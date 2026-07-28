Sport

Adrian Bumbescu, replică dură pentru Mihai Stoica! FCSB, alungată din Ghencea: „Nu sunt bineveniți”

Mihai Stoica a anunțat că FCSB nu va mai juca în Ghencea, iar acum a primit o replică dură din partea lui Adrian Bumbescu: „Să se mute, nu sunt bineveniți”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.07.2026 | 11:50
Adrian Bumbescu replica dura pentru Mihai Stoica FCSB alungata din Ghencea Nu sunt bineveniti
ULTIMA ORĂ
Adrian Bumbescu, replică dură pentru Mihai Stoica! FCSB, alungată din Ghencea. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Recent, Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că FCSB nu va mai juca în Ghencea, în contextul în care gazonul s-a prezentat într-o stare de degradare destul de accentuată la meciul din Conference League cu Auda, pierdut de fosta campioană a României cu scorul de 2-3. Acum, cei de la Steaua, prin intermediul lui Adrian Bumbescu (66 de ani), au venit cu replica.

Ce i-a transmis Adrian Bumbescu lui Mihai Stoica după ce s-a decis ca FCSB să nu mai joace în Ghencea

Fostul mare fotbalist al „militarilor”, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, în prezent consilier pe chestiuni de natură tehnică în cadrul clubului roș-albastru, a transmis că oricum formația patronată de Gigi Becali nu era chiar foarte bine primită pe arena din Ghencea, bineînțeles în contextul disputelor juridice dintre cele două entități.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fostul fundaș central a dorit să sublinieze cu această ocazie inclusiv și faptul că în interiorul CSA au fost depuse chiar anumite eforturi consistente pentru ca celor de la FCSB să li se asigure recent cele mai bune condiții posibile în ceea ce privește calitatea suprafeței de joc.

„Din contră, pe noi nu ne-au lăsat să jucăm vreo două meciuri amicale ca să protejăm terenul. Se ocupă și angajații care se ocupă și de terenurile adiacente. Dacă nu le merge bine acolo, să schimbe terenul. Să se mute, că nu sunt prea bineveniți în Ghencea”, a spus Adrian Bumbescu, potrivit sport.ro. 

ADVERTISEMENT
Ambasadorul rus la București amenință România: Nu vom rămâne fără răspuns
Digi24.ro
Ambasadorul rus la București amenință România: Nu vom rămâne fără răspuns

Cum a comentat Gigi Becali acest subiect

După ce Mihai Stoica și-a exprimat nemulțumirile vizavi de starea gazonului din Ghencea, și Gigi Becali a vorbit despre acest subiect și chiar a făcut câteva acuzații destul de grave în acest context la adresa celor de la CSA Steaua. „Da, da, o să jucăm pe Arcul de Triumf, pentru că în Ghencea nu poți juca.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Digisport.ro
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia

Adică ei ce au zis? Că ne ciupesc, că nu știu ce… Dar nu mai îngrijesc terenul deloc. Cred că o fac împotriva noastră. Eu așa cred, că a fost împotriva noastră. Adică nici pe vremuri nu a existat un asemenea teren, niciodată. Niciodată n-a existat un asemenea teren”, a spus omul de afaceri în direct la Digi Sport. 

ADVERTISEMENT
Antrenorul lui Levski își avertizează jucătorii înaintea meciului de la Craiova: „Să nu...
Fanatik
Antrenorul lui Levski își avertizează jucătorii înaintea meciului de la Craiova: „Să nu ne lăsăm păcăliți”
Farul, anunț despre accidentarea lui Denis Alibec! Ce se întâmplă cu căpitanul la...
Fanatik
Farul, anunț despre accidentarea lui Denis Alibec! Ce se întâmplă cu căpitanul la meciul cu FCSB
Top 10 cei mai valoroși jucători liberi de contract! Atacantul de 85.000.000 de...
Fanatik
Top 10 cei mai valoroși jucători liberi de contract! Atacantul de 85.000.000 de euro care poate semna gratis cu orice echipă
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ioan Varga, furios după gestul a doi lideri de la CFR Cluj! Ce...
iamsport.ro
Ioan Varga, furios după gestul a doi lideri de la CFR Cluj! Ce le-ar fi promis jucătorilor după victoria cu Voluntari
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!