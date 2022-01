Cine este femeia din spatele ministrului de finanțe. Mihaela, partenera lui Adrian Câciu, este manager la o multinațională

Până la instalarea în funcția de ministru de finanțe, survenită pe 25 noiembrie anul trecut, Adrian Câciu se remarcase prin activitatea sa susținută pe rețelele de socializare și prin apariția în diverse emisiuni tv, unde critica vehement adversarii politici ai PSD.

Născut în comuna buzoiană Mihăilești, informația că a fost membru în Asociația ”Marea Lojă Națională din România”. Imediat, Câciu a afirmat însă că s-a retras din masonerie în urmă cu mai mulți ani.

Actualul demnitar a debutat ca administrator al SC Intermad Impex SRL (1998-2001), după care, vreme de două decenii, a alternat pozițiile deținute în cadrul Agenției Domeniilor Statului cu cele ocupate în structura Ministerului Agriculturii.

ADVERTISEMENT

Câciu a lucrat 20 de ani la Agenția Domeniilor Statului și la Ministerul Agriculturii

Astfel, între 2001 și 2005, Câciu a fost șef Corp Control – Agenția Domeniilor Statului (ADS), apoi a ajuns înspector de specialitate în ADS (2005-2007), după care s-a transferat în cadrul Ministerului Agriculturii, unde a activat între 2007 și 2011, în cadrul Corpului de Control.

Devenit director al Corpului de Control din minister, dar și consilier superior (2011-2017), Adrian Câciu s-a reîntors la Agenția Domeniilor Statului, între 2017 și 2019, unde a fost membru în Comitetul de Coordonare a Activității de Privatizare și Concesionare.

ADVERTISEMENT

Apoi, în noiembrie 2020, concomitent devenind și consilier pe probleme economice și fiscal bugetare în interiorul PSD.

De profesie economist, actualul ministru de finanțe nota în ultima declarație de avere, depusă în 2020, că deține jumătate dintr-un apartament de 42 metri pătrați (2003), precum și 50% din 686 metri pătrați de spații comerciale/de producție.

ADVERTISEMENT

Partenera de viață a ministrului este manager la o cunoscută multinațională

Ministrul are în proprietate și 50% din două terenuri intravilane, de 55 de metri pătrați, respectiv 2008 metri pătrați, toate bunurile imobile fiind deținute în coproprietate cu partenera lui de viață, Mihaela.

Pentru că Adrian Câciu nu a specificat în ultima declarație de avere că ar fi însurat, mai ales că Mihaela nu îi poartă încă numele, se presupune că cei doi nu sunt căsătoriți, deși partenera de viață a demnitarului este mamă a doi băieți, informează FANATIK.

ADVERTISEMENT

Potrivit FANATIK, partenera de viață a ministrului de finanțe a terminat ASE-ul (1993-1997), dar și Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu (2004-2009). Vreme de un deceniu, până în 2011, Mihaela a activat în câteva firme de audit intern, resurse umane sau asigurări. De zece ani, partenera ministrului este angajată în cadrul IKEA, unde a ajuns manager.

Adrian Câciu: ”Pot fi orice: președinte, deputat, senator, premier, ministru, funcționar, director!”

Foarte activ pe blogul lui, Adrian Câciu postase un text efervescent cu ocazia zilei lui de naștere din 2017, în care făcea risipă de laude la adresa lui.

ADVERTISEMENT

”Am fost un copil cuminte, cu o minte de năzdrăvan. Aș putea spune genială, dar ar însemna să mă pup singur pe frunte. O să mă limitez la ”sclipitoare”. Ca adult, sunt la fel de ”briliant”. Pot fi orice. Președinte, deputat, senator, premier, ministru, funcționar, director, CEO, CFO și alte C-uri din astea bombastice, simplu angajat, ”șef la lopeți”, ca să nu spun șef de post.

Am comportament de leader, deși dorm în haină de poporan. Unii mă invidiază, alții mă bârfesc. Unora le plac, altora nu. Acum, să-mi fie scuzată aroganța, nici nu o să încerc să le plac! Tati, e greu să mă înțelegeți dacă nu priviți viața ”pro”! Iubesc prea mult această țară ca să îmi pierd timpul explicând unora cum își irosesc energia pe chestii fără rost. Prefer să fac, să tac și să-i las în pace pe proști!

Am fost și prinț și cerșetor, am cântat și am iubit, am fost și sus, am fost și jos. Sunt o sinusoidă într-un univers controlat. S-ar putea să surprind universul într-o zi și să-i încurc regulile… dar asta nu vă privește pe voi”, nota actualul ministru de finanțe despre sine.