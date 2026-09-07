Sport

Adrian Bumbescu, reacție acidă după ce Steaua nu va mai putea să joace în play-off în Liga 2: „Să promoveze locurile 10-11”

Fostul mare fundaș al Stelei, Adrian Bumbescu, a comentat ironic decizia FRF, care nu va mai permite echipelor fără drept de promovare să evolueze în play-off în liga secundă.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
07.09.2026 | 05:45
Adrian Bumbescu reactie acida dupa ce Steaua nu va mai putea sa joace in playoff in Liga 2 Sa promoveze locurile 1011
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Bumbescu alături de Belodedici
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Desigur, în acest moment în această situație este și CSA Steaua, echipa pregătită de Daniel Oprița. Momentan, „militarii” sunt pe ultimele locuri în clasament, însă oricum legea nu le permite să promoveze. În aceste condiții, Bumbescu e mulțumit că Daniel Oprița a rămas antrenor la echipă.

Adrian Bumbescu e fericit că Daniel Oprița a rămas antrenor la Steaua, chiar și fără drept de promovare

Lucru cunoscut, Oprița a dorit să plece, nemulțumit de lot dar și de faptul că echipa sa ocupa ultimul loc în clasament. Deși inițial s-ar fi înțeles cu Chindia Târgoviște, antrenorul a rămas în cele din urmă la Steaua. Comandanții echipei i-au promis, în acest sens, mai multe transferuri de răsunet.

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„Steaua merge mai departe și eu mă bucur că rămâne Oprița pentru că eu l-am adus la Steaua. Oricine ar fi venit nu putea să rezolve problemele mai bine ca el. E profesionist și trebuie să îl înțelegem și pe el că vrea mai mult, în prima ligă”, a declarat Adrian Bumbescu pentru FANATIK.

Cât despre interdicția impusă de FRF echipelor de drept public de a mai juca în play-off, Adrian Bumbescu a oferit o reacție ironică. Concret, fostul mare jucător al Stelei a propus ca la promovare să se lupte echipele care termină pe locurile 10-12, pentru ca Răzvan Burleanu să fie mulțumit.

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Fostul mare jucător al Stelei a reacționat ironic după ce FRF a interzis Stelei să evolueze în play-off

„Am văzut ce a decis FRF ca ele de drept public să nu mai joace în play-off și era normal ca noi să votăm împotrivă. Mie mi-ar plăcea să fie în primele 10 echipe care nu au drept de promovare. Să se ducă locurile 10, 11, 12…”, a completat, ironic, Bumbescu.

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Chiar dacă după 6 etape Steaua București este ultima în clasament cu doar două puncte, Bumbescu e convins că echipa va reveni rapid pe primele locuri în clasament, cu „două sau trei” transferuri reușite. Momentan, bucureștenii sunt departe de un play-off în care oricum nu ar avea drept să evolueze.

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„Eu sunt convins că se poate redresa echipa, mai ales că au venit deja 3 jucători. Ăsta e bugetul și nu putem să mai aducem. E posibil să mai plece 2-3 pentru că ne-am păcălit cu câțiva pe care i-am adus. Trebuie să vină un guvern nou, să fie un ministru al Apărării care să poată să ia decizii și să se implice pentru că și asta ne afectează”, a fost concluzia lui Bumbescu.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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