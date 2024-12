Adrian Bumbescu și-a schimbat discursul de Crăciun. Ce a spus despre Mircea Lucescu, după ce selecționerul a declarat că FCSB e Steaua

Anul 2024 a fost unul de senzație pentru fotbalul românesc. Avem o echipă calificată în primăvara europeană, FCSB, iar naționala mare visează la un loc la Mondialul din 2026, după campaniile foarte bune de la EURO și Liga Națiunilor.

Adrian Bumbescu vede posibilă o calificare la Campionatul Mondial

Tricolorii au avut parte de noroc la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului Mondial.

Adrian Bumbescu, un fost mare jucător al României, e de părere că va fi nevoie de o precauție maximă pentru a nu avea parte de surprize neplăcute. Fostul jucător al Stelei București avertizează că Austria este o națională foarte puternică.

„Trebuie să avem mare grijă. Mircea Lucescu știe să pregătească meciurile, l-am avut și eu antrenor. Le știe și cred că ne vom califica, mai greu cu Austria, pentru că sunt o forță. Cred că ne va duce, avem echipă bună, antrenor bun, suporteri – nu mai vorbesc. O îmbinare extraordinară”, a explicat Adrian Bumbescu.

Fostul fotbalist a vorbit și despre selecționerul naționalei de seniori, Mircea Lucescu . Acum, însă, și-a mai temperat discursul.

„S-a mai schimbat acum, are ceva cu Steaua noastră. Îl respect, dar să-și vadă de treaba lui. Astea-s răutăți, cu datul în judecată. Te întâlnești la un băruleț, stai de vorbă. Că nu-i nea Mircea de dat în judecată”, a mai declarat Adrian Bumbescu, conform .

Ce spunea Adrian Bumbescu despre Mircea Lucescu acum o lună: „Este depășit de situație”

„Mircea Lucescu tot timpul a fost frustrat că nu a antrenat Steaua. Mereu avea conflicte, și ca jucător, și ca antrenor. E normal să pozeze mereu în apărător. El să-și vadă de echipa națională.

E antrenor bun, am ținut la el, am fost și sub comanda lui. Este depășit de situație. Era plecat când au fost procesele. Echipa așa s-a format. Este Steaua adevărată. Așa a decis instanța. De ce trebuie neapărat să mai discutăm atât de mult?

Palmaresul este la noi. Ceilalți sunt în SuperLiga, au luat avânt în cupele europene. Asta îi ține pe suporteri. Când vom avea intenții de promovare, vom avea și noi mulți suporteri”, a declarat Adrian Bumbescu la mijlocul lunii noiembrie, în exclusivitate pentru Fanatik.