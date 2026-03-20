Ce spune Adrian Câciu după ce a fost reclamat la CNCD pentru scandalul din parlament: „Și mașinile de Formula 1 derapează”. Și USR i-a făcut plângere

Adrian Câciu a reacționat la scandalul în care este direct implicat, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Ce are de spus deputatul PSD după cea de-a doua plângere, venită din partea USR, pentru aplicarea de sancțiuni pentru felul în care s-a purtat la ședințe.

Adrian Câciu, derapaje în lanț în Parlament

Dezbaterile din Comisia de buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital asupra proiectului bugetului de stat pentru 2026 s-au transformat într-un adevărat scandal parlamentar. Adrian Câciu a fost protagonistul unui moment tensionat, după ce și-a pierdut cumpătul în fața colegilor și a avut o ieșire nervoasă. Tensiunea a escaladat atunci când liberala Gabriela Horga, care conducea ședința, i-a atras atenția asupra limbajului și comportamentului. Reacția lui Câciu a fost dură: a cerut insistent răspunsuri și a ridicat vocea, ajungând chiar să lovească cu pumnul în masă.

Scandalul nu s-a limitat doar la conflictul cu . Într-un alt moment, Câciu a avut un schimb de replici aprins cu deputatul Hajdu Gábor (UDMR) în cadrul Comisiei pentru politică externă, spunându-i că „nu înțelege ce înseamnă să fii român”, o afirmație care a stârnit critici în rândul parlamentarilor. Reprezentanții USR, printre care Diana Stoica, lidera deputaților USR și deputatul Iulian Lorincz au intervenit pentru a condamna comportamentul social‑democraților. Cel din urmă a calificat insultele și tonul agresiv drept „derapaje inacceptabile”, anunțând depunerea unei sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva lui Câciu.

USR depune sesizare oficială împotriva deputatului PSD

Astfel, pe 19 martie, a fost depusă o sesizare oficială împotriva deputatului PSD Adrian Câciu pentru derapaje grave de limbaj și comportament în Parlament. Potrivit unei postări publicate de USR pe rețelele de socializare, două incidente recente, din 11 și 17 martie, evidențiază același tip de comportament: remarci jignitoare și xenofobe în Comisia pentru politică externă, precum și atitudini agresive și intimidante față de o colegă de la PNL, președinte a Comisiei de buget. Reprezentanții USR subliniază că astfel de gesturi nu pot fi interpretate drept opinii politice, ci constituie abateri disciplinare clare, încălcând regulile Parlamentului.

Partidul solicită constatarea oficială a abaterilor, sesizarea Comisiei juridice și aplicarea de sancțiuni proporționale. Diana Stoica, lidera deputaților USR, a declarat: „Astfel de comportamente nu au ce căuta într-o instituție democratică. Ieșirile agresive, mai ales împotriva femeilor în funcții publice, nu pot fi tolerate”. La rândul său, deputatul Iulian Lorincz a atras atenția: „Nu putem cere respect pentru români în Europa dacă tolerăm xenofobia acasă. Parlamentul nu este un loc pentru intimidare, jigniri sau ieșiri agresive. Regulile trebuie aplicate. Pentru toți”.

Câciu, prima reacție oficială în scandalul din Comisie

În contextul scandalului, deputatul Adrian Câciu a oferit pentru FANATIK prima sa reacție oficială, explicând situația și poziția sa față de replicile primite din partea colegilor și a USR. El și-a exprimat regretul pentru momentul tensionat și a mărturisit că a discutat cu cei implicați înainte de orice decizie oficială: „Au depus cererea de ieri. Este dreptul domniilor lor. Eu am regretat. Mi-am cerut scuze față de colega mea. Am discutat și cu colegul de la UDMR. În rest, evident, vom vedea ce decide Comisia de Disciplină sau unde au depus, la CNCD.

