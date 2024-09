Adrian Câciu, răspuns la atacurile PNL privind absorbția fondurilor UE. „Lumea s-a săturat de circ, de ce nu l-au criticat pe Ciucă când era premier?”

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene, le-a răspuns, miercuri, liberalilor în legătură cu atragerea fondurilor europene, după ce lideri ai PNL au declarat că Guvernul Marcel Ciolacu nu a făcut nimic pentru absorbția fondurilor comunitare. „Domnul Motreanu sau domnul Mureșan de ce nu l-au criticat pe domnul Ciucă, când era premier?”, a a întrebat Câciu.

Atacurile PNL

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene, le-a răspuns, miercuri, liberalilor, după ce Dan Motreanu, eurodeputat PNL, a afirmat, într-o postare pe contul Facebook: „Marcel Ciolacu fie minte, fie nu știe diferența dintre absorbție și contractare în cazul fondurilor UE. Nu a ajuns cu meditațiile la economie la acest capitol. Guvernul condus de Marcel Ciolacu are rată de absorbție zero, în ceea ce privește fondurile structurale și de coeziune din exercițiul financiar 2021-2027. Răspunderea o poartă premierul Marcel Ciolacu și ministrul PSD al Investițiilor și Proiectelor Europene”.

La rându lui, Siegfried Mureșan, europarlanentar PNL, a afirmat că absorbția de fonduri europene este blocată de Guvernul . „Guvernul condus de prim-ministrul Marcel Ciolacu nu a reușit să atragă niciun euro din fondurile structurale și de coeziune care sunt alocate României din exercițiul financiar european 2021 – 2027. Deși ne aflăm la jumătatea exercițiului, singurii bani pe care i-a încasat țara noastră sunt reprezentați de pre-finanțare: adică acele sume modice pe care România le primește automat în cont la începutul fiecărui an fără ca guvernul să trebuiască să facă ceva”, a spus Mureșan.

Câciu: „Când strugurii devin acri, nu ne mai place”

În replică, Adrian Câciu a denunțat „lideri politici de carton” care critică după ce au fost la guvernare sau sunt la guvernare, care fac parte din „spiritele încinse din PNL”.

„Mă bucur că domnul Motreanu începe să ne învețe meserii. Să știți că și eu am replici la mine pentru acești lideri politici de carton care se trezesc după ce au fost la guvernare sau sunt la guvernare de aproape trei ani și începe să nu le mai placă această guvernare. Eu pot să înțeleg politica, când strugurii devin acri, nu ne mai place, nu ne mai convine, totul nu mai este frumos, nu este roz. Am înțeles, deci nu s-a trecut acea lege cu domnul Iohannis și dintr-o dată nu mai suntem nici măcar adversari politici. Sunt destul de încinse spiritele, la PNL cel puțin”, a spus Câciu la .

„Șicanele politice nu mai au raportare la realitate”

Ministrul Fondurilor Europene a invocat „șantierele” de care e plină țara, construcțiile din , școlile, spitalele. „Noi ne-am făcut treaba. Pentru toată lumea care vede că țara s-a schimbat, că este plină de șantiere, că școlile arată altfel, că sunt spitale care se construiesc că e infrastructură care se construiește. Știți cum este, poveștile și șicanele politice nu mai au raportare la realitate”.

„Eu cred că lumea s-a săturat de circ”

Adrian Câciu a subliniat că liberalii vorbesc tocmai despre o guvernare la care au fost parte și acum critică Guvernul Ciolacu pe tema absorbției fondurilor europene, în condițiile în care, spune el, PSD a trebuit să „repare greșelile trecutului”.

„Eu cred că lumea s-a săturat de circ. Ce face domnul Motreanu, ce face domnul Siegfried Mureșan, ce fac ei? Ei, până la urmă, spun despre o guvernare la care au fost parte, au avut prim-ministru un an jumătate, au lăsat absorbția de exemplu la 74%, tot ei au fost la guvernare cu domnul Orban și domnul Cîțu când n-au reușit o absorbție mai mare de 50%, spun că guvernul Ciolacu a blocat absorbția pe 2021-2027. Guvernul Ciolacu a luat-o la zero această absorbție, la zero, zero apeluri, zero contracte, zero apeluri”, a continuat ministrul PSD.

„Cum să vină bani în România dacă n-ai contracte? Domnul Motreanu sau domnul Mureșan de ce nu l-au criticat pe domnul Ciucă când era premier? A trebuit să reparăm greșelile trecutului, să accelerăm lucruri care nu s-au făcut ani de zile, iată și la absorbția din 2014-2020, mai aveam șase luni, pierdeam șase miliarde de euro”, a mai spus Adrian Câciu.

Ministrul a explicat că Guvenul Ciolacu a deblocat absorbția de fonduri europene 2021-2027 și a demarat, „cu o viteza de peste zece ori mai mare decât în trecut” contractarea și implementarea proiectelor din fonduri structurale și de coeziune din exercițiul financiar 2021-2027.