s-a mai confruntat Adrian Bumbescu

Adrian Bumbescu, fostul mare fotbalist român, a avut și în trecut probleme de sănătate și a mai fost internat la Spitalul Militar. În 2024, medicii au descoperit o tumoare la nivelul unui picior. Atunci, „Ministrul Apărării” povestea: „Am avut probleme de sănătate. Am fost la Spitalul Militar, abia am ieșit. Am fost vreo cinci zile internat. Am avut o problemă la un picior.

Acum sunt ok, dar am piciorul în ghips și trebuie să stau la pat. Mi-a apărut o tumoare mică la picior, dar a fost extirpată. Am fost operat și acum sunt la pat. Merg cu cârje, cu cadru. În două săptămâni mă fac bine”.

Cariera fabuloasă a lui Adrian Bumbescu

Adrian Bumbescu este unul dintre cei mai importanți fundași din istoria Stelei București și unul dintre oamenii de bază ai generației care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986. Născut la Craiova, acesta a jucat la Universitatea Craiova înainte să ajungă în București. Prima dată a evoluat pentru Dinamo.

A urmat o perioadă la FC Olt, iar în 1984 a semnat cu Steaua București, echipa la care a scris istorie. Adrian Bumbescu a câștigat șase titluri de campion în România, cinci în tricoul „militarilor” și unul în perioada în care evolua la Dinamo, dar și șase Cupe ale României. La echipa națională a adunat 15 selecții.