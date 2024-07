Adrian Câciu, despre deficitul bugetar: ”Anul acesta, gaura la buget este mai mare decât cea de anul trecut”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că , atunci când a fost ”mascat sub cheltuielile pentru pandemie”.

”Anul acesta, gaura la buget este mai mare decât cea de anul trecut”

”Vorbim de deficit mare începând cu anul 2020 când s-au scăpat frâiele deficitului, 2020 – mascat sub cheltuielile pentru pandemie, în fapt (…) cheltuieli care nu au făcut decât să umple buzunarele unora. Un deficit de 9.6% la cash”, a declarat, Adrian Câciu la

Ministrul Investițiilor a subliniat că nu acuză pe nimeni, însă guvernarea anterioară ”ar fi putut să aibă mai multă grijă cu privire la efectele acesui deficit”.

De asemenea, oficialul consideră că dacă nu s-ar oferi în continuare stimulente de diferite feluri pentru economie şi populaţie,

”10% din PIB înseamnă sprijinul care se dă în fiecare an economiei şi populaţiei (…) cu aceşti stimuli economia, an de an, creşte”, a mai spus ministrul Investițiilor.

Potrivit lui, ”într-o economie în curs de dezvoltare, când opreşti apa, o să ai o cădere (…) noi nu suntem încă o economie care să respire singură”.

Totodată, Adrian Câciu a afirmat că ”dacă mă raportez la structura deficitului, eu spun că suntem mai sustenabili decât anul trecut. Deși nominal gaura este mai mare, ea este mai sustenabilă”.

Șeful de la investiții a menționat că în 2023, la șase luni, ”partea de investiții era undeva la 55, aproape de 60% din total deficit. La momentul acesta, când discutăm, este 80% din total deficit”.

”Este preconizat ca investițiile să depășească deficitul”

Cu toate acestea, ministrul Adrian Câciu a transmis că la finalul acestui an este preconizat ca investițiile să depășească deficitul.

”La final de an este preconizat ca investițiile, ca și anul trecut, să depășească deficitul. Adică valoarea investițiilor să fie undeva la 120 de miliarde, iar deficitul undeva la 90.

Când vorbim să ajustăm deficitul, vorbim de ponderi în PIB, nu de valori nominale. Acest 3,6% din PIB, trebuie să ne uităm cu cât vom închide.

Aprecierea mea este că la momentul în care discutăm, și la modul cum lucrurile sunt așezate, putem să ne închidem pe un deficit de 6,2 – 6,3%, față de prognoza Comisiei care Europene care spune 6,9”, a conchis ministrul Investițiilor.