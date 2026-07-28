Adrian Bumbescu, replică dură pentru Mihai Stoica! FCSB, alungată din Ghencea: „Nu sunt bineveniți”

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Recent, Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că FCSB nu va mai juca în Ghencea, în contextul în care gazonul s-a prezentat într-o stare de degradare destul de accentuată la meciul din Conference League cu Auda, pierdut de fosta campioană a României cu scorul de 2-3. Acum, cei de la Steaua, prin intermediul lui Adrian Bumbescu (66 de ani), au venit cu replica.

Ce i-a transmis Adrian Bumbescu lui Mihai Stoica după ce s-a decis ca FCSB să nu mai joace în Ghencea

Fostul mare fotbalist al „militarilor”, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, în prezent consilier pe chestiuni de natură tehnică în cadrul clubului roș-albastru, a transmis că oricum formația patronată de Gigi Becali nu era chiar foarte bine primită pe arena din Ghencea, bineînțeles în

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De asemenea, fostul fundaș central a dorit să sublinieze cu această ocazie inclusiv și faptul că în interiorul CSA au fost depuse chiar anumite eforturi consistente pentru ca celor de la FCSB să li se asigure recent cele mai bune condiții posibile în ceea ce privește calitatea suprafeței de joc.

„Din contră, pe noi nu ne-au lăsat să jucăm vreo două meciuri amicale ca să protejăm terenul. Se ocupă și angajații care se ocupă și de terenurile adiacente. Dacă nu le merge bine acolo, să schimbe terenul. Să se mute, că nu sunt prea bineveniți în Ghencea”, a spus Adrian Bumbescu, potrivit

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Cum a comentat Gigi Becali acest subiect

După ce , și Gigi Becali a vorbit despre acest subiect și chiar a făcut câteva acuzații destul de grave în acest context la adresa celor de la CSA Steaua. „Da, da, o să jucăm pe Arcul de Triumf, pentru că în Ghencea nu poți juca.

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Adică ei ce au zis? Că ne ciupesc, că nu știu ce… Dar nu mai îngrijesc terenul deloc. Cred că o fac împotriva noastră. Eu așa cred, că a fost împotriva noastră. Adică nici pe vremuri nu a existat un asemenea teren, niciodată. Niciodată n-a existat un asemenea teren”,