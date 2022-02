Adrian Câciu, despre suprataxarea luxului: ”Am dat un exemplu. Nu se pune problema de noi taxe în 2022”

Adrian Câciu a declarat joi seară că nu insistă cu exemplul dat miercuri, adică supraimpozitarea celor cu mai multe locuințe sau cu mai mult de două autovehicule.

Întrebat dacă susține taxa pe lux, ministrul finanțelor a bătut în retragere: ”Nu cred că este necasar neapărat o nouă taxă”.

Câciu: ”Ce vreau eu să spun este că citim în PNRR despre impozitul pe proprietate”

”Nu, am dat un exemplu, cand facem o dezbatere e bine sa vedem si ce se intampla in jurul nostru. Nu inseamna ca asta va fi si decizia. Eu nu insist cu acest exemplu.

Nu cred ca este necasar neaparat o noua taxa. Ce vreau eu sa spun este ca citim in PNRR despre impozitul pe proprietate, e vizat in mod direct in faza de analiza, trebuie neaparat sa il iei in discutie”, a declarat Adrian Câciu joi seară, la

Câciu: ”Hai să fie dezbateri publice”

De asemenea, ministrul a anunțat noi dezbateri publice . El a subliniat că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) are inclus și o reformă fiscală despre analiza regimului fiscal, care are scopul modificării unor tarife.

”Este vorba de o reforma cuprinsa in PNRR, care se refera la o analiza a regimului fiscal in acest an, o analiza impreuna cu mediul economic. Impozitul pe proprietate, contributiile, sunt incluse in PNRR, nimic altceva. Asta e obiectul analizei, hai sa fie dezbateri publice.

Ce as vrea eu sa fie clar este ca in 2022 nu se pune problema de modificare a Codului Fiscal in sensul unei ajustari a taxelor. Ceea ce va exista este aceasta analiza si dezbatere cu mediul economic pentru a vedea diferite componente de regim fiscal”, a mai declarat ministrul finanțelor.

Florin Cîțu nu este de acord cu ministrul finanțelor. Reacția acestuia din urmă

Întrebat și despre acuzațiile aduse de președintele PNL, Florin Cîțu, potrivit cărora ne-am întoarce în comunism, dacă se vor suprataxa locuințele sau mașinile, Adrian Câciu a preferat să nu comenteze.

”Prefer sa nu comentez. Acum pana la urma fiecare e liber sa afirme ce doreste. Eu stiu ce am spus si stiu ce scrie in PNRR, stiu ce vom face”, a mai precizat Adrian Câciu.

După ce a auzit despre anunțată de Adrian Câciu, Florin Cîțu a catalogat ”aberantă” o astfel de măsură și a dat asigurări că nu vom reveni la comunism, atât timp cât există PNL la guvernare.

”Mi se pare aberantă o astfel de declaraţie – am auzit o maşină, o familie, m-am adus aminte de comunism. Nu ne vom întoarce în comunism atât timp cât Partidul Naţional Liberal este în acest compromis la guvernare”, a punctat Florin Cîțu la