Vom vedea care este decizia cu privire la această situație. Replică celor de la USR nu le dau. Îmi aduc aminte doar că i-au făcut pe toți pedediștii năpârci. Nu și-au cerut niciodată scuze. Eu cel puțin am avut bărbăția să-mi cer scuze. Și mai am bărbăția și să recunosc atunci când derapez. Nu mă caracterizează derapajele, nici agresivitatea cum vor ei să invoce. Așa e politica. Dânșii bănuiesc că nu au alt subiect decât să facă reclamații”, este reacția lui Adrian Câciu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Explicații din Parlament după momentele tensionate

Mai departe, în continuarea discuției cu reporterul FANATIK, Adrian Câciu a oferit lămuriri suplimentare, explicând contextul care a dus la reacția sa și motivând tensiunea din timpul dezbaterilor parlamentare. Deputatul PSD a precizat că ieșirea sa nervoasă nu a fost determinată de un incident punctual, ci de acumularea frustrărilor pe mai multe subiecte delicate. „Încă o dată, eu regret ce s-a întâmplat. A fost o încrâncenare, a fost o situație nedorită de nimeni. Nu în ceea ce privește situația punctuală, ci toată încrâncenarea pe subiectele pe care le-am abordat.

Era subiectul românilor care nu puteau fi repatriați și făceau sesizări la autoritățile române, fiind lăsați de izbeliște în Orientul Mijlociu, pe de-o parte. Apoi era situația cu bugetul unde, ce să vedeți, s-au găsit banii pentru persoanele vulnerabile, dar nu eram lăsați să vorbim. Eram jigniții în fiecare moment. Asta este. Dar, încă o dată, comportamentul nu trebuia să fie acesta din partea mea”, a mai completat parlamentarul.

Parlamentarul admite că este pregătit să ofere clarificări

Politicianul admite, de asemenea, că este pregătit să ofere clarificări oficiale, dacă va fi solicitat, reiterând că regretă întreaga situație și respingând ideea că gesturile sale ar fi fost intenționat agresive sau parte dintr-un joc politic. Adrian Câciu a subliniat că reacția sa a fost influențată și de provocările constante în relația cu alți actori politici, în special membrii USR, despre care a spus că nu contribuie eficient nici în Guvern, nici în Parlament.

„Eu, dacă o să fiu solicitat să dau, să zic așa, o explicație, o voi da. Și acolo voi spune același lucru, că regret situația. Nu vreau să cred că astea sunt acțiuni de intimidare sau, din contră, acțiuni de PR politice care nu au nicio legătură cu faptul că USR nu face nimic nici în Guvern și nici în Parlament. Politica, într-adevăr, pentru unii poate pare baret, dar politica nu este baret. În momentul în care ești jignit, familia îți este jignită și multe alte lucruri, mai derapezi. E adevărat, un om care are stăpânire de sine nu ar trebui să derapeze niciodată. Dar vedeți dumneavoastră și mașinile de Formula 1 derapează când sunt în cursă”, a mai ținut să precizeze deputatul Câciu, pentru FANATIK.

Diana Buzoianu, scandal în timpul prezentării bugetului Ministerului Mediului

În discuție a mai fost adus un scandal tensionat care s-a iscat în timpul prezentării bugetului Ministerului Mediului de către ministra Diana Buzoianu. Deputatul PSD Romeo Lungu și-a pierdut cumpătul și a țipat la ministru, calificându-o drept „incompetentă”. Situația a atras imediat reacții din partea colegilor: o deputată de la USR i-a luat apărarea ministrei, cerându-i lui Lungu să se comporte ca un „gentleman”.

Momentul a degenerat și mai mult, iar o parte dintre parlamentari au început să fluiere, însă Diana Buzoianu nu s-a lăsat intimidată și a replicat ferm: „Domnule parlamentar, să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția”. Ministrul a subliniat că argumentele și profesionalismul contează mai mult decât tonul agresiv sau atacurile personale, adăugând: „Aroganța și lătrăturile nu țin loc de argumente”.

Despre cele mai sus relatate, deputatul PSD a spus: „Și a fost reclamată de cineva de la PSD? Există chestiuni în care treci mai departe pentru că sunt derapaje. Suntem într-o societate care e destul de tensionată și suntem într-un context tensionat. Dar dacă unii trăiesc din asta, eu le urez succes. Eu mă raportez la cei care mă urmăresc și punctez că regret orice derapaj pe care eu, ca persoană, l-am avut. Nu am de ce să judec de ce unii sunt mai sensibili sau alții sunt mai puțini sensibili. Nu trebuie să avem nici unii comportamente agresive: nici dânșii să ne jignească, nu dau nume, ați folosit dumneavoastră numele doamnei Buzoianu. Nu trebuie să existe, de fapt, astfel de comportamente de nicio parte. Dar, uite, se întâmplă și, evident, învățăm fiecare din ele”, a mai remarcat Adrian Câciu.